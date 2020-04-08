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Все про:журналістика (999) обстріл (6158) ТРК Україна (11) Донбас (15704)

 Прокуратура розслідує обстріл окупантами автомобіля з журналістами телеканалу "Україна"

Офіс генпрокурора почав розслідування за фактом обстрілу представниками збройних формувань РФ автомобіля з журналістами в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу "Україна". Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

За даними слідства, 7 квітня 2020 року близько 11:00 в районі смт. Красногорівка Донецької області з безпілотного літального апарату було скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль, у якому перебували 3 працівники телеканалу та прес-офіцер бригади ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень, пасажири не постраждали.

Також дивіться: Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна", постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187575
 
 
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І шо? Ахметка тепер не повезе їм гуманітарку? Не вірю.
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замах на канібалізм? чим журналісти ТРК Україна відрізняються від сєпарів?
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Назвою відрізняються...
Є сепар-вульгаріс..
А є сепар - журналіст ТРК ахметов..
І напевно другі ще більш небезпечні..
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обязать в судебном порядке сепаров купить в машину новые чехлы взамен старых испорченных испугом
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Юрчик, а давай уже вместо "расследует", "ищет виновных", "задержан", "отпущен под залог" и прочей безнадёги, дай нам нормальных новостей! Типа, "осуждён", "отбывает наказание", "отсидел за коррупцию" и т.п.
Или у нас в стране пока нет таких новостей??
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Пускай дорогому, и горяче любимому Ренату Лионидовичу пожалуються))))
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...и благодаря исключительно фонду РЛАхметова все остались живы.
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Платформапримирения от шута 🤢🤡🎹👃🏻горохового и его сивухи обоссанной , в действии !
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