 Після 3 тижнів тестування е-студентський тепер доступний для всіх, - Мінцифри

"Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Від сьогодні він доступний для всіх! Більш як 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у Дії. Тепер можна не турбуватися про те, що залишили студентський вдома, адже електронна версія має таку саму юридичну силу, що й пластикова. Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський", - повідомили в Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

Завантажити безкоштовний мобільний додаток "Дія" та отримати цифровий студентський квиток можна в App Store або Google Play.

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Мінцифри також перераховує, які додаткові функції зі студентським у смартфоні можна буде отримати вже після карантину: