 Кабмін пропонує Раді зняти імпортні мита на крупи для наповнення ринку, - торгпред Качка

"Законопроєкт передбачає зниження імпортних мит на ті товари, від яких залежить внутрішній ринок, - такі як гречка, рис, жито та інші нішеві зернові культури. Зняття мит запроваджується до завершення маркетингового року, оскільки ми сподіваємося на те, що, наприклад, щодо гречки буде збільшення площі посівів і нам потрібно буде захищати внутрішній ринок", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Торгпред зазначив, що подальші рішення будуть ухвалюватися залежно від прогнозів врожаю з полів.

"Сформована ситуація з продовольчою безпекою свідчить про те, що нам потрібно заохочувати імпорт з інших країн у тих статтях, де ми маємо суттєву частку імпорту", - зауважив Качка.

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Як повідомлялося, законопроєкт №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" був зареєстрований у парламенті 7 квітня 2020 року. Текст законопроєкту на сайті Верховної Ради станом на ранок 8 квітня відсутній.