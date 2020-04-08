 Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода" керівниця відділу комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік.
За її словами, ведеться розслідування за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події.
Зазначається, що 8 квітня працівники поліції та СБУ проводять перевірку дотримання вимог карантину автотранспортними підприємствами Запоріжжя, що надають послуги перевезення громадським транспортом.
5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у фейсбуці, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення карантинних заходів із 6 квітня. За його словами, при цьому в транспорті можна буде перебувати "лише в масці або респіраторі".
https://newsone.ua/news/politics/zelenskij-oproverh-vozmozhnost-smjahchenija-karantina.html?fbclid=IwAR2hRMY5H5-QbQsFa6XLqX0BgEMF8ochmeov5oRrbjPA9Q0iVv1ymzbmHeo
Вірно, ЗЕ... Я підтримую...
В цьому випадку - підтримую твою позицію!
Бо в умовах відсутності ліків ЄДИНИМ способом протидії поширенню вірусу, є саме (і лише) карантин...
А протидія громадян і прихожан карантину - то є один з основних факторів розростання... епідемії до рівня пандемії... Другим фактором є висока густина населення... третім - номер репродукції вірусу (з перших рук - агресивніший і більш довгоживучий)
Чому Китай, Європа, США - в числі найбільш постраждалих... Бо отримали вірус з перших рук (елітний) в Китаї, в Європі і США - з перших та других рук., і не поспішали з введенням карантину, а густина населення - висока. Українці - майже всі з отримали вірус з других-третіх рук (тобто наступної репродукції - не прямо з Китаю, а від європейців... тобто, вірус міг ослабнути з подальшою своєю репродукцією...
А чому Орда, отримавши вірус з перших-других рук, має відносно незначне поширення? - Бо густина населення ріденька. А от в москві - картина протилежна глибинці ..Та ще й більша чисельність "експедиторів"" вірусу з "крушавелів" , ніж в регіонах. А пофігізму Пуйла з карантином хватає - був на рівні пофігізму Трампуші, Луки... Чому в Нью-Йорку нфікованих набагато і більше, ніж по США - цілому? Бо інтенсивність міжнародних контактів його жителів вища+ засилля китайців+пофігізм трампуші до карантину... Київ - аналогічно...( багато саме відпочивальникіів і їх пофгізм стали основними факторами зросту інфікованих на Київщині) Правда Клічко , хоч і не до кінця продумано, але спрацював вірно- ввів карантин одним з перших...
І якщо моя гіпотеза про те, що кожна наступна репродукція вірусу слабша від попередньої має коротший термін життя, то дійсно можна надіятися, що термін розгулу пандемії, чи час її придушення в Україні - може бути коротшим...
Але карантин слід тримати і посилювати. ЗЕ чинить вірно. Але слід максимально диференціювати транспорт, яким возять на роботу здорових, а яким медики, рідні, знайомі перевозять інфікованих... А також створити спецзагони для доставки їжі і ліків тим хто безвилазно в хаті. Але попередньо ці спезагони вимуштрувати "до блиску" і забезпечити засобами захисту, щоб вони не стали централізованими рознощиками інфекції (як нині і не захищені медики)... ЗЕ дій в цих напрямках...
А то эти чмошники всех пугают Короной.
1.Например, металлургические заводы и сопутствующие производства (коксовое, огнеупорное, инструментальное) остановить на время нельзя - можно только УБИТЬ.
2. Возникают ситуации, когда жесткие ограничения, введенные КМУ, приходится нарушать. Сегодня возил знакомую через весь город в онко диспансер. И мне и ей 60+.
3. Прежде, чем вводить ограничения, тем более те, которые НЕ предусмотрены рамками "чрезвычайной ситуации", власти должны обеспечить возможность исполнять эти ограничения. Мэр Запорожья обеспечил возможность горожанам добраться на работу (в лечебное учреждение и проч.) за что ему СПАСИБО!