 Поліція встановила 556 осіб, які могли контактувати з хворими на COVID-19 у Першотравенську

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"На сьогодні встановлені всі 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 особа вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції. Це мешканці міст Тернівка, Петропавлівка та Першотравенськ", - йдеться в повідомленні.

З іншими можливими контактами поліцейські проводять бесіди про необхідність дотримуватися умов самоізоляції та стежити за власним самопочуттям.

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Поліцейські також знайшли й опитали чоловіка, який опублікував на своїй сторінці у фейсбуці список осіб, які контактували з хворими. За фактом публікації списку відкрито кримінальне провадження за ст.182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя).

З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд з Першотравенська та в'їзд в місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, загалом у Дніпропетровській області таких випадків - 41.

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.