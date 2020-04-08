 Терористи намагалися залучити чиновницю з Луганщини до антиукраїнської діяльності, - контррозвідка СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу контррозвідки СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки України запобігли втягненню очільниці однієї зі структурних ланок обласної військово-цивільної адміністрації в антиукраїнську діяльність на користь терористичної організації "МДБ ЛНР"", - йдеться в повідомленні".

Так, оперативники СБУ встановили, що чиновниця намагалася у сімейних справах потрапити в тимчасово окупований Луганськ. Терористи затримали її на КПВВ "Станиця Луганська".

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"Бойовики були інформовані про специфіку її службової діяльності, протягом багатьох годин залякували жінку і врешті-решт змусили її погодитися на конфіденційне співробітництво. Ворожу "псевдоспецслужбу" цікавив доступ до актуальних відомостей про діяльність органів влади та управління Луганської області", - повідомили в контррозвідці .

Зараз контррозвідники СБУ з'ясовують, виконувала чиновниця завдання ворога чи ні.

У Службі безпеки нагадали, що російсько-терористичні НЗФ можуть спробувати завербувати будь-кого, але особливий інтерес для них становлять українські чиновники та члени їхніх сімей.

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Відповідальність за співпрацю з терористами - до 15 років позбавлення волі. При цьому, якщо громадянин не виконував завдань ворога і повідомив органам влади про спробу вербування, його звільняють від відповідальності.