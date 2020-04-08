 "Слуга народу" Нагорняк закликав до перезавантаження керівництва енергетичної галузі

Про це йдеться у зверненні народного депутата Сергія Нагорняка до президента, передає Обозреватель.

Депутат зазначив, що нині електроенергетика переживає кризу, спричинену непрофесійними діями відповідальних за галузь та їхнім втручанням у ринкові процеси. Зокрема, серед таких дій він зазначив створення режиму максимального сприяння імпорту електроенергії з держав, які закривають доступ на свій енергоринок українським виробникам, що призвело до погіршення стану підприємств державного сектору, безкінечні втручання в правила ринку, які дозволили запустити на енергоринку масштабну аферу із "торгівлі повітрям", неспроможність цивілізовано провести переговори з інвесторами у сфері ВДЕ та дійти компромісного рішення.

Окрім того, Нагорняк звернув увагу, що енергетика безкінечно працює в режимі "тимчасових виконувачів обов'язків", зокрема в такому режимі працюють НАЕК "Енргоатом", НЕК "Укренерго", ПАТ "Центренерго", що негативно позначається на роботі цих підприємств і галузі взагалі.

З огляду на критичність ситуації в енергетиці, депутат закликав президента здійснити повне перезавантаження керівної ланки галузі.

"В такій ситуації єдиним виправданим рішенням є повне перезавантаження керівної ланки електроенергетичної галузі. До керівництва галуззю мають прийти не політики, як би модно і сучасно це не було, не партійні лідери, а професіонали із значним досвідом і глибоким розумінням технічних і ринкових процесів", – наголосив Нагорняк.

Нагадаємо, раніше народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Вікторія Гриб у зверненні до президента, прем'єр-міністра та голови парламенту заявила, що кризова ситуація в енергетиці вимагає негайного втручання керівництва держави і ухвалення відповідних рішень, зокрема кадрових.