 В Іспанії після зниження другий день поспіль фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу - за добу 757 смертей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За останню добу зафіксовано близько 6000 нових випадків інфікування. Загалом від початку епідемії коронавірусу заразилися 146 690 осіб.

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Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження кількість померлих зростає другий день поспіль.

Також повідомляється, що 48 021 особа вилікувалася. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 000 осіб, і в Каталонії - понад 28 000 осіб.

Як відомо, уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.