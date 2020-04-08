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 Суспільство
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 Власник кав'ярні, якого затримала поліція в Одесі, готує позов до суду

Сам потерпілий зараз у лікарні. Телефоном говорить, що в заклад його викликали стурбовані підлеглі тому, що правоохоронці наполягали на закритті кафе незважаючи на те, що продавці продавали напої і хотдоги тільки "на винос".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Надзвичайні новини".

"Я прийшов, надав паспорт, запитав, на якій підставі нам не дають працювати. Відповіли: "211". Я сказав, що не підпадаємо під "211". Особливо слухати мене не захотіли, сказали: "Ви перешкоджаєте", - розповідає підприємець Петро Юрочкін.

Юристи кажуть, що підприємці карантинних обмежень не порушували. Бо всі працівники – у масках та рукавичках і торгують "на винос". Прогнозують, що такі ситуації виникатимуть й надалі, бо немає чіткого тлумачення постанов Кабміну.

Власник кав’ярні готує позов до суду.

Дивіться також: Чому насправді поліція затримала власника кав'ярні в Одесі. Повне ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 квітня на пляжі в районі 14-ї станції Великого Фонтану співробітники поліції із застосуванням сили затримали чоловіка, який продавав каву під час карантину. Інцидент потрапив на відео.

Пізніше з'явилося повне відео інциденту.

Судячи з нього, поліцейські вимагали у чоловіка, який назвався власником, документи на бізнес і наполягали на закритті кав'ярні. Чоловік доводив, що його підприємство - це мінімаркет, який може працювати в умовах карантину, але відповідних документів не пред'явив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187609
 
   
 Топ коментарі
 
на вынос многие работают. это разрешено.
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чувак не захотел отстёгивать оваковцам! неслыханное неуважение к власти, за такое надо сурово карать!
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Это хитрожопый торговец,решил что умнее других,все кафе и рестораны закрыты а оно решило вспомнить про законы,мало получил видимо !
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Це він говорив про закон 211-2020п, який трактує суд, а не поліцейський! От вам і відсутність правової держави.
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Мусора перегнули конечно -- но он тоже чучело хитрожопое . На вынос это как у него есть доставка ?
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МакДрайв теж на винос працює взагалі-то...
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Вот именно МакДрайв с ифрастуктурой под работу !!! А как его колхохное кафе может работать на вынос я не понимаю
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Для того, щоб каву варити, великої інфраструктури не треба... У Києві каву на виніс продають... Шаурму - так, закрили, а кава і МакДональдс на виніс працюють.
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...заедь на АЗС, где есть кафе, и посмотри Власник кав'ярні, якого затримала поліція в Одесі, готує позов до суду - Цензор.НЕТ 757
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Проще узнать где эта мразь живёт и судить честно самому.
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17000 грн штрафу.
Постанова КМУ 211 (на яку посилаються мєнти):
Заборонено : ...8) роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),"
але : "крім: ...торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;..."
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В местном суде против ментов не пойдут .
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Решение ЕСПЧ не спасает от дальнейшего беспредала власти.
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беспредел власти в значительной степени опирается на холопский дух очень значительной части населения
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Спасает... Можно на его основании просить убежище ! А это того стоит !
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в Одессе - не факт. Это в селе где все кумовья - братья может и так
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Вот и чудненько. Суд не идеален, но ничего лучшего для решения таких вопросов человечество ещё не придумало.
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Цей 211-2020п протирічить багатьом законам України. Після цієї влади його переглянуть чи повністю відмінять!
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Заява прокурору быстрее рассматривается,хоть и наказание дисциплинарное
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Это хитрожопый торговец,решил что умнее других,все кафе и рестораны закрыты а оно решило вспомнить про законы,мало получил видимо !
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на вынос многие работают. это разрешено.
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Морги на вынос работают хорошо сейчас.... самовывоз в пластиковой упаковке, герметичной.... Кому война а кому мать родная...Нарушил бы тут в EC ... Тут хитрожопые чурки решили перепродажами на масках заработать- дали год тюрьмы с конфискацией.... Все нормальные уже свалили из Одессы .... уже и Одессы нет ...
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Покупателю решать, устраивает его подобная торговля или нет ! Никто покупателя не тянет - раз покупают - это их решение !
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Вчора замовляв акційну піцу в Домінос додому...
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Ну взагалі в них середнього розміру піца коштує 160-200 грн. По вівторках друга піца зі знижкою щось 70%... Доставка безкоштовна, як і раніше.
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Налоги ему платить ? Платить. Их никто не отменял. Зарплату работницам платить ? Если не будут работать, то все равно должен платить. Так хоть на зарплату себе заработают. Вот не пойму, почему другим запрещено работать. Одели бы маски и перчатки, и работали бы. И экономика, худо - бедно, но дышала бы самостоятельно. Почему ВСЕМ, кроме супермаркетов и еды на вынос, запрещено работать?
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Перебити поліцаям хребти,щоб закони не порушували.
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а я думав, щоби не заважали вам закони порушувати...
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чувак не захотел отстёгивать оваковцам! неслыханное неуважение к власти, за такое надо сурово карать!
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чувак не захотел отстёгивать оваковцам!

Тем более что чувак в недалеком прошлом сам Оваковец из службы по "борьбе с экономическими преступлениями"
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Значит ТОЧНО законодательство позволяющее ему работать !
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Як були уродами так уродами залишилися. Як не називай-хоч поліція хоч міліція однак -мусорня. ТОму що влада -уроди,то які мають бути їхні пси.
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Поліцаїв на самоїзоляцію у підвал до кінця життя.
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Если авакяновцам дали право штрафовать на большие суммы,то значит рядовым полицаям сверху уже спустили план по оформленным протоколам и по наличке,речка из которой дотекает до Киева.Мелкие полицаи тоже решили,что это шанс для них поправить своё матположение,вот и стараются с наездами на предпринимателей,как будто им мало на шее взяточников из дпс и держпраци.
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Зебилы, теперь вы еще заплатите этому чуваку, за этих двух мачо в форме. Если конечно он дойтет до ЕСПЧ.
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Плохо, что клоун будет платить не из своего кармана а из наших-бюджетных денег !
Но даже в этом случае его можно привлечь к уголовной ответственности, так как его дейсвтя и/бездействия, как гаранта Конституции - привели к крупным и особо крупным ущербам !
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правильно делает, скоро таких исков будут миллионы!
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супер, держава відшкодує мільйонам шкоду заподіяну мусарами. Якщо ти не в курсі, то з бюджету, тоб то за твій рахунок.
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Плохо, что клоун будет платить не из своего кармана а из наших-бюджетных денег !
Но даже в этом случае его можно привлечь к уголовной ответственности, так как его дейсвтя и/бездействия, как гаранта Конституции - привели к крупным и особо крупным ущербам !
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от просто цікаво, а чому 90% тих, хто залишає коменти, впевнені, що мусора неправі і він виграє суд? Це юридичний форум? Чи просто він свій, а мусора - влада?
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"Прав" и "выиграет суд" - в нашей стране тут прямой зависимости нет !
Я на 1000% уверен, что он прав, но не уверен, сто он выиграет в нашем суде !
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МОЛОДЕЦ !!! БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ-МУСОРОВ ПОД СУД !!! Власник кав'ярні, якого затримала поліція в Одесі, готує позов до суду - Цензор.НЕТ 3549
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