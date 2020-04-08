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 Власник затонулого в Одесі танкера Delfi підніме судно за свій рахунок, - Офіс Генпрокурора

Судновласник прибере затонулий танкер з берега пляжу в Одесі за свій рахунок. Зараз компанія готує на узгодження План проведення робіт щодо його підйому і демонтажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що таку відповідь власники танкера "Delfi" відправили на адресу генерального прокурора Ірини Венедіктової.

"Компанія запевнила, що має твердий намір усунути наслідки аварії власним коштом. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу Геппрокурора до справи затонулого танкера", - наголосила Венедіктова.

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Вона також підкреслила, що всі процедури повинні проходити не тільки швидко, але і в рамках чинного законодавства, з дотриманням екологічних норм.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальникизмогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч з пляжем до кінця літа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187632
 
 
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А зачем его поднимать, там уже все что было вымылось морем.
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В Одессе танкер затонул ? А на какой этаж его хотят подымать ?
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