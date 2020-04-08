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 Політика України, Економіка
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Все про:гречка (17) зерно (40) Кабмін (4045) мито (78) продукти (214) Качка (18)

 Кабмін пропонує Раді зняти імпортні мита на крупи для наповнення ринку, - торгпред Качка

Урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" передбачає скасування імпортних мит на гречку, рис, жито та інші нішеві зернові культури до 1 липня 2020 року, повідомив заступник міністра економіки торгівлі і сільського господарства – торгівельний представник Тарас Качка.

"Законопроєкт передбачає зниження імпортних мит на ті товари, від яких залежить внутрішній ринок, - такі як гречка, рис, жито та інші нішеві зернові культури. Зняття мит запроваджується до завершення маркетингового року, оскільки ми сподіваємося на те, що, наприклад, щодо гречки буде збільшення площі посівів і нам потрібно буде захищати внутрішній ринок", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Торгпред зазначив, що подальші рішення будуть ухвалюватися залежно від прогнозів врожаю з полів.

"Сформована ситуація з продовольчою безпекою свідчить про те, що нам потрібно заохочувати імпорт з інших країн у тих статтях, де ми маємо суттєву частку імпорту", - зауважив Качка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА 

Як повідомлялося, законопроєкт №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" був зареєстрований у парламенті 7 квітня 2020 року. Текст законопроєкту на сайті Верховної Ради станом на ранок 8 квітня відсутній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187621
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже в закромах Госрезерва уже мыши повесились?
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ну дык...
Николаевский порт забит зерном на экспорт..., дороги с фурами тоже забиты...
Продать свое, а потом купить чужое (в Московии можно) уже в три раза дороже..
Ну как с масками - один в один...
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Зеленое стадо и тут своего не упустило...вначале все продало...а теперь хочет беспошлинно ввезти..
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Похоже в закромах Госрезерва уже мыши повесились?
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ну дык...
Николаевский порт забит зерном на экспорт..., дороги с фурами тоже забиты...
Продать свое, а потом купить чужое (в Московии можно) уже в три раза дороже..
Ну как с масками - один в один...
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Директор Миша, ЗавСклад - Миша..., бухгалтер - Миша...- Миши " "съели" Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 9114
Был такой "старый" ....
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Там уже лет 20 как даже мыши не живут, а советский народ до сих пор надеется, что "если вдруг что", а тут раз, правительство открыло ворота и из закромов родины посыпались ништяки. Жаль обламывать советского человека, конечно, но у нас это так давно не работает. Вся гречка, которую вы едите, хранится на складах ООО "Квиза-Трейд", ООО "АТБ-Маркет" и им подобных. А государство давно в закромах Госрезерва хранит только пыль, битый кирпич и остатки конструкций. Металл уже весь выковырян и вывезен.
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поки одні тут про крупу, інші відвантажують яйця Боїнгами...

У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/

Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8769
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Кто-то ещё отлично наварился, кроме Бахматюка.
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Гречку пора уже приравнять к наркотикам. Тем более, по цене она уже приближается к ним.
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Декілька тижнів покарантинете, у вересні будете імпортувати білоруську картошку по 120 грн./кг
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Мы её и так импортируем уже год. Прошлый год был неурожайным. Этот обещает тоже таким быть, влаги в земле уже не осталось, а ещё только начало апреля. Картошка в этом году у нас вырастет, только если весь май будут идти дожди.
PS На самом деле египетская картошка дешевле и качественней. И да, у нас её тоже много.

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Зеленое стадо и тут своего не упустило...вначале все продало...а теперь хочет беспошлинно ввезти..
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Девиз зеленого стада...
"Прибарахлится..что бы внукам хватило"
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гречка подорожала.. рис подешевел.. гречку ем раз в месяц, не любитель.. чего ее так гребут?..катошка в ЕКОмаркете сегодня 10.90 за кило.. можно жить Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1979
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а свое что не растет ?? или уже садить негде ?? землю уже спихнули...
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Импортные гречка,рожь,мёд,сало,бандуры,вышиванки,невесты для президентских сыночков,скоро своих казнокрадов,взяточников и теледемагогов будет уже не хватать,придется покупать их за валюту.
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Это надо понимать так, дядя купит подешевле, а нам продаст, как всегда?
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Наступною буде пшениця.
1 Виробники хліба фіксують зростання цін та просять ввести заборону на експорт-27.03

"Через зростання попиту на зовнішніх ринках та через сезонні фактори збільшуються ціни на продовольчу пшеницю..за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 грн./тонну. Таке здорожчання уже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. "

2 Підстав для обмеження експорту зернових наразі немає - аграрний комітет Ради-06.04

«Які висновки слід зробити із цієї інформації? По-перше, будь-яких проблем щодо продовольчої безпеки в нас немає. По-друге, підстав для запровадження обмежень на експорт зернових зараз не існує», - додав голова профільного комітету Верховної Ради.

3 ..... Кабмін пропонує Раді зняти імпортні мита на крупи для наповнення ринку, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 3643
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