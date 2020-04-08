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 Київські новини, Суспільство
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 Майже 1,1 тис. разів на добу лікарі швидкої виїжджають на виклики в Києві, з них близько 60 до людей з підозрою на коронавірус, - Кличко

Бригади "швидкої допомоги" Києва виїжджають на виклики 1,1 тис. разів на добу, зокрема, в середньому на день 60 разів - на виклики до людей з підозрою на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу повідомити, що майже 1,1 тис. разів на добу лікарі "швидкої" виїжджають на виклики, з них із підозрою на коронавірус у середньому десь 60 викликів" - сказав він під час онлайн-брифінгу в середу.

Кличко наголосив, що в Києві працюють 270 лікарів-інфекціоністів, і цієї кількості вистачає столиці. Також вистачає лікарів "швидкої допомоги", яких у столиці більше ніж 2 тис.

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Мер зазначив, що дотримуючись рекомендацій ВООЗ і Міністерства охорони здоров'я України, київська влада рекомендувала лікарям скасувати планові операції, і наразі операційне втручання роблять лише в екстрених випадках.

"Хочу вас заспокоїти: всі лікарні, всі поліклініки столиці працюють у штатному режимі й отримують фінансування, ліки, все необхідне, щоб надавати послуги киянам", - запевнив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187599
 
 
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Спасение утопающих дело рук самих утопающих ! Почти 1,1 тыс. раз в сутки врачи скорой выезжают на вызовы в Киеве, из них около 60 к людям с подозрением на коронавирус, - Кличко - Цензор.НЕТ 6656
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Ахаха .. А без вирусов было 1500 вызовов, С*ка не мрут а здоровеют .. Дебилы, статистика вниз уползёт по смертности, как вы это оправдаете, карантин при несуществующей пандемии помог - это ложь, так не бывает
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"... у печи, он опрокинул два свечи.., конюшня запертой а в ней кобыла умерла... от этого сюрприза. А в остальном, прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо..." Майже 1,1 тис. разів на добу лікарі швидкої виїжджають на виклики в Києві, з них близько 60 до людей з підозрою на коронавірус, - Кличко - Цензор.НЕТ 3809
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