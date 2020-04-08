 "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами керівника проєкту Дениса Бігуса, інтерв'ю ініціювали самі Штанько і Шумський.
"З нами зв'язалися фігуранти відео. Не Денис Єрмак, але два його партнери по цих співбесідах. І захотіли дати інтерв'ю. Це їхня ініціатива. Це доволі незвично, але було б дивним від такого відмовитися - зрештою, це найголовніший корупційний скандал нової влади. Загалом розмова тривала близько двох годин. Є в ній багато цікавого, є речі, які видаються правдою, є відверта брехня...", - каже Бігус.
Фахтамі пусть увлєкаются тє, кому за єто дєньгі плотют.
А ти здєсь - нє прішєй кобилі хвіст.
🤣🤣
Не очень умные братья Ермаки нашли еще более неумных поддельников и с их помощью стали бомбить лохов, обещая посады от начальника булочной до главы Энергоатома, а когда сняли сумму Ермаки тупо кинули лохов и своих поддельников... Ну подельник Штанько слил компромат Богдану. Типичная пирамида МММ..
Но уровень тупизны всех, - просто таки запредельный.
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
А чего комментаторы так удивляются коалиции зелени и порошка? Прошлая власть провела предпродажную подготовку, нынешняя занимается продажами. В идейном же смысле они с самого начала были близнецами и Петру Алексеевичу нет причин быть недовольным: Владимир Александрович - верный продолжатель его дела.
ИМХО.
😀
избирая их представителей!
а ви, сцуки невдячні, не вірити своєму Президенту, смієте підозрювати його друга, агента ФСБ у непатріотичності і корупції...
Вам сказали, це провокація піндосів, щоби посварити нас із "братськім" північним народом!
а якщо чесно, наші Шпілі/вілі виявились ще тупішими, ніж кацапські
ч. 1 ст. 365 - перевищення влади або службових повноважень;
ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці;
ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча.
А кто из вышеупомянутых ДЕРЖАВНЫЙ ДИЯЧ?
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах такие 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.
Посмотрим - дойдет ли это дело до суда...
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет
ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці;
ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча.
Вот почему