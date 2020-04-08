 Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи "магія цифр"? - Уманський

Про це Уманський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Збіг чи "магія цифр"? На 10,2 млрд грн (-10,4%) не виконано план з доходів Держбюджету за березень. За перший квартал - на 27,6 млрд грн (-11,6%). Водночас відшкодування ПДВ менші порівняно з минулим роком на 5,9 млрд грн, що штучно завищує сальдо доходів за період. Тобто приблизно -10 млрд грн за місяць і -30 млрд грн за квартал", - зазначив він.
Уже сам не понимает, что говорит... Если возмещение меньше откуда "скруток" больше...
И если возмещение меньше, то почему недополучение в бюджет больше..
Странно слышать такое от бывшего замминистра и министра (хоть и три недели)
Раздул сенсацию на ровном месте
Только позорится...
Человек вообще несет чушь придуманную им причем на ровном месте...
Свали все в кучу импорт экспорт...
Ничего что уже полгода экономика падает... и курс до марта был 24 средний
Да и мораторий на проверки "сркуток" или Уманский этого не знает?
Не дали типу своих людей протолкнуть в налоговую и таможню - вот и успокоится не может...
И да
Я не голосовал за Зеленского. Если на Цензоре не первый день - должны были это заметить...