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 В Іспанії після зниження другий день поспіль фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу - за добу 757 смертей

В Іспанії кількість летальних випадків від коронавірусу знову зростає, за останні 24 години зафіксовано 757 смертей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За останню добу зафіксовано близько 6000 нових випадків інфікування. Загалом від початку епідемії коронавірусу заразилися 146 690 осіб.

Також читайте: Після чотирьох днів зниження в Іспанії знову фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження кількість померлих зростає другий день поспіль.

Також повідомляється, що 48 021 особа вилікувалася. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 000 осіб, і в Каталонії - понад 28 000 осіб.

Як відомо, уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187629
 
 
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это называется флуктуации. выдыхается эпидемия и в Испании.
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Нет просто ЕС сказал шо денег не дадут больше определенной суммы - нету больше смысла рисовать апокалипсис
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Ну рост.
Испания проходит пик на этой неделе.
Германия на следующей.
США через 2 недели.
Украина, Россия через 3 недели
Индия, Африка - o-o-onc, планете проготовиться кашлять долго.
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Чем жестче карантин, тем на дольше растягивается процесс(
Ну и при жестких карантинах экономика страдает больше(
Выбрать баланс между жесткостью и экономикой - это не для зелебобиков
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Хватит фейки разносить .. Cтатистика на сайтах gov. Остальное бред и спам
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