 На тлі коронавірусу не можна забувати про інших пацієнтів, необхідно терміново забезпечити реєстрацію ліків від важких захворювань, - Зінкевич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Яна Зінкевич.

"Поки влада та система охорони здоров’я зациклені на подоланні коронавірусу, ми не маємо права забувати про тих, хто потребує лікування від інших захворювань. Жорсткі карантинні обмеження влади та припинення поставок товарів з-за кордону призвели до того, що в Україну перестали потрапляти життєвоважливі для деяких пацієнтів іноземні ліки", – сказала вона.

"Низка препаратів, які допомагають дітям з епілепсією жити звичайним життям без загострення хвороби. Наразі частина цих ліків досі не пройшла реєстрацію в МОЗ, а отже, потрапляє до пацієнтів не через аптеки. В період карантинних обмежень пацієнти, до прикладу, з епілепсією опинилися перед небезпекою загострення хвороби. І це тільки одна хронічна хвороба, але ж пацієнтів з різними типами захворювань, які потребують іноземних препаратів для підтримки нормальної життєдільяності, сотні тисяч", – додала Зінкевич.

Зінкевич наголосила, що "Європейська Солідарність" вимагає від влади і міністерства охорони здоров’я термінових кроків для вирішення проблеми з поставками ліків.

"В першу чергу – централізовано забезпечити дітей з епілепсією необхідними закордонними препаратами. Якщо для цього потрібне законодавче рішення Ради – у вас є час підготувати ваші пропозиції до найближчого засідання парламенту", – зазначила нардепка.

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