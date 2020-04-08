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 Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, які тренування на відкритому повітрі дозволені під час карантину.

Про це він говорив в ефірі "Суспільного",  інформує Цензор.НЕТ.

"По одному, по два можуть люди бігати, виходити на хвилин 30 на прогулянки, займатися спортом. Найважливіше — не забігати на спортивні майданчики, щоб не було контакту з металевими чи іншими спортивними знаряддями. Важливо, щоб тримали дистанцію, не стояли біля людей", — сказав Гутцайт.

Міністр додав, що професійні спортсмени шукають можливості продовжувати тренування, щоб підготуватися до запланованої на 2021 рік Олімпіади.

"Не тільки ми зупинилися, весь світ зупинився і не готується професійно. Тому треба виходити з цієї ситуації, знаходити умови, щоб тренуватися", - сказав Гутцайт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Винятків для бодибілдерів, моржів та інших суперактивних немає", - Кличко про закриття спортмайданчиків у столиці

6 квітня 10 поліцейських затримали киянина Валентина Бур'янова, який уплав намагався дістатися до закритого для відвідувань спортмайданчика в Гідропарку.

2 квітня чоловік на спортмайданчику в Гідропарку напав на журналістів, які знімали сюжет про порушення правил карантину. Його затримали і відправили під домашній арешт до червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187570
 
 
 Топ коментарі
 
А как считать будете 30 мин я гуляю или 3 часа. К каждому полицейского с секундомером приставите? Что за хрень, самим не смешно?
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, какие тренировки на открытом воздухе разрешены во время карантина

Кем разрешены? Уголовным правительством? А пукать в общественных местах можно в гордом одиночестве или в компании не больше двух?
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та да. вдруг ти помреш, а тіло не в тонусі? "обідно" буде...
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Это старая тактика Зе-команды - куча людей и каждый несет совершенно разную хрень и раздает противоположные обещания, при этом сам Клоун отмалчивается.
А потом расказывают что мол никто такого не говорил, не обещал, ето типа мол он свое мнение выражал.........
По факту пробежка через парк запрещена даже по одному!
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Но главное- этот зебил не сказал, что бегать при зебилах надо в маске. Никто не пробовал полчаса в маске побегать?
Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині - Цензор.НЕТ 5217
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не законодавчо розрішив, а лише висказав своє бачення. і воно доволі тупеньке, бо дозволяє бігати удвох, тоді коли це заборонено. а дозволено лише домочадцям. осб усі, хто живуть біля одного холодильнику, мають право знаходитися по-двоє.
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А как считать будете 30 мин я гуляю или 3 часа. К каждому полицейского с секундомером приставите? Что за хрень, самим не смешно?
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тим їм побільше таких запитань задавай. Вони тобі ще і лічильник присобачать...
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Это правда, есть у дебилизма начало, но нет у дебилизма конца((
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"когда Сизиф осознает бесцельность своей задачи и однозначность своей судьбы - он обретает свободу в понимании абсурдности собственной ситуации и достигает состояния умиротворенного принятия" Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині - Цензор.НЕТ 3682
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Наверно,опять в трубку дыхать-если больше,если больше 1Промиле(образно),то гуляеш уже больше пол-часа
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у повітрі немає зарази. вона у головах таких ось керманичів.
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, какие тренировки на открытом воздухе разрешены во время карантина

Кем разрешены? Уголовным правительством? А пукать в общественных местах можно в гордом одиночестве или в компании не больше двух?
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вот именно... кем разрешено? Где прописано? Кто несет ответственность за исполнение? Кто включает таймер? А, главное, кто запретил и какие правовые последствия такой запрет влечет??? Гутцайтихе своей пускай разрешает и запрещает...
Никто не желает пасть жертвой вируса, и люди руководствуются здравым смыслом: намордник, чтобы оградить других от себя ... 1.5м дистанции, чтобы оградить себя от других... санитарные нормы, чтобы уберечься... избегать скопления людей и множественных контактов... ограничить выход из дому - это логично и понятно. Но запреты, взятые ниоткуда, и репрессивные меры в этой связи вызывают раздражение и противодействие...
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у людей, получивших диплом юриста в Кривом Роге, таких ненужных вопросов не возникает,

потому что они там научились отделять главное от второстепенного.
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ты всё не так понял и опять вырвал из контекста...
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Навіть Господь Бог не посягає на свободу людини, а тут якийсь гицель об'явився, і встановлює вам міру бігу і дихання, дуже скоро будете швидко, швидко бігти в Ростов.
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Усі домочадці мають право гуляти разом, бо вони і так вдома близько спілкуються. але закон і ті, хто його недоганяє, призводить до таких ось непоняток.
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а ще можна бігати разом з гутцайтом.. замість песика
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Знатоков развелось как на собаке блох. Этот министр спорта имеет хотя бы 2 разряд в каком - нибудь виде спорта не гворя уже об инфизе?
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он имеет гутцайтиху... а кого имеешь ты???????
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Это какой-то глобальный эксперимент.... А жить они у себя дома могут по одному, по двое или по трое?
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Експеримент, називається ; безземельним лохам , резервацію.
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А баба яга с протоколом против. Уровень мышления министра пугает. Типа барин прийдет барин рассудит. В урядовом курьере пиши а не в постах.
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Порохоботы, слышали? вас касается: "не забегать на спортивные
площадки, чтобы не было контакта с
металлическим или другим
спортивным снаряжением"...а то вас бестолочей ещё и от сотрясения мозга(если он есть) лечить придется
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Тренировка на велосипеде.... как правило часа 3. И не в городе, конечно. И что????
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Гутцайт сам себя сделал. В 77-м СДЮШОРе по фехтованию, он был не самым талантливым, но самым трудолюбивым. Талантливее его был Остап, но рано решил, что у него все в кармане.. А Вадим после тренировок! в мае, тепло, мы в футбол играем, его зовем, а он бегает, круги наматывает до темноты... Вот и стал Олимпийским чемпионом и еще много чего чемпионом...
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Зараз багато пишуть про благодійність у зв'язку з короновірусом-прикладів багато : від 11класників ( респект їм ) -до політиків і бізнесменів-олігархів навіть! У мене питання а яку допомогу надала "Студія 95" квартал та особисто Президент ? Чи вони вирішили обмежитися виробництвом свої дебільних шоу?Завдяки цим серіалам та шоу- маємо в країні абсолютно некомпетентну і безвідповідальну владу на всіх щаблях!
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Недд,обратись на сайт 95 квартала.Здесь Цензор.Если там не ответят,то в "Лигу сексуальных реформ,там помогут".
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В этой лиге помогают исключительно зебилам...и более никому...
Что до того факта что 95 квартал...и сам ********** ни копейки не пожертвовали...то это это факт и его не оспоришь..
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одні забороняют, другі розрішают - чи може встояти царство, розділене в собі???
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а він що наказа видав? він просто ********.
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А скажите мне, люди добрые - журналисты, ****.......ся до мужика на спортивной площадке, сами не находились при этом на запретной площадке?
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на той момент це не було заборонено, підкацапські журнашлюхи внаглую спровокували бика, скориставшись його необізнаністю...
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да бегайте себе спокойно, если что - это в магазин так спешу очень кушать хочется
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Если нельзя заниматься спортом на СТАДИОНЕ и спортивной площадке, то, спрашивается, зачем их понастраивали?
Дети не ходят в школы (музыкальные, художественные и танцевальные в том числе) и садики, а студенты - в ВУЗы, то зачем и они нужны?
Зачем вообще концертные залы, клубы и различные филармонии, если все мероприятия в них отменены?
Зачем предприятия общепита?
Зачем... заводы, фабрики, офисы, бутики и парикмахерские...
Остается думать только о болячках, посещать поликлиники и больницы, сидеть месяцами дома и потихоньку сходить с ума.
Даже если человек был здоров, со временем он станет в этом сомневаться, потому что ему нахально вбивают в голову только одно...
Не занимайся спортом, не читай (книжные и библиотеки закрыты...) - всё это (и вышеперчисленное) - заразно! Цветущая природа весной в парках - не для тебя.
Болей, ты нам не нужен.
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