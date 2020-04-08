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 Окупанти тричі обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Донецькому напрямку, майже одразу після опівночі, з боку окупованого Набережного, російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го калібру по позиціях українських оборонців в районі Павлополя.

А вже під ранок з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Мар’їнки

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120мм, протягом години, збройні формування Російської Федерації випустили 17 мін по українських позиціях неподалік Новоолександрівки.

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На всі обстріли противника, підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Варто також зазначити, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187581
 
 
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они воюют за деньги. А если не было "боевых", то оплата меньше.
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На сепарских сайтах читал у них с 30 марта около 10 зашквареных наглухо ,примерно по одному два в день
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сейчас в раше начнется полная жопа и желающих поубивать хохлов за бабки будет тьма, т.к. они больше ни на что не способны.
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Потерь нет, а тяжелораненых полно. А ведь раненые --это потери.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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