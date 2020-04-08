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 Суспільство
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 Проєкти будь-яких рішень щодо пом'якшення карантинних заходів в апараті РНБО України відсутні

В апараті Ради національної безпеки і оборони України не готувалося жодних "проєктів рішення РНБО" про послаблення карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Коментуючи новину, поширену деякими ЗМІ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її "безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації"", - йдеться в повідомленні.

РНБО нагадує, що карантинні обмеження в Україні запроваджено урядовими рішеннями, зокрема новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Наголошуємо, що заходи, яких вживає влада для протидії коронавірусній інфекції, є ефективними, дієвими та аналогічними діям більшості країн Європи та світу. Наполегливо просимо журналістів не використовувати неперевірені джерела інформації, а послуговуватися офіційними повідомленнями органів влади", - підсумували в РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187589
 
 
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Короч, вони як завжди, забулися домовитись між собою "чьто 3.14здєть нєімущім"...
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а потом и в мае, и в июле, и в ноябре..... во збс!!! ))
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Україні пора закривати БУДЬ-яке,включно з вантажним сполучення з Білоруссю.

З Японією,Південною Кореєю та Китаєм,навпаки,можна відкривати..
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А тим часом пункт 4 закону 211-2020-п від 04.04.2020 року дебільний, бо таговориться: Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.
Тобто ключове слово "заявляти". Заявляти можна в рельсу, а бо поліцейським, які зупинили пенсіонера!
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