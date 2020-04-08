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 Поліція встановила 556 осіб, які могли контактувати з хворими на COVID-19 у Першотравенську

Поліцейські встановили 556 осіб, які були на зборах з вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати з особами, які заразилися коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"На сьогодні встановлені всі 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 особа вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції. Це мешканці міст Тернівка, Петропавлівка та Першотравенськ", - йдеться в повідомленні.

З іншими можливими контактами поліцейські проводять бесіди про необхідність дотримуватися умов самоізоляції та стежити за власним самопочуттям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. ВIДЕО

Поліцейські також знайшли й опитали чоловіка, який опублікував на своїй сторінці у фейсбуці список осіб, які контактували з хворими. За фактом публікації списку відкрито кримінальне провадження за ст.182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя).

З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд з Першотравенська та в'їзд в місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, загалом у Дніпропетровській області таких випадків - 41.

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187617
 
 
 Топ коментарі
 
дык полицейские установили ? или человек выложил готовые списки за которые они его же дрючат...вместо награды..
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Пиз... Это же не так далеко от моего городка....
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Посадить этих пасторов года на три за создание массового очага заразы во время карантина.
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Бідний Першотравневськ.. А в нас придурки без масок толпами бродять і жодного мєнта в радіусі 5км.. Поховалися орли
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дык полицейские установили ? или человек выложил готовые списки за которые они его же дрючат...вместо награды..
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Пиз... Это же не так далеко от моего городка....
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Блин ,сколько же в Украине развелось этих сектанктов
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А что такое секта? В отличии от других деноминаций-православие больше напоминает секту.Большинство "православных"-никакого отношения к вере не имеют,а те кто имеет-напоминают забитых сектантов,
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секта это всё что имеет признаки сетевого маркетинга и психологической агрессии.
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Не только.Когда их верование не рационально,зиждеться на эмоциях.
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Все с религии должны уведомлять полицию о своих сборищах.Надо наказывать клерикалов,за плохое руководство приходом.Свобода исповедания только дома,а в культовых заведениях -только после отмены карантина.
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Посадить этих пасторов года на три за создание массового очага заразы во время карантина.
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Однако, какой конфессии была "библейская школа", устроившая столь массовое противозаконное сборище, писать неприлично, потому как это не УПЦ, а святая и патриотичная братия Турчинова
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Ни секунды не сомневаюсь, что организовали эту провокацию москали, ну а найти 560 баранов у нас не проблема.
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ппц, сколько человеко-часов потрачено из за одного религиозного дебила
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