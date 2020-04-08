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 Економіка, Київські новини
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 КМДА розірвала договір на закупівлю камер дистанційного вимірювання температури

КП "Інформатика", підпорядковане Київській міській державній адміністрації, розірвало договір на закупівлю 400 камер з функцією вимірювання температури та розпізнавання облич за 64,9 млн грн.

Закупівля відбулася без тендера, з обґрунтуванням боротьби з поширенням COVID-19. Однак такі камери не підпадають під перелік товарів для протидії коронавірусній хворобі, який визначено постановою КМУ №248, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Законність укладання цього договору перевірила Державна аудиторська служба України і підтвердила порушення. Невдовзі на сторінці тендера в Prozorro з’явилася інформація про розірвання договору. Оплат по цього договору ще не було, тому всі кошти вдалося зберегти.

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Зараз, завдяки антикоронавірусному закону та постанові №248 від Кабміну, є всі умови для швидких, але прозорих закупівель для протидії COVID-19. Замовники можуть за один день і без тендера провести закупівлю необхідних засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання, послуг із санітарної обробки приміщень тощо.

Водночас завдяки обов`язку викладати всі договори в системі Prozorro, і громадськість, і контролюючі органи можуть бачити всі деталі антикоронавірусних закупівель. І водночас запобігати ситуаціям, коли під виглядом боротьби з COVID-19 купують не те. Тим паче, коли потреба в засобах індивідуального захисту та обладнанні в українських лікарнях досі є дуже актуальною, а 65 млн грн - це 7% від усіх витрат України на закупівлі проти COVID-19 за 2 тижні.

Дякуємо за швидку реакцію Державній аудиторській службі України та КМДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187588
 
 
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Тут вже не камери, а мобільні крематорії треба купувати
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Отменили тендер только после того как активисты внимание на этот бесполезный, в данный момент, тендер обратили и подняли шум.
Назаров из КП Информатика - это коррупционер топ-уровня.
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Зато сегодня в кадмине разрешили вывозить товары медицинского назначения и защиты, за границу предприятиям с иностранной регистрацией, в офшорах, мол они места рабочие сохраняют и другая белиберда! Одна рука запрещает , а хитрожопым своим, можно вывозить маски!
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Мелких воришек отсекаем, а вагонными нормами можно вывозить из страны! В карантин.
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