 Після 3 тижнів тестування е-студентський тепер доступний для всіх, - Мінцифри

"Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Від сьогодні він доступний для всіх! Більш як 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у Дії. Тепер можна не турбуватися про те, що залишили студентський вдома, адже електронна версія має таку саму юридичну силу, що й пластикова. Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський", - повідомили в Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
Завантажити безкоштовний мобільний додаток "Дія" та отримати цифровий студентський квиток можна в App Store або Google Play.
Мінцифри також перераховує, які додаткові функції зі студентським у смартфоні можна буде отримати вже після карантину:
- Отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд
- Зареєструватися на рейс у межах країни
- Скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії
- Отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті.
- У деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.
Вопрос: Какой студент и где может это сейчас протестировать????????????????
2.Какой дебил будет загружать вашу Дiю, с помощью которой вы собираетесь следить за перемещением человека (подозреваю, не только за перемещением)?