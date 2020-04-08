 Степанов: Пацієнти із системними захворюваннями, включно з червоним вовчаком, отримають достатньо "Плаквенілу"

Про це йдеться в фейсбуці МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що препарат "Плаквеніл", який зараз використовують для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, буде в достатній кількості доступний для лікування хворих на системний червоний вовчак, яких в Україні близько 14 000.

"МОЗ розробило механізм, який дозволить уникнути нестачі препарату навіть при його використанні під час епідемії коронавірусу. Додаткова партія препарату "Плаквеніл" буде доступною саме для хворих на червоний вовчак та інші системні захворювання. Препарат буде включено у програму "Доступні ліки", і його можна буде придбати лише за електронним рецептом та у визначених аптеках по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі хворих на аутоімунні захворювання зіткнулися із дефіцитом ліків. Уже забезпечено постачання 3 тисяч упаковок "Плаквенілу", - Бутусов

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше звертав увагу МОЗ на те, що люди, хворі на червоний вовчак та запальний артрит, кинуті сам на сам з бідою.

"19 березня цей препарат розрекламував особисто президент Трамп як засіб проти коронавірусу, і його миттєво розкупили в аптеках по всьому світу.

Хворим на червоний вовчак або запальний артрит цей препарат рятує життя. І люди зараз бігають у пошуках препарату. Необхідно забезпечити поставки "Плаквенілу" в країну, і нормування продажу залежним від нього пацієнтам. Інакше наслідки будуть дуже важкими", - повідомляв журналіст.

Після цього Максим Степанов у коментарі Цензор.НЕТ прокоментував критичну ситуацію із забезпеченням препаратом "Плаквеніл" хворих на артрит і червоний вовчак.