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 Політика України
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Все про:банки (393) закон (883) поправки (35) Корнієнко (168)

 Чекаємо від комітету точну кількість поправок до закону про банки, частину може бути враховано редакційно, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що зараз профільний комітет зводить всі поправки, подані нардепами до законопроєкту №2571-д щодо запобігання скасування націоналізації або ліквідації банків.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Зараз ми чекаємо від комітету, вони їх (поправки. - Ред.) повинні звести, сказати про точну кількість. Можливо, частина буде врахована уже редакційно", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на питання про те, що збираються робити, якщо доведеться розглядати всі 16 тис. поправок, нардеп зазначив: "Тут треба в кількох напрямках працювати. І просити відкликати, і розглядати ... Складна історія. Думаємо, радимося, рішення немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту

Корнієнко зазначив, що фракція була готова до того, що можуть подати таку кількість поправок. "Ми знаємо, що такий механізм є", - сказав він.

Нардеп розповів, що поки не відома точна дата позачергового засідання, оскільки триває обговорення змін до бюджету.

Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187601
 
 
 Топ коментарі
 
Против депутатов внесших 1000 и более правок возбудить уголовное дело по факту мошеничества, лишить мандата.Как то так. Хотя статьи уголовного кодекса можно подобрать и пожестче.
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Пішла гра на виснаження, у кого на довше сил хватить: в зеленського, коломойського і авакова чи в України.
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А нельзя срочно принять закон, ограничивающий число поправок , которые подает один депутат . Если депутат предлагает число поправок , больше допустимых, то пусть он подает свой законопроект . А дальше по процедуре « и в дальный путь на долгие года «.
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Приват нужно вернуть,это бенина собственность на сто процентов.
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Содержательный аргумент,умного человека видно сразу.
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155 лярдов пусть вернет гос-ву и откажется от претензий, и все ок
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Поздно оправдываться парашник,обосрался - оставайся таким навсегда.
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Пішла гра на виснаження, у кого на довше сил хватить: в зеленського, коломойського і авакова чи в України.
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Вся эта игра, пока х-йло не сдохнет, т.е. не на долго.
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яка гра? Елементарне дурилово і привселюдне бажання вкрасти. Саботаж, який елементарно вирішується посадкою шахраїв в каталажку.
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Коломойський придбав Авакова. Тепер Аваков - кишеньковий песик Бєні. У тому уся й причина.
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А комітет Гетманчука не може відкрити засідання - нема кворуму...
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Против депутатов внесших 1000 и более правок возбудить уголовное дело по факту мошеничества, лишить мандата.Как то так. Хотя статьи уголовного кодекса можно подобрать и пожестче.
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шо там подбирать, на лицо антигосударственная деятельность, а это максимальные сроки
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такое количество поправок называется одним простым словом - САБОТАЖ...., и имеет определенную трактовку в УК....... причем сам Поляков в этом чистосердечно уже сознался.....
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Ждем от комитета точное количество поправок в закон о банках, часть может быть учтена редакционно, - "слуга народа" Корниенко

Корниенко , лови :

85045877760489330265784394785782963 шт. Ждем от комитета точное количество поправок в закон о банках, часть может быть учтена редакционно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7991
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Теперь вот ещё Нацбанк под полное Внешнее управление. И полная амнистия Гонтаревой-Сотановской, Яценюку, Порошенко угробивших почти сотню банков и укравших деньги вкладчиков, имущество и прочие залоговые статки.
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есть инфа сколько украли? или шарий еще не распедалил?
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Закон сохранения бабла...где то убыло. а у некоторых прибыло. Вопрс с известным ответом...У кого прибыло?
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хватит пустобрешничать... сколько украли? точную цифру давай
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Да, Кеша, да!
Адин Яценюк миллиард долларов держит под кроватью в Старых Петровцах!
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На счетах в офшорах, ну и нал в маетках маями и Нью Йорке...и у сестры там же.
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Ти дебіл? Яких рахунках? І чому в Ню-Йорку, а не ашфорах якихось?! Якої сестри?! Називай суми, дурачьок!
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И убитого брата Порошенко, закопанного им в Приднестровье, не забывай!
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А нельзя срочно принять закон, ограничивающий число поправок , которые подает один депутат . Если депутат предлагает число поправок , больше допустимых, то пусть он подает свой законопроект . А дальше по процедуре « и в дальный путь на долгие года «.
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или: если все поправки депутата учтены, тогда он может подать ещё столько же
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НЕ закон, а изменения а регламент. По сотне на брата.
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да примите уже новый вариант закона с чуть исправленными запятыми но сразу в двух чтениях
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Финансовый террорист и антиукраинец беня взял в заложники всю страну, а руководство страной не знает, что делать с беней, и пока жуют сопли, а может они в одной упряжке.
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