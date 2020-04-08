 Власник кав'ярні, якого затримала поліція в Одесі, готує позов до суду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Надзвичайні новини".
"Я прийшов, надав паспорт, запитав, на якій підставі нам не дають працювати. Відповіли: "211". Я сказав, що не підпадаємо під "211". Особливо слухати мене не захотіли, сказали: "Ви перешкоджаєте", - розповідає підприємець Петро Юрочкін.
Юристи кажуть, що підприємці карантинних обмежень не порушували. Бо всі працівники – у масках та рукавичках і торгують "на винос". Прогнозують, що такі ситуації виникатимуть й надалі, бо немає чіткого тлумачення постанов Кабміну.
Власник кав’ярні готує позов до суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 квітня на пляжі в районі 14-ї станції Великого Фонтану співробітники поліції із застосуванням сили затримали чоловіка, який продавав каву під час карантину. Інцидент потрапив на відео.
Пізніше з'явилося повне відео інциденту.
Судячи з нього, поліцейські вимагали у чоловіка, який назвався власником, документи на бізнес і наполягали на закритті кав'ярні. Чоловік доводив, що його підприємство - це мінімаркет, який може працювати в умовах карантину, але відповідних документів не пред'явив.
Постанова КМУ 211 (на яку посилаються мєнти):
Заборонено : ...8) роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),"
але : "крім: ...торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;..."
Тем более что чувак в недалеком прошлом сам Оваковец из службы по "борьбе с экономическими преступлениями"
Но даже в этом случае его можно привлечь к уголовной ответственности, так как его дейсвтя и/бездействия, как гаранта Конституции - привели к крупным и особо крупным ущербам !
Но даже в этом случае его можно привлечь к уголовной ответственности, так как его дейсвтя и/бездействия, как гаранта Конституции - привели к крупным и особо крупным ущербам !
Я на 1000% уверен, что он прав, но не уверен, сто он выиграет в нашем суде !