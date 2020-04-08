 Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі

Однією з цих країн буде Україна, повідомила токійська газета Yomiuri Shimbun із посиланням на міністра закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Допомога надаватиметься у вигляді грантів на закупівлю препарату, тобто Японія виділить кошти, які країна-одержувач зможе витратити тільки на цей препарат. За словами Мотегі, у нього "велике бажання сприяти міжнародному співробітництву у сфері розвитку терапії".

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Спочатку "Авіган" розроблявся як засіб проти грипу, але в ході експериментів, стверджують у Японії, показав "позитивні результати" і в лікуванні коронавірусної хвороби. Офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включно з "Плаквенілом".