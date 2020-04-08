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 Суспільство
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 Кабмін продовжив виплати соцдопомоги на час карантину

Кабінет Міністрів на період карантину продовжив терміни виплати раніше призначеної соцдопомоги без звернення одержувача до органу соцзахисту.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 8 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кабінет Міністрів продовжив на період карантину терміни виплати раніше призначеної державної соціальної допомоги без необхідності особистого звернення одержувача до органу соціального захисту населення.

Крім того, Кабмін ухвалив, що термін звернення за призначенням державної допомоги сім'ям з дітьми, допомоги особам, які не мають права на пенсію, і особам з інвалідністю, тимчасової державної соцдопомоги непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію, продовжується на період карантину та один місяць від дати його завершення.

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У разі пропуску терміну перегляду такої допомоги, її виплата не буде припинятися до завершення карантинних заходів з подальшим перерахуванням розміру виплачених коштів на підставі поданої заяви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187623
 
 
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Вопрос правительству: где заявленные 500 грн к пенсиям старшим 80 лет? Ничего нет! Соседская бабушка вчера получила пенсию и там нет никаких 500грн. Ей 81 год. Сначала с 1000 помощи прокатили, теперь с 500 грн. Куда тогда уходят деньги с пенсионного фонда.
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Это всё бла бла бла...начал зеленский дней 10 назад...а вего то надо чтоб Рада минут на 20 собралась и проглосовала. но это же не землю подарить транснационалам и МВФ......
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Так Пенсионный фонд официально объявил, что начал выплату 500 грн к пенсии старше 80 лет! Значит они эти деньги списали со счетов или как?
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опять таки, трындеть не мешки ворочать...популизм безо всякой ответственности.
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Они трындят, а бабульки в расстроенных чувствах Кабмин продлил выплаты соцпомощи на время карантина - Цензор.НЕТ 8769
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Кому? Топ менеджерам госпредприятий, Лещенку и Наему и другим упырям в наблюдательных советах, судьям. прокурорам, министрам?
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в январе оформил пенсию, до сих пор на счету ноль, сказочная страна
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Всі балачки про поміч незахищеним з боку уряду - суцільна брехня. Вони тільки і шукають, як відмовити у субсідії. Якийсь спритник вигадав, щоб не надавать субсідії, хто має заборгованості з комуналки. Так що, всі стали сплачувати більше? Ні! Це: 1) дискримінація за матеріальним становищем; 2) Тільки більше загнали в глухий кут малозабезпечених. А так звана монетизація субсидій націлена на то, щоб можна було б більше чиновникам собі кишеню класти вкрадені фіктивні "субсидії", бо коли субсидії сплачувались тим, хто поставляв комунальні послуги, так просто вкрасти ті гроші було неможливо!
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трішки розчарую "все пропальщиків"..
Матері по графіку 6 квітня проплатили регулярну персію, а вчора прийшло ще 500 грн..
це пенсія на картку..
на пошті сказали що кошти є але немає ще списків.. тобто виплата через пошту буде через 1-2 робочих дні. а розноска згідно додаткового графіку..
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