 ЗНО відбудеться за стандартним сценарієм, можуть змінитися лише терміни, - Мандзій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Свої дії будемо узгоджувати з Міністерством охорони здоров’я і головним санітарним лікарем. Для нас важливо забезпечити безпечні умови проведення ЗНО. Найближчим часом проведемо таку консультаційну зустріч, щоб зрозуміти, якими елементами слід забезпечити проведення тестування.

Поки що ми готуємося до стандартного сценарію проведення ЗНО. Але не відкидаємо можливість змін, пов’язаних з вимогами щодо безпеки тестування. Тут потрібна взаємодія між МОН та МОЗ", - повідомила вона.

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Мандзій уточнила, що зміни в проведенні ЗНО можуть бути тільки в термінах проведення: "Інших змін у процедуру тестування вносити не будемо".

Також вона додала, що в середині квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти випускники зможуть ознайомитися з відеоінструкцією проходження основних процедур і процесів під час ЗНО. Можна буде побачити зошит, який випускник отримає для заповнення.

"Пробне ЗНО проведемо залежно від завершення термінів карантину. Ми розглядали початок травня, початок червня або початок серпня. Важливо, щоб випускники могли відчути атмосферу і були готові до того, що їх чекатиме під час ЗНО", - додала Мандзій.

Нагадаємо, в Україні з 12 березня закрили школи і виші через поширення коронавірусу COVID-19.

17 березня Кабмін запровадив посилені заходи боротьби з коронавірусом в Україні.

25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня і запровадити по всій Україні режим надзвичайної ситуації.