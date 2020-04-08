 В Іспанії після зниження другий день поспіль фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу - за добу 757 смертей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За останню добу зафіксовано близько 6000 нових випадків інфікування. Загалом від початку епідемії коронавірусу заразилися 146 690 осіб.
Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження кількість померлих зростає другий день поспіль.
Також повідомляється, що 48 021 особа вилікувалася. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 000 осіб, і в Каталонії - понад 28 000 осіб.
Як відомо, уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.
Испания проходит пик на этой неделе.
Германия на следующей.
США через 2 недели.
Украина, Россия через 3 недели
Индия, Африка - o-o-onc, планете проготовиться кашлять долго.
Ну и при жестких карантинах экономика страдает больше(
Выбрать баланс между жесткостью и экономикой - это не для зелебобиков
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Заходим и смотрим