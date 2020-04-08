 Карантин, швидше за все, буде продовжений до початку травня, - Шмигаль

Про це він повідомив на засіданні Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе ослаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було сказано в фейкових інформаційних повідомленнях в Україні", - зазначив він.
"Протягом квітня ми точно не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений. Він буде діяти до встановленого 24 квітня і, швидше за все, буде запроваджений до початку травня", - підкреслив Шмигаль.
За його словами, в травні, якщо буде спостерігатися позитивна динаміка, уряд планує "запустити економіку" за планом, який буде додатково прокомунікований і чітко розписаний.
- Вибачте, але цю породу з 12 березня ніхто не купує...
Четко расписан! О как!! Планировать по плану...