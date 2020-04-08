 Прокуратура розслідує обстріл окупантами автомобіля з журналістами телеканалу "Україна"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу "Україна". Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

За даними слідства, 7 квітня 2020 року близько 11:00 в районі смт. Красногорівка Донецької області з безпілотного літального апарату було скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль, у якому перебували 3 працівники телеканалу та прес-офіцер бригади ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень, пасажири не постраждали.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.