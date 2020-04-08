 Власника розважального закладу на Донеччині оштрафовано на 34 тис. грн за відвідувачів, які грали в більярд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судову владу України"

Дослідивши матеріали справи та надані докази, суд дійшов висновку, що підприємець допустив порушення правил щодо карантину людей, а його провина в скоєнні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП, доведена в повному обсязі.

Суд зауважує - надання можливості особам гри в більярд жодним чином не є нагальною потребою для людей в умовах карантину, а тому надання таких послуг заборонено.

Тому власника розважального закладу визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме в сумі 34 000 гривень.

Постанова не набула чинності.

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