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 Власника розважального закладу на Донеччині оштрафовано на 34 тис. грн за відвідувачів, які грали в більярд

Суддя Дзержинського міського суду Донецької області 3 квітня ухвалив постанову про порушення правил карантину. Згідно з матеріалами справи працівниками поліції в березні зафіксовано порушення правил карантину власником розважального закладу. У закладі було виявлено 6 осіб, які грали в більярд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судову владу України"

Дослідивши матеріали справи та надані докази, суд дійшов висновку, що підприємець допустив порушення правил щодо карантину людей, а його провина в скоєнні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП, доведена в повному обсязі.

Суд зауважує - надання можливості особам гри в більярд жодним чином не є нагальною потребою для людей в умовах карантину, а тому надання таких послуг заборонено.

Тому власника розважального закладу визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме в сумі 34 000 гривень.

Постанова не набула чинності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187626
 
 
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раскрыто ужасное злодейство! самим не смешно, клованы зелёные?
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Мы сыграли с Талем десять партий В преферанс, в очко и на бильярде.

Образованные люди говорят "на бильярде".
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Українською саме "в більярд", освічені люди це знають, вузькощелепні не цікавляться
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м. Торець опять переименовали - видно зелёные пришли.
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Играют не В бильярд а НА бильярде, гопота!
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