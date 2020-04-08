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 Події, Суспільство
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Все про:Буряк Володимир (6) Запоріжжя (581) карантин (2387) Нацполіція (9269) COVID-19 (3306) коронавірус (1937)

 Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо ймовірного порушення мером Запоріжжя Володимиром Буряком вимог карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Радіо Свобода" керівниця відділу комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік.

За її словами, ведеться розслідування за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Наразі правоохоронцями встановлюються всі обставини події.

Зазначається, що 8 квітня працівники поліції та СБУ проводять перевірку дотримання вимог карантину автотранспортними підприємствами Запоріжжя, що надають послуги перевезення громадським транспортом.

Також читайте: У Запоріжжі з 8 квітня запроваджують проїзд у громадському транспорті за спецперепустками

5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у фейсбуці, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення карантинних заходів із 6 квітня. За його словами, при цьому в транспорті можна буде перебувати "лише в масці або респіраторі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187631
 
 
 Топ коментарі
 
ещё один эпический злодей: не захотел заражать людей слишком плотной посадкой в транспорте. распять его публично! чтоб никто и думать не посмел ослушаться самого великого шмыгу! Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком - Цензор.НЕТ 7923
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А в Першатравенске не хотят раследовать??? Херова куча сектантов перезаражили друг друга и гуляли по городу, за собрание более 500+ людей, где на текущий момент 21 человек оказался зараженный не кто не понес наказания.
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Решение нашего мэра не останавливать общественный транспорт - правильное. Людям все равно нужно ездить по городу. особенно тем, кто работает.
1.Например, металлургические заводы и сопутствующие производства (коксовое, огнеупорное, инструментальное) остановить на время нельзя - можно только УБИТЬ.
2. Возникают ситуации, когда жесткие ограничения, введенные КМУ, приходится нарушать. Сегодня возил знакомую через весь город в онко диспансер. И мне и ей 60+.
3. Прежде, чем вводить ограничения, тем более те, которые НЕ предусмотрены рамками "чрезвычайной ситуации", власти должны обеспечить возможность исполнять эти ограничения. Мэр Запорожья обеспечил возможность горожанам добраться на работу (в лечебное учреждение и проч.) за что ему СПАСИБО!
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ещё один эпический злодей: не захотел заражать людей слишком плотной посадкой в транспорте. распять его публично! чтоб никто и думать не посмел ослушаться самого великого шмыгу! Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком - Цензор.НЕТ 7923
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ СПРОСТУВАВ МОЖЛИВІСТЬ ПОМ'ЯКШЕННЯ КАРАНТИНУ
https://newsone.ua/news/politics/zelenskij-oproverh-vozmozhnost-smjahchenija-karantina.html?fbclid=IwAR2hRMY5H5-QbQsFa6XLqX0BgEMF8ochmeov5oRrbjPA9Q0iVv1ymzbmHeo

Вірно, ЗЕ... Я підтримую...

В цьому випадку - підтримую твою позицію!

Бо в умовах відсутності ліків ЄДИНИМ способом протидії поширенню вірусу, є саме (і лише) карантин...

А протидія громадян і прихожан карантину - то є один з основних факторів розростання... епідемії до рівня пандемії... Другим фактором є висока густина населення... третім - номер репродукції вірусу (з перших рук - агресивніший і більш довгоживучий)

Чому Китай, Європа, США - в числі найбільш постраждалих... Бо отримали вірус з перших рук (елітний) в Китаї, в Європі і США - з перших та других рук., і не поспішали з введенням карантину, а густина населення - висока. Українці - майже всі з отримали вірус з других-третіх рук (тобто наступної репродукції - не прямо з Китаю, а від європейців... тобто, вірус міг ослабнути з подальшою своєю репродукцією...

А чому Орда, отримавши вірус з перших-других рук, має відносно незначне поширення? - Бо густина населення ріденька. А от в москві - картина протилежна глибинці ..Та ще й більша чисельність "експедиторів"" вірусу з "крушавелів" , ніж в регіонах. А пофігізму Пуйла з карантином хватає - був на рівні пофігізму Трампуші, Луки... Чому в Нью-Йорку нфікованих набагато і більше, ніж по США - цілому? Бо інтенсивність міжнародних контактів його жителів вища+ засилля китайців+пофігізм трампуші до карантину... Київ - аналогічно...( багато саме відпочивальникіів і їх пофгізм стали основними факторами зросту інфікованих на Київщині) Правда Клічко , хоч і не до кінця продумано, але спрацював вірно- ввів карантин одним з перших...

І якщо моя гіпотеза про те, що кожна наступна репродукція вірусу слабша від попередньої має коротший термін життя, то дійсно можна надіятися, що термін розгулу пандемії, чи час її придушення в Україні - може бути коротшим...

Але карантин слід тримати і посилювати. ЗЕ чинить вірно. Але слід максимально диференціювати транспорт, яким возять на роботу здорових, а яким медики, рідні, знайомі перевозять інфікованих... А також створити спецзагони для доставки їжі і ліків тим хто безвилазно в хаті. Але попередньо ці спезагони вимуштрувати "до блиску" і забезпечити засобами захисту, щоб вони не стали централізованими рознощиками інфекції (як нині і не захищені медики)... ЗЕ дій в цих напрямках...
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Буряк-молодец!
А то эти чмошники всех пугают Короной.
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А в Першатравенске не хотят раследовать??? Херова куча сектантов перезаражили друг друга и гуляли по городу, за собрание более 500+ людей, где на текущий момент 21 человек оказался зараженный не кто не понес наказания.
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Решение нашего мэра не останавливать общественный транспорт - правильное. Людям все равно нужно ездить по городу. особенно тем, кто работает.
1.Например, металлургические заводы и сопутствующие производства (коксовое, огнеупорное, инструментальное) остановить на время нельзя - можно только УБИТЬ.
2. Возникают ситуации, когда жесткие ограничения, введенные КМУ, приходится нарушать. Сегодня возил знакомую через весь город в онко диспансер. И мне и ей 60+.
3. Прежде, чем вводить ограничения, тем более те, которые НЕ предусмотрены рамками "чрезвычайной ситуации", власти должны обеспечить возможность исполнять эти ограничения. Мэр Запорожья обеспечил возможность горожанам добраться на работу (в лечебное учреждение и проч.) за что ему СПАСИБО!
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Спасибо мэру Буряку! Этот клоунско-аваковский сброд добивает страну.
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А не пора ли меру привести в чувство управление НПУ . Думаю если будет клич от любой партии о приведении в чувство полицейских, многие поддержат .
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От партии шария например будет клич. А виноват Буряк же из ОПЗЖ.
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В Канаде весь транспорт работает в обычном режиме. Ведь надо же работникам основных служб на работу добираться или гражданам поехать в другой район и что-то купить, чего нет в ближайшем магазине или аптеке.
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