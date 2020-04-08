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 Після 3 тижнів тестування е-студентський тепер доступний для всіх, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації оголосило, що цифровий студентський квиток відтепер доступний для всіх.

"Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Від сьогодні він доступний для всіх! Більш як 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у Дії. Тепер можна не турбуватися про те, що залишили студентський вдома, адже електронна версія має таку саму юридичну силу, що й пластикова. Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський", - повідомили в Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

Завантажити безкоштовний мобільний додаток "Дія" та отримати цифровий студентський квиток можна в App Store або Google Play.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

Мінцифри також перераховує, які додаткові функції зі студентським у смартфоні можна буде отримати вже після карантину:

  • Отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд
  • Зареєструватися на рейс у межах країни
  • Скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії
  • Отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті.
  • У деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.

Після 3 тижнів тестування е-студентський тепер доступний для всіх, - Мінцифри 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187573
 
 
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Теперь надо е-зачётки, куда заносить е-баллы...
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Получить 50-процентную скидку на проезд железной дорогой в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;Воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры: это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;В некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.Источник: https://censor.net.ua/n3187573

Вопрос: Какой студент и где может это сейчас протестировать????????????????
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***** не знают наверное что транспорт не работает...
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1.Каким образом вы его тестировали во время карантина?
2.Какой дебил будет загружать вашу Дiю, с помощью которой вы собираетесь следить за перемещением человека (подозреваю, не только за перемещением)?
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