 РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ

Про це повідомляв Цензор.НЕТ.

Водночас, за заявою американського Держдепу, виявилося, що ця гуманітарна допомога Росії для США платна, і Штати повністю заплатили за апарати ШВЛ, медикаменти і засоби захисту, які Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях літаками ВКС РФ відправило в Нью-Йорк.

При цьому, видання newsland пише, що за інформацією представників Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях, кожен день, починаючи з 1 квітня, з військового аеродрому "Чкаловський" триває відправка літаків ВКС РФ з медичним обладнанням та захисними засобами, які американська сторона закупила в Росії.

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За інформацією тих самих джерел з Федерального агентства з огляду на вже закуплені американцями обсяги, такі поставки триватимуть до середини квітня, якщо не буде додаткових закупівель з боку Вашингтона.

При цьому, наголошується, що після розрекламованої в російських ЗМІ першої поставки в США і негативної реакції на цей факт росіян, які обурені нестачею медичного обладнання та захисних засобів у самій Росії, надійшла команда подальші поставки в жодному разі не висвітлювати.

У Росії дійсно спостерігається дефіцит захисних медичних костюмів і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це заявив у вівторок, 7 квітня, міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.