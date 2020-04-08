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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5023) карантин (2387) нарада (30) Офіс Президента (308) Денис Шмигаль (209) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 Говорити про пом'якшення карантинних заходів поки зарано, карантин - те, що нас рятує, - нарада Зеленського і Шмигаля

Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, такого рішення дійшли на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом.

До того ж не пом’якшувати карантинні заходи закликали у Всесвітній організації охорони здоров’я.

"Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з цією метою вже розроблено програми виплат людям з найнижчими доходами.

"Вже від учора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", – зазначив прем'єр.

Також читайте: 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації"

Крім того, за дорученням Зеленського Кабмін класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога. Йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Також читайте: Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187586
 
 
 Топ коментарі
 
Мля, Зелло, ну сколько можно!..
Не карантин нас спасает, а отсутствие тестирования и низкая плотность населения! Хватит уже естественные явления приписывать к своим личным заслугам!!!
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Мля, Зелло, ну сколько можно!..
Не карантин нас спасает, а отсутствие тестирования и низкая плотность населения! Хватит уже естественные явления приписывать к своим личным заслугам!!!
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У тебя побочное действие ковид19 прорезалось.
Сарказм не раздупляешь.
Зебилы срисовывают все с кацапии.
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Пардон, что вмешиваюсь, но похоже комент выше не к вам, а к Зельке был направлен. Не туда видно написали Говорити про пом'якшення карантинних заходів поки зарано, карантин - те, що нас рятує, - нарада Зеленського і Шмигаля - Цензор.НЕТ 4894
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через месяц-два будет видно какие меры были правильными и тд... главное не говорить что во всем виноват кабмин а президент белый и пушистый
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Карантин -это то, что нас спасает...
😊😆😭
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Все правильно ,но в Оман путлер вызвал Зесоплю для дальнейшего инструктажа , оплатив авансом издевательство и унижение Украины и ее граждан !
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... и организовав сбитие украинского самолёта в Иране...
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Доллар приболел, маски есть, вы их просто не видите, в Оман Ленка за свой счет бубочку возила. Заробитчане вернулись, видели очереди на границе?! Олигархов победили, а то что осталось то не олигархи, а пострадавшие. Каких еще реформ вам не хватает?? Говорити про пом'якшення карантинних заходів поки зарано, карантин - те, що нас рятує, - нарада Зеленського і Шмигаля - Цензор.НЕТ 3113
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Вас (обанкротившуюся банду зелёных импотентов) он безусловно спасает. За наш счёт. А кто спасёт нас от вашей идиотии?
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Нет, вас спасает чрезмерная терпеливость украинского народа.
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НАС СПАСЁТ ТОЛЬКО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ШМАРКЛЕЙ!
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90 лярдов грн на "борьбу"короновируса надо же както распилить и растянуть по времени
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этот вирус просто настоящая находка для зе-мародёров !
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совещание Зеленского и Шмыгаля...

В первый момент обрадовался.. показалось - завещание зеленского... Жаль..
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Когда напишут "приказал долго жить", тогда и обрадуешься....
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Тут ключевые слова не "карантин", а "то, что НАС спасает".
Но имею сказать и топ-менеджеру Гудка в кресле премьера и фигляру Кривобивневому (или ослу Оманскому? впрочем какая разница), что ежели, что, то и карантин не спасёт.
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Яка наразі і Зелупи й уряду лафа. 40 млн. сидять по домах, а Зелупа грабує казну й ловить кайф курячи косяки й трахаючи секретутку. Не президентство, а кайф. Вовка, скажи. Отак би ще років 30.
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- Продам дохуачихуахуа...



- Вибачте, але цю породу з 12 березня ніхто не купує...
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Да уж конечно... Все, где обосралась зеленка, можно списать на коронавирус. Спасение...
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Карантин - это то, что нас спасает (с)
Потому как ничего иного ЗЕублюдки предложить не могут...
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"Кроме того, по поручению Зеленского Кабмин классифицировал категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе."

Чего вы сделали?????
ИБД!!!
Себя классифицируйте - ловите классификатор!
Говорити про пом'якшення карантинних заходів поки зарано, карантин - те, що нас рятує, - нарада Зеленського і Шмигаля - Цензор.НЕТ 4602
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