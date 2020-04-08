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 Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі

Японія передасть 20 країнам світу розроблений місцевою компанією противірусний препарат "Авіган" ("Фавіпіравір" або "T-705"), який нібито добре показав себе під час дослідженнь як засіб для лікування COVID-19.

Однією з цих країн буде Україна, повідомила токійська газета Yomiuri Shimbun із посиланням на міністра закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Допомога надаватиметься у вигляді грантів на закупівлю препарату, тобто Японія виділить кошти, які країна-одержувач зможе витратити тільки на цей препарат. За словами Мотегі, у нього "велике бажання сприяти міжнародному співробітництву у сфері розвитку терапії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія через коронавірус оголосила надзвичайний стан у Токіо та ще шести префектурах

Спочатку "Авіган" розроблявся як засіб проти грипу, але в ході експериментів, стверджують у Японії, показав "позитивні результати" і в лікуванні коронавірусної хвороби. Офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включно з "Плаквенілом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187584
 
   
 Топ коментарі
 
Для тех кто будет распределять лекарство.
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Бедные порхоботики купили 70 тыс защитных костюмов для медперсонала и раздали их бесплатно. А зэлупы сп#@дили маски из гос.запасов и забарыжили их за границу...

Отака...

Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4068
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Ключевое слово поста "ЯКОБЫ"
Видимо, мы ещё мало закупили "Фуфломицинов" и "Фуфлоферонов разных.....
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Для тех кто будет распределять лекарство.
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С чего такая радость ? Во первых ты его хрен увидишь зебилушка "не для тебя мама цветочек растила", во вторых нет клинических исследований которые доказывают его эффективность - так слухи и желание втюхать его лохам ...
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По каким признакам я за Зе тупой порохоидиот
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Блин цензор достал своей дебильной рекламой
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В чем реклама. Это официальная помощь Японии 20 странам, одна из которых Украина
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Да я об рекламе размещённой на сайте, страница постоянно дёргается когда открываешь рубрику с новостью)
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по ссылке кидает на японский сайт и там все по-японски.. попробуй проверь Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 2656
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От беда - босого в гугле-транслейте забанили... Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4397
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Нова корона

Міністр закордонних справ Могі заявив на прес-конференції 7 березня, що загалом 1 мільйон доларів (приблизно 110 мільйонів ієн) буде надано країнам, які бажають надати новий препарат проти грипу "Авіган", який, як очікується, буде ефективним проти нового коронавірусу. Оголошено, що буде надана екстрена допомога по гранту. Уряд прагнув надати дані досліджень країнам, які пожертвували Авіган, і поспішив встановити ліки для нової корони.
За даними Міністерства закордонних справ, гранти були здійснені для 20 країн, включаючи Індонезію, Україну та Іран, ведеться координація з 30 іншими країнами. Avigan надається через ООН. "Я хотів би сприяти міжнародному співробітництву у розробці терапевтичних засобів", - сказав Моги.
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Ну шо , Валерка, давай объясняй выделенное.. Тебя ж не забанили Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4097
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Интересно бы посмотреть весь список стран. Как-то соседство с Ираном и Индонезией не вдохновляет. Быть подопытным кроликом для японских разработчиков не особо хочется.
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А что тут объяснять, забаненный? Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі - Цензор.НЕТ 3025 Лучше надо было домашнее задание делать, когда создавался Гугл-переводчик. . Переводи на английский-немецкий-французский и получишь: " Помощь будет предоставляться в виде грантов на закупку препарата, то есть, Япония выделит средства, которые страна-получатель сможет потратить только на этот препарат. По словам Мотэги, у него "большое желание содействовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".
Учи языки и будет тебе счастье. Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі - Цензор.НЕТ 3025
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Намекаешь, что тебя в гугле-транслейте разбанили? Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі - Цензор.НЕТ 3450
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тю... прочитай на иппонском, шоза проблемы...

Самурай разработал лекарство
Передаст Украине
Спасет ли...
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але експерименти над населенням третього світу провести треба
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или неопытные покойники

чи є тому розумная альтернатива ?
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думаю це краще,як пропозиція від Алі Хасана щодо витяжки з бджолиної молі.. Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі - Цензор.НЕТ 883
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Завозьте зразу в В.Зраду та іншим падлюкам при владі в кабінети...
😀
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Препарат поділять між собою зелені гниди.
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Бедные порхоботики купили 70 тыс защитных костюмов для медперсонала и раздали их бесплатно. А зэлупы сп#@дили маски из гос.запасов и забарыжили их за границу...

Отака...

Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4068
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Чому ти хвилюєшся саме за них? Більше нікого не існує?
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так все кто не порохоботы автоматом зеленые. Разве нет?
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Нет, есть еще *************, януковощные, юльки попадаются и пр. нечисть.
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На нацика ты не очень похож, они тоже год назад были порохоботами.
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так я и не нацик) Просто ни порох, ни зе мне не импонируют. Не болеют они за Украину. Хотя на зе была маленькая надежда, но быстро умерла...
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А ты, вроде. болеющий, с надеждой, хоть и мертвой на соплю. Тьфу.
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Ну, тут все болеющие..., особенно приверженики гетьmenа пети, эти до безумия... ты то кто, тайный поклонник(ца) пятого элемента?
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от кого не шкода зовсім, то це саме отих гавкающіх з будок
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Люди, які ******* розписувати чужі досягнення, самі часто нічого з себе не представляють
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Але як спраглий борщу, тозавітай, всиплю, порохоботику...
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Я власне антипорохоботик. Але звідки вам знати? Ви тут перший день.
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А у тебе власне першого разу ще було.
Але звідки Вам знати.
Пооводьте себе пристойно, а не як порохобот.
Маєте зауваження.
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Слушай,ты уже попохобот со стажем,пора менять ник на "5 гривен" ))
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Очередное использование украинцев в качестве подопытных крыс. Препарат, хорошо работавший в пробирке, легко может провалиться на практике, или показать неприемлемые побочные эффекты. Кто-то может запросто расстаться со здоровьем, хотя известно, что на сегодняшний день вирус может быть подавлен только иммунитетом (ИВЛ и/или ЭКМО поддерживающая мера при очень тяжелых формах течения, коих 5-10% от всех случаев)
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Обычно такие лекарства тестируют на безнадежных. Твоей кацапии их тоже предадут. Так сто поверещи прокацапов, которые тоже подопытные кролики
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Кацапню спасать все равно никто не собирается, не зря сейчас Ростех под санкциями распродает все более менее современное. Спишут на осложнения гриппа, а бабы еще нарожают
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косяпен гордо відмовляться..

У них є іконки Пуйла...
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вони себе занадто поважають, щоб експерименти на собі проводити.. перелік краін вражає.. Іран, Індонезія.. Італії чогось нема
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А кто им разрешит на японцах тестирование проводить?
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раніше в них для цих цілей були китайці, але тепер в тих є бомба, а в самураїв ні, невдобно получилось
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Умно японцы делают. Так у наших мыролюбцев деньги отреформировать не получится.
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Япам однозначно спасибо!
Но одавая это в руки зеленых украинофобов, которые во время эпидении вывозят из страны средства защиты и дезинфекции, не факт, что препараты дойдут до просттых людей(
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ну да. на своих же не хочется эксперименты проводить.
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цільовий грант це гарно. Є шанс що не розкрадуть. Але можуть самі ліки вже "продати" комусь.. Так само як і маски. Віри немає зебобікам клятим !
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Mechanism of Action

Favipiravir differs from currently approved anti-influenza drugs, in that it targets influenza viral polymerase. It has been suggested that host cell enzymes (cellular kinases) convert Favipiravir into Favipiravir ribofuranosyl phosphate, a form that inhibits virus polymerase without affecting host cellular RNA or DNA synthesis.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Favipiravir#section=ATC-Code

все-таки не "фуфломіцин" типу хініну...


Фавіпіравір відрізняється від затверджених в даний час препаратів проти грипу тим, що він націлений на вірусну полімеразу грипу. Пропонується, що ферменти клітини-господаря (клітинні кінази) перетворюють Фавіпіравір у Фавіпіравіррибофуранозилфосфат, форму, що інгібує вірусну полімеразу, не впливаючи на клітинну РНК господаря або синтез ДНК.

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