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 У Луцьку послабили карантин і дозволили працювати частині магазинів і сервісів

Відкритися можуть магазини оптики, побутової хімії, насіння та агрохімікатів. Також дозволили роботу майстерням з виготовлення ключів, ремонту велосипедів і взуття.

Це рішення депутати Луцької міськради ухвалили на позачерговій сесії, що відбулася на стадіоні "Спортивне ядро". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "ВолиньPost".

Зокрема, депутати дозволили працювати:

- магазинам побутової хімії;
- магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;
- веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало лучан пересідає на велосипеди);
- магазинам та майстерням оптики;
- майстерням з виготовлення ключів;
- майстерням з ремонту взуття.

Депутати зазначають, що ці об'єкти є соціально значущими, а деякі з них продають товари і надають послуги першої необхідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про пом'якшення карантинних заходів поки зарано, карантин - те, що нас рятує, - нарада Зеленського і Шмигаля

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187592
 
 
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А ще треба закрити усі ломбарди і банки!
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банки не чипай.. якщо ти жуєш кашку-малашку, то твої проблеми... а от як без огірків та салатів горілку кушать? В Луцке ослабили карантин и разрешили работать части магазинов и сервисов - Цензор.НЕТ 2448
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Це твої справи, бо треба повна перемога зебілізма над здоровим глуздом. Сначала мьі старьій мір разрушім, а затєм зебіли будуть усе будувати з огірками та іншим. Надо потєрпєть, дайтє єму єше 100 днєй.
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Так. Якщо щось зебільне робити, то до кінця!
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Судя по нежеланию Зе и КМУ прекращать карантин, и реакции на мера Запорожья- направить СБУ, Луцк тоже будут запугивать .
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семена цивилизация и не закрьівала. семена уже должньі бьіть в земле и показаться первьіе ростки. а то жрать на следующую зиму будет нечего.
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Це добре, де пів палети цементу в місті купити?
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