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 15 українців, які приїхали з окупованого Криму, втекли з пункту обсервації на Херсонщині, - Нацполіція

Поліцейські склали адміністративні протоколи стосовно 15 осіб, які самовільно залишили центр обсервації в Каланчацькому районі. Там вони мали перебувати після повернення з окупованого Криму. За порушення правил обсервації громадяни мають сплатити штраф від 17 000 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

Через пункт в’їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 осіб, їх всіх помістили у центр обсервації.

Після проведення медичного обстеження 17 осіб, серед яких 2 дітей, категорично відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр. Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції. Щодо 15 порушників режиму обсервації працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП. Всім їм загрожує штраф від 17 000 гривень.

Більшість втікачів із Західної України та з Дніпропетровської області. Усі вони поїхали до себе додому. Каланчацькі поліцейські передали інформацію про порушників до відділів поліції за місцем проживання вказаних громадян для подальшого контролю за виконання ними умов самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція знайшла і виписала штрафи кожному, хто втік з обсервації в готелі "Козацький", - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187619
 
 
 Топ коментарі
 
поймать и впхнуть обратно
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поймать и отправить в Крым с баном на 3 года
а как иначе ?
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в Крым ездили березки целовать... , и наверное завербованные уже большинство..15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9333
таких можно отстреливать с вертолетов...
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в Крым ездили березки целовать... , и наверное завербованные уже большинство..15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9333
таких можно отстреливать с вертолетов...
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в одиночных камерах пусть проходят обсервацию если не понимают
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поймать и отправить в Крым с баном на 3 года
а как иначе ?
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каждый год Крым посещают около 1 млн. украинцев.
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Тобто все ж таки є можливість сидіти не на обсервації - а вдома на самоізоляції? 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9238
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Хоть через ...опу, но закон восторжествовал!
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Во первых то хохлы а не украинцы,во вторых это они по заданию фсб чтоб распространить вирус на материковой Украине
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ОБСЕРвацию -лучше всего проходить в туалете-МОЗ.
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Они что , приехали выполнять роль биологического оружия, кнопки в лифтах обплевывать и соплями перила в подъездах натирать ?
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Мерзко всё это: больному можно дома, а с вероятностью заражения примерно 0.01% нужно в концлагере... 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8128
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ну так толпа требует чтобы всех впихнули в чумной барак. Даже здесь на Цензоре большинство таких болванов. Власть просто выполняет хотелки лохтората.
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Я всегда говорил, только полное Гестапо победит и вирус и вату! И законы начнут ******** уважать
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то шо будем переименовывать СБУ в Гестапо? 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1246
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та пофиг как называется, главное методы эффективные!
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а где этот закон о карантине?
есть только постановление кабмина, нарушающее несколько статей конституции Украины.
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Це не Українці це сепари неху- було їх сюди пускать і з расеї теж хай би там і сиділи
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Поймать!Посадить! На бочку с порохом.
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Полицию нужно задействовать в других целях, для таких нарушителей нужно создать определенные карательные батальоны, только так!
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Поймать ! Ввалить ***** и на инвалидных колясках отправить назад ждать камней с неба !
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В Украине полицией все подтирают зад, иногда ноги, как в Харькове.


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С Западной Украины и ездили в Крым? Как нехорошо
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А зачем они туда поехали? Заразу подцеплять?
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та закройте нах наконец эти границы, а то, пля, этот карантин никогда не закончится...
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и че их полиция не заломала как владельца кафе или пловца
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15 кацапчиков сбежало .. какая неожиданность .. 👀
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