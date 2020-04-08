EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  4961  67
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (540) карантин (2387) ОДА (891) пенсіонери (280) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА

У селищі Черняхів Житомирської області хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де могла заразитися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

За його даними, за останню добу коронавірус виявили, зокрема, у 83-річної мешканки Черняхова.

"Зафіксовано випадок у селищі Черняхів. Хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де заразилася", - зазначив Мельник.

За його словами, жінка похилого віку стверджує, що нікуди не їздила і була вдома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще два випадки коронавірусу підтвердили в Житомирі, - мер Сухомлин. ВIДЕО

"Разом з тим виникає питання, де жінка могла заразитися. Зараз встановлюють її контакти. Одна з версій, чому пенсіонерка мовчить - у неї, можливо, є родичі в інших містах, і вона не хоче, щоб їх знайшли", - вважає Мельник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187594
 
 
 Топ коментарі
 
То есть вариант, что она действительно не знает, не рассматривается вообще?
 показати весь коментар
 
Дивлячись на те, що людині вже 83 роки, вона могла просто не пам'ятати де була ще 2 години тому.
 показати весь коментар
 
83 года. вы в своем уме? человек забывает даже какую кашу кушал 2 часа вна зад.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
СОВОКУПЛЯЛАСЬ С ОМАНСКИМ ОСЛОМ ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Может от Святого Духа?
Дева Мария ж родила(Как нам талдычит Библия).
 показати весь коментар
 
 
Вот такое убожество не лечить принципиально. Пусть дохнет тварь
 показати весь коментар
 
 
Почему? Потому, что не сдала родню, чтобы за ними КГБ приехало?
 показати весь коментар
 
 
А ее родня заразит других людей и их не изолируют...... Ты тупой?
 показати весь коментар
 
 
Откуда ты знаешь, что ее родня больна на коронавирус? Ты Аллах и Будда с Шивой? Бабуля могла заразиться в магазине, или аптеке. Ты тупой?
 показати весь коментар
 
 
не,он просто банутый на всю голову и 100?% голосовал за Явашвырока..
 показати весь коментар
 
 
Родня это как раз самое простое, найти и протестировать вообще не проблема.
 показати весь коментар
 
нет.. Каора ольгинская..
у них там приезжает КГБ(ФСБ) Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА - Цензор.НЕТ 2703
 показати весь коментар
 
83 года. вы в своем уме? человек забывает даже какую кашу кушал 2 часа вна зад.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Напевно у Відень на каву їздила, як Петро радив )
 показати весь коментар
 
 
ти на ботофермі бригадир?
бо здавалося б, до чого тут Петя?
а ти он, молодець який, придумав до чого!
буде премія
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не подобається - не читай. Хтось заставляє?
 показати весь коментар
 
 
а принять статью за недоносительство на родственников! 10 лет расстрела через повешение. Пенсионерка, заболевшая COVID-19 на Житомирщине, скрывает, где могла заразиться, - ОГА - Цензор.НЕТ 7157 всё правильно, о ценители каждой человеческой жизни?
 показати весь коментар
 
 
Дивлячись на те, що людині вже 83 роки, вона могла просто не пам'ятати де була ще 2 години тому.
 показати весь коментар
 
 
А може вона просто брала руками батон в пакеті, який до того лапала купа дібілів в рукавичках. А взагалі то можна спробувати бабцю електрошокером "попитати". Нє?
 показати весь коментар
 
 
зашугали вже людей так, що вони бояться зізнаватись.
 показати весь коментар
 
 
У всех"фвшистов",в фильме"17мгновений весны" была характеристика-"порочащих связей не имеет".И токо у Штирлица было-"в порочащих связях замечен не был".
 показати весь коментар
 
«8 апреля 2020Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками.»

Росссія.
 показати весь коментар
 
 
Наверное обзывал соседей по очереди неакадемическими но историчными словами.
 показати весь коментар
 
 
Доводив, що українську мову, создал нє Австрійскій Гєнштаб, а Монгольскій.
Чєм вносіл сумятіцу і разброд, в голови ************** русскіх граждан.
 показати весь коментар
 
То есть вариант, что она действительно не знает, не рассматривается вообще?
 показати весь коментар
 
 
У бабушки может деменция, она уже, возможно, плохо соображает. Как она может точно сказать от кого заразилась? Зашла в аптека и ....
 показати весь коментар
 
 
в ларьку могла коли за хлібои ходила
 показати весь коментар
 
Зафиксирован случай в поселке Черняхов. Больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где заразилась", - отметил Мельник.
По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.
"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", - считает Мельник. Источник: https://censor.net.ua/n3187594\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

кретин, да бабушке и так скоро св. Архангел Архаил придет, что она может "скрывать" то? что оно несет то.... "абыбуло"
 показати весь коментар
 
 
обычно после ,,слоника" вспоминают все..и где был и где небыл )))
 показати весь коментар
 
бабушка на стометровке бомбила, потому и не признаётся
 показати весь коментар
 
видно в детстве ей хорошо в память засело понимание - партизаны
 показати весь коментар
 
 
а почтальон с пенсией как вариант не подходит!?
 показати весь коментар
 
 
Олдскульна бабця, таку треба допитувати з пристрастю.
 показати весь коментар
 
 
Бідна бабця,напевно,до лікарів ніколи не зверталася,раз дожила до такого віку.Їі не лікарями треба допитувати,а священника вислати.Йому вона і висповідається.Правда,як це таїнство здійснити і священника не інфікувати не знаю.
 показати весь коментар
 
або від сусідки ,або в продтоварах,або в місцевій церкві..
 показати весь коментар
 
Ясно,якщо сидіти і голову чухати і стару людину тероризувати,то вирішити цю задачу неможливо.Але,замість того,щоб час тратити,чому не взяти і не зробити тести всьому селу,скільки а ж раптом там може бути мешканців?Може би влада,нарешті,вилізла з летаргу і почала думати головою,а не валити вину на людей?Складається враження,що зробити тест для медиків,це рівнозначно відрізати собі палець.Для чого ці допити старої людини?Яка там може бути пам'ять?
 показати весь коментар
 
любовніка нє хочєт компромєнтіровать
 показати весь коментар
 
 
а взагалі то у такому випадку закривають село на карантин... Жорстко.. нав"їзд і на виїзд..
з правом садити на квлька діб в ізоляцію "шустрих"..

Миттю у бабки дізнаються..хто..коли... Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА - Цензор.НЕТ 3668
 показати весь коментар
 
Вот он, нарид!
Вот они, породители евробляхеров!
 показати весь коментар
 
та дай вам боже ще дожити до таких років при здоровому умі і пам"яті
 показати весь коментар
 
 
Може бабця кажанів їла? Сиділа вдома і їла.
 показати весь коментар
 
Он шел по сельской местности за новою метлой?
 показати весь коментар
 
"А если вы залаете,
А может, и завоете,
А может, замычите -
Коровы ведь мычат, -
То вам седло большое,
Ковер и телевизор
В подарок сразу врУчат,
А может быть, вручАт."
 показати весь коментар
 
чого людину у віці в репортажах журналисти обов'язково обзивають пенсіонєрка (пєнсіонєр)?

автомобілі обзивають..і так дуже гордо смішним словом "іномарка"7
 показати весь коментар
 
 
це як по професії людей описували або за віком, типу пенс - непрацюючий старий, хоча багато працює, давно неактуальний ярлик
 показати весь коментар
 
 
а українські журналісти вперто пишуть. Оце такий рівень.
 показати весь коментар
 
Так посадите ее, пусть "вспоминает"... Сегодня не время для благодушия, так как от этого зависят здоровье и жизни всех нас.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору