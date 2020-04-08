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 Київські новини
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Все про:бізнес (447) Київ (7624) Кличко (1079) підприємці (156) малий бізнес (10) ЄСВ (5)

 Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко

З 1 березня до 30 квітня столичних фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Також з 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску. Столичні підприємці можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття на період дії обмежень", - сказав він.

Мер пояснив, що для її отримання треба звернутися в Центр зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ.

Також, за словами Кличка, вже почали діяти кредитні канікули на час обмежувальних заходів для підприємців.

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Крім того, Київрада виділила гроші на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.

Мер Києва нагадав, що нещодавно Київрада ухвалила рішення про надання 50% пільги для малого і середнього бізнесу на оренду комунального майна. Також у разі неможливості використання об'єкта на період обмежень орендарів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187608
 
 
 Топ коментарі
 
Запомни умничка - государство никому не платит,государство это набор свинорылых чинуш которые перераспределяет потоки средств идущих от плательщиков налогов,большую часть они тратят на своё содержание и на казнокрадство,оставшееся отдают получателям субсидий,большинство из которых могли бы сами ходить на работу и зарабатывать,но госсчиновникам нет дела до создания рабочих мест и нормальной бизнес среды,они заняты личным криминальным обогащением.
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Только за себя, конечно. Пыль в глаза. За наёмных тысячу грн в месяц за каждого. Десять человек наёмных в закрытом кафе - 10 000 из своего кармана достать и заплатить.
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Да-да..... налоги платить вообще вредно. Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 6176 Но в очередь за субсидиями выстраиваться не забываем, которые государство должно платить в первую очередь именно тем, кто налоги платить не хочет, включая тех, кто оформлен на минималку, получая разницу в конверте или вообще работает без оформления. И вообще - Кличко гад распоследний.
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ога, на пошті до 12-00 вже готівки катма, навіть здачі давати нічим
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Другими словами, этот период не будет учтен в пенсионный стаж?

Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 8481
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Підприємці всі рівні, але є рівніші за всіх. Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 7630 Тепер заверещать в інших містах.
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У некоторых предпринимателей, которые торгуют медпродукцией и ещё некоторыми товарами широкого потребления - дела идут на ура.
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За себя или за наёмных тоже?этот идиотский налог стимулирующий безработицу вообще нужно отменить.
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Да-да..... налоги платить вообще вредно. Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 6176 Но в очередь за субсидиями выстраиваться не забываем, которые государство должно платить в первую очередь именно тем, кто налоги платить не хочет, включая тех, кто оформлен на минималку, получая разницу в конверте или вообще работает без оформления. И вообще - Кличко гад распоследний.
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Запомни умничка - государство никому не платит,государство это набор свинорылых чинуш которые перераспределяет потоки средств идущих от плательщиков налогов,большую часть они тратят на своё содержание и на казнокрадство,оставшееся отдают получателям субсидий,большинство из которых могли бы сами ходить на работу и зарабатывать,но госсчиновникам нет дела до создания рабочих мест и нормальной бизнес среды,они заняты личным криминальным обогащением.
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Большинство и ходят сами на работу, только оформляться не хотят или оформлены на минималку. Как итог - у многих не будет стажа пенсионного. Но когда подойдет время - их захлестнет возмущение, почему пенсия минимальная и не как в ЕС. Относительно того куда идут бюджетные деньги - советую посмотреть развернутый график статей расхода https://finance.liga.net/ekonomika/article/strashnyy-plan-kak-kabmin-hotel-porezat-byudjet-no-proigral-deputatam-5-feylov
и прикинуть сколько идет на пенсии, субсидии и прочие социальные выплаты. А создание рабочих мест по большому счету - это не забота государства. Забудьте уже про совок. И насчет нрмальной бизнес-среды забудьте. Упустили возможность для ее создания - смиритесь. Привыкайте у урезанию бюджета, к дырам в нем, печатному станку и как итог скачку инфляции.
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Потрясающий аргумент против цифр. Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко - Цензор.НЕТ 1866 И Вам не хворать.
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Хахахаха,у вас только одна цифра,да и та в ссылке на чужие слова.
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Только за себя, конечно. Пыль в глаза. За наёмных тысячу грн в месяц за каждого. Десять человек наёмных в закрытом кафе - 10 000 из своего кармана достать и заплатить.
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Напротив моих окон ломбард. Очередь на улице целый день 5-8 человек всегда !!!
Дела идут хорошо !!!
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поруч десь 5-6 ломбардів.. нікого там не бачу.. ще мабуть час не настав
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А 30 апреля у них,сидящих на карантине, деньги появятся? Не перестает Кличко своей мудростью удивлять.
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