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 Економіка
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Все про:криза (215) енергетика (397)

 "Слуга народу" Нагорняк закликав до перезавантаження керівництва енергетичної галузі

Для виведення енергетики з кризи необхідно здійснити повне перезавантаження керівної ланки енергетичної галузі.

Про це йдеться у зверненні народного депутата Сергія Нагорняка до президента, передає Обозреватель.

Депутат зазначив, що нині електроенергетика переживає кризу, спричинену непрофесійними діями відповідальних за галузь та їхнім втручанням у ринкові процеси. Зокрема, серед таких дій він зазначив створення режиму максимального сприяння імпорту електроенергії з держав, які закривають доступ на свій енергоринок українським виробникам, що призвело до погіршення стану підприємств державного сектору, безкінечні втручання в правила ринку, які дозволили запустити на енергоринку масштабну аферу із "торгівлі повітрям", неспроможність цивілізовано провести переговори з інвесторами у сфері ВДЕ та дійти компромісного рішення.

Окрім того, Нагорняк звернув увагу, що енергетика безкінечно працює в режимі "тимчасових виконувачів обов'язків", зокрема в такому режимі працюють НАЕК "Енргоатом", НЕК "Укренерго", ПАТ "Центренерго", що негативно позначається на роботі цих підприємств і галузі взагалі.

З огляду на критичність ситуації в енергетиці, депутат закликав президента здійснити повне перезавантаження керівної ланки галузі.

"В такій ситуації єдиним виправданим рішенням є повне перезавантаження керівної ланки електроенергетичної галузі. До керівництва галуззю мають прийти не політики, як би модно і сучасно це не було, не партійні лідери, а професіонали із значним досвідом і глибоким розумінням технічних і ринкових процесів", – наголосив Нагорняк.

Нагадаємо, раніше народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Вікторія Гриб у зверненні до президента, прем'єр-міністра та голови парламенту заявила, що кризова ситуація в енергетиці вимагає негайного втручання керівництва держави і ухвалення відповідних рішень, зокрема кадрових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187616
 
 
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Отобрать и поделить "Слуга народа" Нагорняк призвал к перезагрузке руководства энергетической отрасли - Цензор.НЕТ 1195Шариков и Карл Маркс одна рожа
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скоро будет...Вот Ахметов уже готовится...маеток во Франции за 200 лямов, ДТЭК почти банкрот, уже по банковским кредитам не платит, зарплаты задерживает, карьеры, предприятия, шахты замораживает.....
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Каждый месяц плачу за электрику 700 гривен,а они в убытке Сказочники блин
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Не заплатил месяц отрезают сеть,фошызды
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Нагорняк? Ахахах))) Клоун мля,не прошло и года,засветил себя))))
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Та шо за маньяки до влади прийшли? Кожен хоче шось "перегрузить"... Мізки свої перегрузіть, кирви!
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А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.
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