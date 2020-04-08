 Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

За його даними, за останню добу коронавірус виявили, зокрема, у 83-річної мешканки Черняхова.

"Зафіксовано випадок у селищі Черняхів. Хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де заразилася", - зазначив Мельник.

За його словами, жінка похилого віку стверджує, що нікуди не їздила і була вдома.

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"Разом з тим виникає питання, де жінка могла заразитися. Зараз встановлюють її контакти. Одна з версій, чому пенсіонерка мовчить - у неї, можливо, є родичі в інших містах, і вона не хоче, щоб їх знайшли", - вважає Мельник.