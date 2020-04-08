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 Політика України
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Все про:ВР (7431) Нацрада_ТРМ (256) Ткаченко Олександр (66) Кравчук Євгенія (53)

 "Визнати незадовільною", - гуманітарний комітет ВР незадоволений роботою Нацради з телерадіомовлення

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики визнав незадовільною роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік.

Рішення було ухвалено за результатами розгляду звіту регулятора роботі за рік. Про це "Укрінформу" заявила заступниця голови комітету, депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалили рішення визнати роботу Нацради незадовільною. Було два варіанти рішення: взяти звіт до відома або визнати роботу незадовільною (як і Президент). Комітет більшістю голосів обрав другий варіант", – сказала депутатка.

Звіт Нацради про роботу за 2019 рік члени Комітету ВР заслухали 18 березня. Тоді голова комітету Олександр Ткаченко зазначив, що "виникло багато питань до низки напрямів діяльності, в тому числі про розтрату 100 млн грн державних коштів на створення моніторингового центру".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187595
 
 
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"Признать неудовлетворительной". "Признать неудовлетворительной", - гуманитарный комитет ВР недоволен работой Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9547
СОВОК, в худшем понимании это слова. Сплошной СОВОК!
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А в чем заключается их работа. Закрывать каналы?
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Закрывать рот каналам, которые критикуют власть.
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Новыя лица тоже крадут? "Признать неудовлетворительной", - гуманитарный комитет ВР недоволен работой Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9536 Ниможет этага быть!
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а беніного Ткаченко з його сюзереном взагалі потрібно визнати ворогами України. За Г+Г, за клована в особі кіношного голоборотька, за сватів та прочую антиукраїнську діяльність. За що звільнили Костинського і Фещук?
https://www.5.ua/polityka/kostynskyi-i-feshchuk-ne-rozumiiut-chomu-ikh-zvilnyly-z-natsrady-209783.html
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КОШМАР ,КРУГОМ НА ТВ ПУТИНСКИЙ КУМАНЁК ,РАЗОГНАТЬ ВСЕХ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ !!!
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Не через це визнана робота незадовільною. Якби депутати хотіли б то надали б відповідні повноваження Нацраді або закрили ці канали, оскільки джерела фінансування знаходяться за межами України.
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Собачка Каламоського и начальник рупора олігарха Г+Г назвав роботу Нац ради незадовільною. Значить все навпаки -Нацрада молодці
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ньюсван, 112, и протчая мерзота работает во все тяжкие!
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