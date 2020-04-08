 "Визнати незадовільною", - гуманітарний комітет ВР незадоволений роботою Нацради з телерадіомовлення

Рішення було ухвалено за результатами розгляду звіту регулятора роботі за рік. Про це "Укрінформу" заявила заступниця голови комітету, депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалили рішення визнати роботу Нацради незадовільною. Було два варіанти рішення: взяти звіт до відома або визнати роботу незадовільною (як і Президент). Комітет більшістю голосів обрав другий варіант", – сказала депутатка.

Звіт Нацради про роботу за 2019 рік члени Комітету ВР заслухали 18 березня. Тоді голова комітету Олександр Ткаченко зазначив, що "виникло багато питань до низки напрямів діяльності, в тому числі про розтрату 100 млн грн державних коштів на створення моніторингового центру".

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