 Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині

Про це він говорив в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.
"По одному, по два можуть люди бігати, виходити на хвилин 30 на прогулянки, займатися спортом. Найважливіше — не забігати на спортивні майданчики, щоб не було контакту з металевими чи іншими спортивними знаряддями. Важливо, щоб тримали дистанцію, не стояли біля людей", — сказав Гутцайт.
Міністр додав, що професійні спортсмени шукають можливості продовжувати тренування, щоб підготуватися до запланованої на 2021 рік Олімпіади.
"Не тільки ми зупинилися, весь світ зупинився і не готується професійно. Тому треба виходити з цієї ситуації, знаходити умови, щоб тренуватися", - сказав Гутцайт.
6 квітня 10 поліцейських затримали киянина Валентина Бур'янова, який уплав намагався дістатися до закритого для відвідувань спортмайданчика в Гідропарку.
2 квітня чоловік на спортмайданчику в Гідропарку напав на журналістів, які знімали сюжет про порушення правил карантину. Його затримали і відправили під домашній арешт до червня.
А потом расказывают что мол никто такого не говорил, не обещал, ето типа мол он свое мнение выражал.........
По факту пробежка через парк запрещена даже по одному!
Кем разрешены? Уголовным правительством? А пукать в общественных местах можно в гордом одиночестве или в компании не больше двух?
Никто не желает пасть жертвой вируса, и люди руководствуются здравым смыслом: намордник, чтобы оградить других от себя ... 1.5м дистанции, чтобы оградить себя от других... санитарные нормы, чтобы уберечься... избегать скопления людей и множественных контактов... ограничить выход из дому - это логично и понятно. Но запреты, взятые ниоткуда, и репрессивные меры в этой связи вызывают раздражение и противодействие...
потому что они там научились отделять главное от второстепенного.
площадки, чтобы не было контакта с
металлическим или другим
спортивным снаряжением"...а то вас бестолочей ещё и от сотрясения мозга(если он есть) лечить придется
Что до того факта что 95 квартал...и сам ********** ни копейки не пожертвовали...то это это факт и его не оспоришь..
Дети не ходят в школы (музыкальные, художественные и танцевальные в том числе) и садики, а студенты - в ВУЗы, то зачем и они нужны?
Зачем вообще концертные залы, клубы и различные филармонии, если все мероприятия в них отменены?
Зачем предприятия общепита?
Зачем... заводы, фабрики, офисы, бутики и парикмахерские...
Остается думать только о болячках, посещать поликлиники и больницы, сидеть месяцами дома и потихоньку сходить с ума.
Даже если человек был здоров, со временем он станет в этом сомневаться, потому что ему нахально вбивают в голову только одно...
Не занимайся спортом, не читай (книжные и библиотеки закрыты...) - всё это (и вышеперчисленное) - заразно! Цветущая природа весной в парках - не для тебя.
Болей, ты нам не нужен.