 Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі

Однією з цих країн буде Україна, повідомила токійська газета Yomiuri Shimbun із посиланням на міністра закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Допомога надаватиметься у вигляді грантів на закупівлю препарату, тобто Японія виділить кошти, які країна-одержувач зможе витратити тільки на цей препарат. За словами Мотегі, у нього "велике бажання сприяти міжнародному співробітництву у сфері розвитку терапії".
Спочатку "Авіган" розроблявся як засіб проти грипу, але в ході експериментів, стверджують у Японії, показав "позитивні результати" і в лікуванні коронавірусної хвороби. Офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включно з "Плаквенілом".
Видимо, мы ещё мало закупили "Фуфломицинов" и "Фуфлоферонов разных.....
😪
Міністр закордонних справ Могі заявив на прес-конференції 7 березня, що загалом 1 мільйон доларів (приблизно 110 мільйонів ієн) буде надано країнам, які бажають надати новий препарат проти грипу "Авіган", який, як очікується, буде ефективним проти нового коронавірусу. Оголошено, що буде надана екстрена допомога по гранту. Уряд прагнув надати дані досліджень країнам, які пожертвували Авіган, і поспішив встановити ліки для нової корони.
За даними Міністерства закордонних справ, гранти були здійснені для 20 країн, включаючи Індонезію, Україну та Іран, ведеться координація з 30 іншими країнами. Avigan надається через ООН. "Я хотів би сприяти міжнародному співробітництву у розробці терапевтичних засобів", - сказав Моги.
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Ну шо , Валерка, давай объясняй выделенное.. Тебя ж не забанили
Учи языки и будет тебе счастье.
Самурай разработал лекарство
Передаст Украине
Спасет ли...
чи є тому розумная альтернатива ?
😀
Отака...
Але звідки Вам знати.
Пооводьте себе пристойно, а не як порохобот.
Маєте зауваження.
У них є іконки Пуйла...
Но одавая это в руки зеленых украинофобов, которые во время эпидении вывозят из страны средства защиты и дезинфекции, не факт, что препараты дойдут до просттых людей(
Favipiravir differs from currently approved anti-influenza drugs, in that it targets influenza viral polymerase. It has been suggested that host cell enzymes (cellular kinases) convert Favipiravir into Favipiravir ribofuranosyl phosphate, a form that inhibits virus polymerase without affecting host cellular RNA or DNA synthesis.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Favipiravir#section=ATC-Code
все-таки не "фуфломіцин" типу хініну...
Фавіпіравір відрізняється від затверджених в даний час препаратів проти грипу тим, що він націлений на вірусну полімеразу грипу. Пропонується, що ферменти клітини-господаря (клітинні кінази) перетворюють Фавіпіравір у Фавіпіравіррибофуранозилфосфат, форму, що інгібує вірусну полімеразу, не впливаючи на клітинну РНК господаря або синтез ДНК.