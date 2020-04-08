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 Економіка
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Все про:бюджет (764) доходи (131) ПДВ (116) Уманський (22)

 Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи "магія цифр"? - Уманський

Ексміністр фінансів Ігор Уманський повідомив, що сума відшкодування ПДВ за перший квартал цього року на 5,9 млрд грн менша за торішній показник. Раніше він називав цифру в 5 млрд, які втрачає держава на "скрутках" з ПДВ.

Про це Уманський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Збіг чи "магія цифр"? На 10,2 млрд грн (-10,4%) не виконано план з доходів Держбюджету за березень. За перший квартал - на 27,6 млрд грн (-11,6%). Водночас відшкодування ПДВ менші порівняно з минулим роком на 5,9 млрд грн, що штучно завищує сальдо доходів за період. Тобто приблизно -10 млрд грн за місяць і -30 млрд грн за квартал", - зазначив він.

Також читайте: Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?"

Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи магія цифр? - Уманський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187615
 
 
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Зеленский еще не волшебник в полном смысле слова. Но начальными навыками в магии уже овладел. А потому не стоит удивляться цифрам. Нас ждут чудеса и похлеще.
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Батя когда то говорил,мне достаточно посмореть документ 5 секунд ,и я знаю где скомуниздили бабло... Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или "магия цифр"? - Уманский - Цензор.НЕТ 8691
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Успокойтесь уже. Это Порошенко до сих пор ворует.
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Порох с Мальдив завез коронвирус Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или "магия цифр"? - Уманский - Цензор.НЕТ 8650фошызд...
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Уманский опять забухал....
Уже сам не понимает, что говорит... Если возмещение меньше откуда "скруток" больше...
И если возмещение меньше, то почему недополучение в бюджет больше..
Странно слышать такое от бывшего замминистра и министра (хоть и три недели)
Раздул сенсацию на ровном месте
Только позорится...
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Вы не за Зеленского голосовали Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или "магия цифр"? - Уманский - Цензор.НЕТ 3329 Уманский имел ввиду как раз выполнение доходной части...
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Причем тут голосование за Зеленского.
Человек вообще несет чушь придуманную им причем на ровном месте...
Свали все в кучу импорт экспорт...
Ничего что уже полгода экономика падает... и курс до марта был 24 средний
Да и мораторий на проверки "сркуток" или Уманский этого не знает?
Не дали типу своих людей протолкнуть в налоговую и таможню - вот и успокоится не может...

И да
Я не голосовал за Зеленского. Если на Цензоре не первый день - должны были это заметить...
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Вы банально не понимаете смысл написанного Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи "магія цифр"? - Уманський - Цензор.НЕТ 9666 Почему и про голосование вопрос возник...не погашают ндс, чем как бы увеличивают доходность бюджета. Который просто провален.
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Зеля продул все еще в сентябре,что накопил Гройсман,Бог ему Судья...
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А вот теперь к власти пришли настоящие барыги.
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