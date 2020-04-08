 Окупанти тричі обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Донецькому напрямку, майже одразу після опівночі, з боку окупованого Набережного, російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го калібру по позиціях українських оборонців в районі Павлополя.

А вже під ранок з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Мар’їнки

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120мм, протягом години, збройні формування Російської Федерації випустили 17 мін по українських позиціях неподалік Новоолександрівки.

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На всі обстріли противника, підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Варто також зазначити, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.