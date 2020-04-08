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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому, Шевченківському та Солом'янському районах. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому, Шевченківському та Солом'янському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 294 хворих, - Кличко

Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 48. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 39 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 43, у Шевченківському - 42, Голосіївському - 28, Оболонському - 22, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 18, Дніпровському - 18 і Святошинському - 15.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому, Шевченківському та Соломянському районах 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому, Шевченківському та Соломянському районах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187572
 
 
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По этим новостям можно составлять график поставки тестов в районные больницы г. Киева...
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Капец....... Статистика рулит.... У меня один вопрос? Живу в Святошинском, работаю (пока еще) в Шевченковском........... Мне радоваться или плакать??????
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Всё просто! Едешь на работу - плачешь, домой - радуешься. Смотри, не перепутай COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах - Цензор.НЕТ 8249
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А я жил в Поздняках,работал на какой-то там ТЭЦ.А там очистные рядом.Как подует южный ветер-мама не горюй.
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