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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (4045) карантин (2387) Денис Шмигаль (209) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 Карантин, швидше за все, буде продовжений до початку травня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не відступить від уже запровадженого карантинного режиму.

Про це він повідомив на засіданні Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе ослаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було сказано в фейкових інформаційних повідомленнях в Україні", - зазначив він.

"Протягом квітня ми точно не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений. Він буде діяти до встановленого 24 квітня і, швидше за все, буде запроваджений до початку травня", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкти будь-яких рішень щодо пом'якшення карантинних заходів в апараті РНБО України відсутні

За його словами, в травні, якщо буде спостерігатися позитивна динаміка, уряд планує "запустити економіку" за планом, який буде додатково прокомунікований і чітко розписаний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187600
 
   
 Топ коментарі
 
А люди выдержат? Домашний арест для страны. Надо изолировать вирусоносителей , лечить больных, массовая диагностика. А здоровые люди должны работать и жить..
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Вы там еба#улись??? Людям жить незачто. Все уже переболели этим гриппом.
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Идите нах** со своим карантином. Сначала зеленое ху**о посвозило в страну тысячи зараженных, а вы теперь сидите дома.
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Карантин нужно продлевать и это не шутка. В Белоруссии Лукашенко не ввел карантин, теперь там трэш. Блогеры пишут , что все больницы завалены короной, люди погибают, много молодых, так как они работают и не сидят дома и потому что вирус мутировал и стал опаснее, смертность такая же как в Италии.
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Смертность в Италии на обычном уровне, до 2017 без никаких вирусов не дошла, не фэйкуй
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Это ты провокатор пишешь брехни. Смертность в Италии 11% ,очень высокая, при чем за короткое время умерла масса людей. Если тебе это похрен, не соблюдай ничего ,никакого карантина, ничего не случиться если безмозглые провокаторы утилизируются.
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- Продам дохуа чихуахуа...
- Вибачте, але цю породу з 12 березня ніхто не купує... Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3534 Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4152
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до последнего украинца шмыги будут бороться за место у корыта. кто бы сомневался. Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5262
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Вы там ***#улись??? Людям жить незачто. Все уже переболели этим гриппом.
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много от чего. недавно бабушка умерла от штрафа
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Мрут в первую очередь от страха. Скажем, в невротическом состоянии сложно уснуть. Месяцок невроза и здоровье насмарку, встреча с любым вирусом закончится плачевно.
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Оптимист или идиот ? В мае только начнётся .
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Вчера за сутки завезли 5 тыс. потенциальных начинаем отсчет заново До какого мая и какого года Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3814
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Идите нах** со своим карантином. Сначала зеленое ху**о посвозило в страну тысячи зараженных, а вы теперь сидите дома.
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Давай веди Шмыгаля в тюрьму там ему самое место !!!
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Кожного дня кількість захворавших збільшується, а у шмаркаля все вже закінчилось...
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скорее народ шмуля с его шоблой сократит.
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Не подобаються миролюбці, яких ти обрав?
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Зелебобики уже арут шо если их не выпустят жарить шашлыки в сакральный праздник всех пролетариев то они начнут жарить шмыгалей )))))
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А люди выдержат? Домашний арест для страны. Надо изолировать вирусоносителей , лечить больных, массовая диагностика. А здоровые люди должны работать и жить..
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Хто не має масок, то може використати собачий намордник, бо як говорить найвеличніший лідер ********** і всього Всесвіту з його околицями "какая разніца". Звичайно, що це треба погодити з письмовому вигляді із своєю собакою, зробити скан документів та відправити цей скан у службу, яку вказали у п.4 закона 211-2020п.
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Правосуддя, на яке ми заслужили? «Київський апеляційний суд за день до початку засідання повідомив Мінфін і державний ПриватБанк, що справу про стягнення $ 250 млн знято з порядку денного. Однак засідання сьогодні почалося без них»
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Может вообще не отменять карантин,какая разница.
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Это очень оптимистично судя по тому что происходит в США и Европе и беря во внимание что мы отстаем на 2-3 недели.
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То, что у нас тесты не делаются-не значит, что отстаем.
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то есть по тестах отстаем конечно, но по больным - может и опережаем соседей.
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Неправда! Якщо довго дивитися на вашу картинку, то побачите бубочку!
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....посмотрим как экономику запускать будет....наверно налоги будет требовать с тех кто два месяца не работал...плюс штрафы ....ума на больше не хватит
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Реальную дату ( минимум) озвучил Аваков ( как бы кто к нему не относился), это 15 мая и то это оптимистический прогноз. Реальный же это 12 июня и то при благоприятной обстановке (Как раз три месяца карантина) потом еще месяц на постепенное ослабление карантина с наблюдением за развитием ситуации.
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На 9 травня карантину не буде. На Пасху буде, а на 9 травня не буде!
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Это у Путина.. а у нас до 12 мая минимум ( двух зайцев сразу ..., ну вы в курсе)
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👑по самым оптимистическим прогнозам до октября
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Все вірно! Пневмонію лікувати з жовтня по березень звичніше ніж літом!
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И согласно какой методике будет определяться позитив . Тупорылые чиновники создают видимость решения проблемы .
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не отступит от уже введенного карантинного режима. Источник: https://censor.net.ua/n3187600

Карантин, швидше за все, буде продовжений до початку травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8214
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правительство планирует "запустить экономику" по плану, которые будет дополнительно прокоммуницирован и четко расписан. Источник: https://censor.net.ua/n3187600

Четко расписан! О как!! Планировать по плану... Карантин, швидше за все, буде продовжений до початку травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5457
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"Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль" -- какого года не уточняется
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я вас прошу, не надо ничего запускать и перезапускать. ничего не трогайте своими зелеными крюками
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Дебилы там все. Скоро боксёр вылезет со своей речью
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Да хоть до начала июня..., 2021 года. Если вместо того шоб блокировать миграцию хотя бы между облостями, эти идиоты и дальше будут заниматься феерической херней як щас, зараза будет раслазиться и не яки маски ее не остановят. Токо тупой слепец не видит пачек машин с номерами из эпицентров заражения, в городах де это заражение отсутствует или минимально.
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