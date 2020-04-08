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 Терористи намагалися залучити чиновницю з Луганщини до антиукраїнської діяльності, - контррозвідка СБУ

Представники терористичної організації "МДБ ЛНР" затримали жінку дорогою до Луганська, кілька годин залякували і змусили в підсумку погодитися на "співпрацю".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу контррозвідки СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки України запобігли втягненню очільниці однієї зі структурних ланок обласної військово-цивільної адміністрації в антиукраїнську діяльність на користь терористичної організації "МДБ ЛНР"", - йдеться в повідомленні".

Так, оперативники СБУ встановили, що чиновниця намагалася у сімейних справах потрапити в тимчасово окупований Луганськ. Терористи затримали її на КПВВ "Станиця Луганська".

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"Бойовики були інформовані про специфіку її службової діяльності, протягом багатьох годин залякували жінку і врешті-решт змусили її погодитися на конфіденційне співробітництво. Ворожу "псевдоспецслужбу" цікавив доступ до актуальних відомостей про діяльність органів влади та управління Луганської області", - повідомили в контррозвідці .

Зараз контррозвідники СБУ з'ясовують, виконувала чиновниця завдання ворога чи ні.

У Службі безпеки нагадали, що російсько-терористичні НЗФ можуть спробувати завербувати будь-кого, але особливий інтерес для них становлять українські чиновники та члени їхніх сімей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила завербованого терористами з "МДБ "ДНР" мешканця Маріуполя. ВIДЕО

Відповідальність за співпрацю з терористами - до 15 років позбавлення волі. При цьому, якщо громадянин не виконував завдань ворога і повідомив органам влади про спробу вербування, його звільняють від відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187579
 
 
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В самом слове "чиновник" - уже есть что-то антиукраинское...
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те кто выехал? Они-то как раз наши! Ибо остаться там и работать в "правительстве" лыныры много удобней и выгодней! Тем не менее, люди бросили всё и маются по съемным квартирам.
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Красавы))))
Терористы пытались вовлечь, но НАШИ контрразведчики оказались лучше))))))))) (Или почище, или менее пьяные etc/)
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ТЕРОРИСТИ і є терористи. Вони навчені терористом #1 Московією, а там нічим не гребують, жінками і дітьми можуть прикриватися при своїх нападах та обстрілах, стріляють та ТРАВИТЬ мирних жителів і дітей як в Сирії, підло нападають на країни та обстрілюють як в Грузії, Криму, Українському Донбасі.
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клоун и шмыга только и занимаются антиукраинской деятельностью, почему их не привлекают?
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Что-то мне подсказывает, что она не сильно сопротивлялась.
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