 Проєкти будь-яких рішень щодо пом'якшення карантинних заходів в апараті РНБО України відсутні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Коментуючи новину, поширену деякими ЗМІ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її "безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації"", - йдеться в повідомленні.

РНБО нагадує, що карантинні обмеження в Україні запроваджено урядовими рішеннями, зокрема новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Наголошуємо, що заходи, яких вживає влада для протидії коронавірусній інфекції, є ефективними, дієвими та аналогічними діям більшості країн Європи та світу. Наполегливо просимо журналістів не використовувати неперевірені джерела інформації, а послуговуватися офіційними повідомленнями органів влади", - підсумували в РНБО.

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