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 Київські новини, Суспільство
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 Київ запустив віртуальну платформу емоційної підтримки: онлайн-курси, тренування, екскурсії та психологічна допомога

Київський Моніторинговий центр з протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Це безкоштовний ресурс для киян. Передовсім для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. Професійні консультації надають фахівці – тренери з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва", - підкреслив Віталій Кличко.

На сайті moncenter.eduhub.in.ua мешканці столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.

"Також ті, хто хоче з користю провести час вдома, знайдуть на сайті різні онлайн-курси. Завдяки платформі є можливість проводити і спортивні онлайн-тренування. Або можна здійснити віртуальні екскурсії найкращими музеями столиці, що зараз тимчасово зачинені", - розповів Кличко.

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6 квітня 10 поліцейських затримали киянина Валентина Бур'янова, який уплав намагався дістатися до закритого для відвідувань спортмайданчика в Гідропарку.

2 квітня чоловік на спортмайданчику в Гідропарку напав на журналістів, які знімали сюжет про порушення правил карантину. Його затримали і відправили під домашній арешт до червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187587
 
 
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Ну позвоню психологу, спрошу что он сегодня кушал, расстроюсь... Оно мне надо?
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Мэрия Киева разорвала 65-милионный договор на покупку сотен антикоронавирусных камер12:54, сегодняКиїв запустив віртуальну платформу емоційної підтримки: онлайн-курси, тренування, екскурсії та психологічна допомога - Цензор.НЕТ 2140Киев не будет закупать камер, распознающие лица и измеряющие температуру. Фото: Facebook/ ProzorroКиевская городская государственная администрация планировала закупить 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн, не проводя тендер, - в рамках борьбы с коронавирусом. Но такое оборудование не входит в перечень товаров для противодействия Covid-19, поэтому договор расторгли. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба системы Prozorro.Камеры хотели купить в рамках борьбы с коронавирусом. А в соответствии с постановлением Кабмина №248, закупки товаров для противодействия Covid-19 можно проводить без тендеров и за один день. Правда, камеры в перечень не входят. На что и обратила внимание Государственная аудиторская служба.В результате договор на покупку камер разорвали. Оплаты по нему не производились, поэтому бюджетные средства удалось сохранить. "...Благодаря обязанности выкладывать все договоры в системе Prozorro и общественность, и контролирующие органы могут видеть все детали антикоронавирусных закупок. И заодно предотвращать ситуации, когда под видом борьбы с Covid-19 покупают не то. Тем более, когда потребность в средствах индивидуальной защиты и оборудовании в украинских больницах до сих пор является очень актуальной, а 65 млн грн - это 7% от всех расходов Украины на закупки против Covid-19 за две недели", - сказано в сообщении. Київ запустив віртуальну платформу емоційної підтримки: онлайн-курси, тренування, екскурсії та психологічна допомога - Цензор.НЕТ 9311 Скриншот: Facebook/ Prozorro
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Ну, що навибирали, зебiли. При Пэтрi такоi ганьби, як Кличко - мер просто бути не могло.
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