 15 українців, які приїхали з окупованого Криму, втекли з пункту обсервації на Херсонщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

Через пункт в’їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 осіб, їх всіх помістили у центр обсервації.

Після проведення медичного обстеження 17 осіб, серед яких 2 дітей, категорично відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр. Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції. Щодо 15 порушників режиму обсервації працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП. Всім їм загрожує штраф від 17 000 гривень.

Більшість втікачів із Західної України та з Дніпропетровської області. Усі вони поїхали до себе додому. Каланчацькі поліцейські передали інформацію про порушників до відділів поліції за місцем проживання вказаних громадян для подальшого контролю за виконання ними умов самоізоляції.

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