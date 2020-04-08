 Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.
За його даними, за останню добу коронавірус виявили, зокрема, у 83-річної мешканки Черняхова.
"Зафіксовано випадок у селищі Черняхів. Хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де заразилася", - зазначив Мельник.
За його словами, жінка похилого віку стверджує, що нікуди не їздила і була вдома.
"Разом з тим виникає питання, де жінка могла заразитися. Зараз встановлюють її контакти. Одна з версій, чому пенсіонерка мовчить - у неї, можливо, є родичі в інших містах, і вона не хоче, щоб їх знайшли", - вважає Мельник.
Дева Мария ж родила(Как нам талдычит Библия).
у них там приезжает КГБ(ФСБ)
бо здавалося б, до чого тут Петя?
а ти он, молодець який, придумав до чого!
буде премія
Росссія.
Чєм вносіл сумятіцу і разброд, в голови ************** русскіх граждан.
По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.
"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", - считает Мельник. Источник: https://censor.net.ua/n3187594\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
кретин, да бабушке и так скоро св. Архангел Архаил придет, что она может "скрывать" то? что оно несет то.... "абыбуло"
з правом садити на квлька діб в ізоляцію "шустрих"..
Миттю у бабки дізнаються..хто..коли...
Вот они, породители евробляхеров!
А может, и завоете,
А может, замычите -
Коровы ведь мычат, -
То вам седло большое,
Ковер и телевизор
В подарок сразу врУчат,
А может быть, вручАт."
автомобілі обзивають..і так дуже гордо смішним словом "іномарка"7