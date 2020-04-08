 Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода" керівниця відділу комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік.

За її словами, ведеться розслідування за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події.

Зазначається, що 8 квітня працівники поліції та СБУ проводять перевірку дотримання вимог карантину автотранспортними підприємствами Запоріжжя, що надають послуги перевезення громадським транспортом.

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5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у фейсбуці, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення карантинних заходів із 6 квітня. За його словами, при цьому в транспорті можна буде перебувати "лише в масці або респіраторі".