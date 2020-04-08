 Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Також з 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску. Столичні підприємці можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття на період дії обмежень", - сказав він.
Мер пояснив, що для її отримання треба звернутися в Центр зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ.
Також, за словами Кличка, вже почали діяти кредитні канікули на час обмежувальних заходів для підприємців.
Крім того, Київрада виділила гроші на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.
Мер Києва нагадав, що нещодавно Київрада ухвалила рішення про надання 50% пільги для малого і середнього бізнесу на оренду комунального майна. Також у разі неможливості використання об'єкта на період обмежень орендарів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди.
и прикинуть сколько идет на пенсии, субсидии и прочие социальные выплаты. А создание рабочих мест по большому счету - это не забота государства. Забудьте уже про совок. И насчет нрмальной бизнес-среды забудьте. Упустили возможность для ее создания - смиритесь. Привыкайте у урезанию бюджета, к дырам в нем, печатному станку и как итог скачку инфляции.
Дела идут хорошо !!!