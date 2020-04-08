 Кабмін пропонує Раді зняти імпортні мита на крупи для наповнення ринку, - торгпред Качка

"Законопроєкт передбачає зниження імпортних мит на ті товари, від яких залежить внутрішній ринок, - такі як гречка, рис, жито та інші нішеві зернові культури. Зняття мит запроваджується до завершення маркетингового року, оскільки ми сподіваємося на те, що, наприклад, щодо гречки буде збільшення площі посівів і нам потрібно буде захищати внутрішній ринок", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Торгпред зазначив, що подальші рішення будуть ухвалюватися залежно від прогнозів врожаю з полів.
"Сформована ситуація з продовольчою безпекою свідчить про те, що нам потрібно заохочувати імпорт з інших країн у тих статтях, де ми маємо суттєву частку імпорту", - зауважив Качка.
Як повідомлялося, законопроєкт №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" був зареєстрований у парламенті 7 квітня 2020 року. Текст законопроєкту на сайті Верховної Ради станом на ранок 8 квітня відсутній.
Николаевский порт забит зерном на экспорт..., дороги с фурами тоже забиты...
Продать свое, а потом купить чужое (в Московии можно) уже в три раза дороже..
Ну как с масками - один в один...
Был такой "старый" ....
У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/
PS На самом деле египетская картошка дешевле и качественней. И да, у нас её тоже много.
"Прибарахлится..что бы внукам хватило"
1 Виробники хліба фіксують зростання цін та просять ввести заборону на експорт-27.03
"Через зростання попиту на зовнішніх ринках та через сезонні фактори збільшуються ціни на продовольчу пшеницю..за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 грн./тонну. Таке здорожчання уже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. "
2 Підстав для обмеження експорту зернових наразі немає - аграрний комітет Ради-06.04
«Які висновки слід зробити із цієї інформації? По-перше, будь-яких проблем щодо продовольчої безпеки в нас немає. По-друге, підстав для запровадження обмежень на експорт зернових зараз не існує», - додав голова профільного комітету Верховної Ради.
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