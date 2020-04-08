 РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ

Про це повідомляв Цензор.НЕТ.
Водночас, за заявою американського Держдепу, виявилося, що ця гуманітарна допомога Росії для США платна, і Штати повністю заплатили за апарати ШВЛ, медикаменти і засоби захисту, які Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях літаками ВКС РФ відправило в Нью-Йорк.
При цьому, видання newsland пише, що за інформацією представників Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях, кожен день, починаючи з 1 квітня, з військового аеродрому "Чкаловський" триває відправка літаків ВКС РФ з медичним обладнанням та захисними засобами, які американська сторона закупила в Росії.
За інформацією тих самих джерел з Федерального агентства з огляду на вже закуплені американцями обсяги, такі поставки триватимуть до середини квітня, якщо не буде додаткових закупівель з боку Вашингтона.
При цьому, наголошується, що після розрекламованої в російських ЗМІ першої поставки в США і негативної реакції на цей факт росіян, які обурені нестачею медичного обладнання та захисних засобів у самій Росії, надійшла команда подальші поставки в жодному разі не висвітлювати.
У Росії дійсно спостерігається дефіцит захисних медичних костюмів і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це заявив у вівторок, 7 квітня, міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.
кому пасочку. а кому різочку
Карл, ********* продавать в США медоборудование Эти СМИ сделали мой день.
Меценат в своем римском гробу переворочивается
Մιtαuskαs на карантине
Дошло?
Итальянцы потребовали от властей ответа: почему из РФ на 15 самолетах вместо гражданских врачей прибыли 104 российских военных, из которых лишь 35 медиков? За неделю их "работы" жители Италии увидели только дезинфекцию дома престарелых в Бергамо.
https://www.obozrevatel.com/abroad/vmesto-medikov-********-v-italii-poyavilas-petitsiya-protiv-pomoschi-rossii-iz-za-koronavirusa.htm
шпионы и хамы...
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/verbotene-demos-gegen-massnahmen-kreml-propagandisten-********-corona-aufruhr-69866638.bild.html?wtmc=twttr.shr
(«Защищай основные права - говори НЕТ диктатуре!»)
совпадение ?
не думаю !
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17
никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд
никому не напоминает "добреньких ихтамнетов" ?
Вот. Такие это подлые шкуры!
Госдепартамент США внес "Русское имперское движение" (РИД) в список террористических организаций, о чем ранее на этой неделе сообщил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс, подчеркнув, что данная мера является беспрецедентной.
о сих пор в список террористических организаций Вашингтон вносил в основном исламские экстремистские группы, отмечает в среду, 8 апреля, сайт новостной службы CNN.
Этот шаг означает, что имущество РИД в США, если такое найдется, будет заморожено, любые контакты и транзакции с представителями движения запрещены, заблокированы страницы РИД в социальных сетях Facebook и Instagram, разъясняет издание "Газета.Ру".
Кроме того, в отношении трех человек, которых Госдеп США назвал лидерами движения - Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова, который, как указывается на странице "Русского имперского движения" "ВКонтакте", с 2019 года не является членом организации - будут введены персональные санкции.
Власти США убеждены, что РИД исповедует принципы превосходства белой расы - "белого супрематизма". Впервые сторонники подобных идей объявляются в США террористами, что отмечается в статье экс-главы отдела национальной безопасности Департамента юстиции США Мэри МакКорд, опубликованной газетой The New York Times.
Она подчеркивает, что интернациональный характер деятельности "Русского имперского движения" послужил формальной причиной для объявления его членов террористами. Сейлс утверждает, что представители РИД активно пытаются "сплотить единомышленников-европейцев и американцев в общий фронт против их предполагаемых врагов.
Вашингтон призвал Россию и другие страны принять соответствующие меры в отношении организации, однако не известно, будет би подан официальный запрос в Москву с просьбой принять меры в отношении движения
В России в настоящее время не отнесено к списку экстремистских организаций, однако официальный сайт движения и издания печатных органов РИД числятся в списке экстремистских материалов минюста РФ.
У нас, в Украине, на пороге карантина, продали все защитные средства под чистую, а вы на кацапов киваете? Это для того, шо б было легче самим переживать предательство и бардак собственных властей? Радуетесь, шо у нас токо одна корова сдохла, а у соседа их сдохло сразу две?
Как это мило... Как это всё по украински...
у вас більше проблем немає всі канали про Україну брешуть
а тут правду написала що просія президент збрехали про допомогу велікой а вийшло продали
в італію відправили военних?для чого
читай уважно
бо в мішках усі лежать