 Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи "магія цифр"? - Уманський

Про це Уманський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Збіг чи "магія цифр"? На 10,2 млрд грн (-10,4%) не виконано план з доходів Держбюджету за березень. За перший квартал - на 27,6 млрд грн (-11,6%). Водночас відшкодування ПДВ менші порівняно з минулим роком на 5,9 млрд грн, що штучно завищує сальдо доходів за період. Тобто приблизно -10 млрд грн за місяць і -30 млрд грн за квартал", - зазначив він.

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