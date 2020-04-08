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 Політика України
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Все про:бійка (523) побиття (516) Ківа (118) Венедіктова (102) Офіс генерального прокурора (209)

 Народному депутату Ківі повідомили про підозру, - Венедіктова

Офіс генпрокурора повідомив депутату Верховної Ради Іллі Ківі про підозру у побитті людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"У нього статус - підозрюваний з 3 квітня. Оголошено (підозру) в ОГП, куди він прибув самостійно", - повідомила виданню Генпрокурор Ірина Венедіктова.

При цьому Ківа відмовився поставити підпис і отримати документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

Відмову зафіксовано на відео.

Ківу раніше викликали до слідчого ДБР, однак він не прийшов до нього і не повідомив прокурора і слідчого.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 22 січня 2020 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом заподіяння Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

Нагадаємо, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Ківі удар в обличчя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187635
 
   
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Он ща справку достанет....там еще много психов...черновол...парубий...
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черновол - это в особую категория нужно относить , там работы для психиатров хватит
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она телохранительница клептомана плешинского! Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5339
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это яркие, а сколько маскирующихся, латентных, неосвидетельствованных.....
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Грохнуть мразь ОПЗЖ оппую при попытке к бегству в кацапию.
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А угроза убийством ? Оно человеку обещало голову отрезать ...
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Ну и что с того что оно обещало человеку?
Вот если бы оно было женщиной и предупредило янелоха о том что он не бессмертный - тогда другое дело... СБУ, суд, нары...
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Что-то не видел я тех алкашек на нарах. Их припугнули и больше вони и истерик было
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И это правильно! Как это чучело со справкой могло стать ментом подполковником и получить разрешение на оружие??? Нада ещё расследовать его деятельность на блок постах в АТО.
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С кем поспорить,что дело закроют за отсутствием состава преступления,а на второго откроют за покушение на жизнь государственного деятеля?
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Я бы ему ещё угрозу поджога ВР впаял. За трение ладонью о ширинку.
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и отправить на анализы в кожвендиспансер...чешется.
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Та он же нежно.Не думаю шо хотел поджечь-а где он будет тогда харчеваться?
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Ви там на чужині зовсім з розуму з'їхали?
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обезьян отправить в джунгли и орангутанов тоже
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По заглавию подумал, что за разбазаривание семенного фонда.
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Самое время проводить перепись населения, все дома максимально.
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А я думав, що підозра була за погану поведінку на засіданні ВР.
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"Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной…" (c)
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Я ещё в 14 говорил, что он ватный ублюдок и аферист. А меня за это называли ольгинским тролем и рукой кремля ))))
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Между прочим этот урод Кива является главо проф. союза украинских ментов. Ни много ни мало. Вдуматься - глава профсоюза ментов ватное чмо, отпетый гопник и быдло.
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Хоть бы написали подозрение в чём ему предъявили...
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