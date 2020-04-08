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 Політика України, Суспільство
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 "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька. ВIДЕО

Фігуранти записів Лероса Дмитро Штанько і Сергій Шумський дали велике інтерв'ю для проєкту Бігус.Інфо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами керівника проєкту Дениса Бігуса, інтерв'ю ініціювали самі Штанько і Шумський.

"З нами зв'язалися фігуранти відео. Не Денис Єрмак, але два його партнери по цих співбесідах. І захотіли дати інтерв'ю. Це їхня ініціатива. Це доволі незвично, але було б дивним від такого відмовитися - зрештою, це найголовніший корупційний скандал нової влади. Загалом розмова тривала близько двох годин. Є в ній багато цікавого, є речі, які видаються правдою, є відверта брехня...", - каже Бігус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187634
 
   
 Топ коментарі
 
Прямо Мишкин с Чепигой и Петров с Бошировым. Ермак сам себя сливает, работая на РФ.
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И тут Порошенко в штаны напаскудил зеленскому.
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Прямо Мишкин с Чепигой и Петров с Бошировым. Ермак сам себя сливает, работая на РФ.
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Есть факт его работы на рф или фейк порохоботский?
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Фуражка со звездой, парашют и портрет Плешфюрера в кармане
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Родители из российской ГБ "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8825 Встреча в Омане с наркобароном от ГБ Патрушевым "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8825 Бизнес в РФ Минские договорняки с РФ "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8825 Торговля должностями Рассказы офф. представителям НАТО и иноземных держав про разжигание войны именно Украиной "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8825 Изчо нать
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И я о том же,эти фэйки мы слыхали,а теперь давай доказательства,а не заголовки порохоботской пропаганды по пунктам начиная от родителей и до НАТО.Не стесняйся.Фэйки озвучивать не фактами оперировать.
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А что здесь неправда "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8721 От родителей и до НАТО У Вас есть доказательные опровержения "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8721
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Что я должен опровергать-заголовки?Я же не требую от тебя доказательств,что ты не педофил.Взял мяч-фигач.Доказательства этих фейков в студию!
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Какие бы доказательства Вас бы устроили "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8742 "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 3389
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Какие именно "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 335 Судебные приговоры, например "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 335 Явки с повинной
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Фактические.Похоже ты завис Слив не за горами?
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Я как раз и не завис...пытаюсь сделать из вас мыслящее критически существо. Что, по Вашему, является фактическими доказательствами в данном вопросе "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 7462
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В данном вопросе или не в данном,для меня или не для меня -это не имеет значения.Факты обвинений в студию и давай все,что есть.
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Шота ти, бот лахтінскій, сільно озабочєн.
Фахтамі пусть увлєкаются тє, кому за єто дєньгі плотют.
А ти здєсь - нє прішєй кобилі хвіст.
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Я высказал своё мнение и оно обосновано, если у Вас есть своё - можете высказать, а не бессмысленно какать под комментарием.
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Скажать,что обоснованно и обосновать- большая разница на данный момент -это фейк.
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Может быть, ну так кто такие зебилы сформулировать сможешь?
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Порошенко сознательно ослабляет законную власть, выбивая у Зеленского людей
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И тут Порошенко в штаны напаскудил зеленскому.
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ленка опекунство оформила наверное у лоховатых шведов
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да ти що, а у зеленого лайна є нормальні люди? Може сабаков? До нього щось ніяк добратися не можуть)))
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Правильно делает, от идиотов надо избавляться
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Угу. Ты про черные дыры в космосе слышал? Порошенко их просверлил, шоб Монике навредить...
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.. причём самые ценные кадры Зели гибнут на фронтах политической борьбы, ужас ..
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А у этой власти есть люди? Порядочные люди? Список в студию. и мы все вместе посмеёмся. "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 8185
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"-Какой дурак на Плюке правду думает?… Абсурд!" (c)
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После видео все стало на свои места.

Не очень умные братья Ермаки нашли еще более неумных поддельников и с их помощью стали бомбить лохов, обещая посады от начальника булочной до главы Энергоатома, а когда сняли сумму Ермаки тупо кинули лохов и своих поддельников... Ну подельник Штанько слил компромат Богдану. Типичная пирамида МММ..
Но уровень тупизны всех, - просто таки запредельный.
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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а тепер за наказом Зеленського, його друг Баканов підставляє свою агентуру під удар, щоби висвітлити Єрмаків?
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какая там агентура, - такие корки многие бандюки купили, - в бане перед братвой хвалиться.
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Зеленский - верный продолжатель дела Порошенко.
А чего комментаторы так удивляются коалиции зелени и порошка? Прошлая власть провела предпродажную подготовку, нынешняя занимается продажами. В идейном же смысле они с самого начала были близнецами и Петру Алексеевичу нет причин быть недовольным: Владимир Александрович - верный продолжатель его дела.
ИМХО.
😀
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ермяк "консультировал" одного из членов парашенка-турчинавскаго снбо .
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"мудрый" нарид верно продолжает служить олигархам
избирая их представителей!
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два бывших сотрудников, очень долго пытаются убедить кого-то в своей честности
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По моему, они и не особо стараются, просто переводят стрелки на Ермаков.
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Тут не просто перевод стрелок 16.15 мин.
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5.14 хв. сама чесна відповідь СБУшника:"займався своїми проблемами, так як і інші СБУшники". Ніхто і не сумніваєтся що СБУ займаєтся своїми , власними пролемами!!!
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короче, Зебіли, слухайте як усе було: Є друг Зеленського Єрмак, по сумісництву, сину кацапського ГРУшника і агент ФСБ, у нього є брат-патріот, який узяв на себе удар і перевіряв на честніть людей, щоби випадково "бариги" не потрапили на ключові посади!
а ви, сцуки невдячні, не вірити своєму Президенту, смієте підозрювати його друга, агента ФСБ у непатріотичності і корупції...
Вам сказали, це провокація піндосів, щоби посварити нас із "братськім" північним народом!

а якщо чесно, наші Шпілі/вілі виявились ще тупішими, ніж кацапські
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Зеленский грубо влез на чужую территорию, при этом обидев очень много денежных и влиятельных людей. Ему никто ничего не простит и не забудет. Начинает прилетать ответка. Ермаки просто слабое место по нему и ударили. Обиженные Зеленским люди найдут возможности как его утопить.
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Казали тобі Зеля, будуй нову резиденцію, бачиш як Пеціна "аура" із тебе за рік підерас.та зробила?
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в верхушке власти и власть и опозиция - ворье, сменяющее друг друга в течении 30 лет и вот до чего довели страну, они все при власти, с большими деньгами и зеленскому не могут простить, что его выбрали и будут г8адить и гадить, найдя таких дебилов как ермак, сивоха
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Узеленского денег не меньше "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 3001 И зебилов ему искать не нать...полно их.
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Ермак-покоритель Сибири,на картинах тоже какой-то не русский-в латах,смахивает на "чурбана"-испанца.
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Иярмак- татарин...крещенный. "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 4573 Прекратите пользовать историю тюрьмы народов. Нет там правды от слова совсем.
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Ну если Ермак татарин,то Порошенуо и Зеленский-негры.
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із покидьків ще ліплять "героїв" - але в сьогоднішній Україні я цим не здивований... добродійко Венедиктова, та інші "борцуни" - то що там - "Злодій повинен сидіти" - чи як...
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В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах такие 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.

Посмотрим - дойдет ли это дело до суда...

Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет
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Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского
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петров и боширов.... дятлы не вырождаются
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Жестика у этих персонажей очень схожа с алкоголиками. Солидности и интеллигентности ни капли. Уровень кочегаров.
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Называется они спасают ермака(швондера).
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«Проект» першопочатково створений був для заробітку - претенденти були нульовими в галузі, яку збирались очолити (їздили вчитись, їм пропонувались інші керівні посади). Вияснилось, що Андрій не настільки всесильний, як спочатку здавалось. А бабло не повертали -пацани зрозуміли, що пахне жареним і почали писати. Мабудь претенденти масово почали вимагати повернення бабла і пацани прозріли що будуть крайніми. От і злили записи Леросу та прибігли до журналістів щоб першою була оприлюднена версія, яка зменшує їх відповідальність. Я так бачу суть.
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