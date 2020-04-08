 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому, Шевченківському та Солом'янському районах. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 48. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 39 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 43, у Шевченківському - 42, Голосіївському - 28, Оболонському - 22, Подільському - 21.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 18, Дніпровському - 18 і Святошинському - 15.