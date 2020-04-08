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 РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ

Як відомо, 1 квітня Повітряно-космічні сили РФ в США доставили літак з Росії із засобами індивідуального захисту та апаратами штучної вентиляції легенів як гуманітарну допомогу. У Кремлі тоді заявили, що Володимир Путін запропонував таку допомогу під час телефонної розмови з Дональдом Трампом. І додали, що чекають взаємного кроку від американських виробників медичного обладнання.

Про це повідомляв Цензор.НЕТ.

Водночас, за заявою американського Держдепу, виявилося, що ця гуманітарна допомога Росії для США платна, і Штати повністю заплатили за апарати ШВЛ, медикаменти і засоби захисту, які Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях літаками ВКС РФ відправило в Нью-Йорк.

При цьому, видання newsland пише, що за інформацією представників Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях, кожен день, починаючи з 1 квітня, з військового аеродрому "Чкаловський" триває відправка літаків ВКС РФ з медичним обладнанням та захисними засобами, які американська сторона закупила в Росії.

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За інформацією тих самих джерел з Федерального агентства з огляду на вже закуплені американцями обсяги, такі поставки триватимуть до середини квітня, якщо не буде додаткових закупівель з боку Вашингтона.

При цьому, наголошується, що після розрекламованої в російських ЗМІ першої поставки в США і негативної реакції на цей факт росіян, які обурені нестачею медичного обладнання та захисних засобів у самій Росії, надійшла команда подальші поставки в жодному разі не висвітлювати.

У Росії дійсно спостерігається дефіцит захисних медичних костюмів і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це заявив у вівторок, 7 квітня, міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187567
 
   
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Дошло?
Итальянцы потребовали от властей ответа: почему из РФ на 15 самолетах вместо гражданских врачей прибыли 104 российских военных, из которых лишь 35 медиков? За неделю их "работы" жители Италии увидели только дезинфекцию дома престарелых в Бергамо.

https://www.obozrevatel.com/abroad/vmesto-medikov-voennyie-v-italii-poyavilas-petitsiya-protiv-pomoschi-rossii-iz-za-koronavirusa.htm

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4254
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BILD: Полиция Берлина: акции протеста против мер Правительства Германии, направленных на борьбу с #коронавирус в Берлине, были организованы людьми, связанными с российскими пропагандистскими каналами «RT Deutsch» и «Sputnik Deutschland» в Германии..



https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/verbotene-demos-gegen-massnahmen-kreml-propagandisten-schueren-corona-aufruhr-69866638.bild.html?wtmc=twttr.shr

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 330
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так не продавайте, а меняйте на ножки Буша, и рабы перестанут возмущаться РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4728
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В Карелии детям из малоимущих семей выдали пять картофелин и две сосиски в качестве питания на две недели

РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8127
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все вопросы к зельцману, даст на пару дорожек РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7622
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"РФ продолжает продавать в США медоборудование....."
РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1997 Карл, ********* продавать в США медоборудование Эти СМИ сделали мой день. РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2544
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Ещё одни голодранцы, лезущие в "меценаты".
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за деньги, заметьте, "меценаты" за деньги

Меценат в своем римском гробу переворочивается РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9571
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Մιtαuskαs на карантине



Дошло?
Итальянцы потребовали от властей ответа: почему из РФ на 15 самолетах вместо гражданских врачей прибыли 104 российских военных, из которых лишь 35 медиков? За неделю их "работы" жители Италии увидели только дезинфекцию дома престарелых в Бергамо.

https://www.obozrevatel.com/abroad/vmesto-medikov-********-v-italii-poyavilas-petitsiya-protiv-pomoschi-rossii-iz-za-koronavirusa.htm

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4254
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Космо-воздо десант Русни десантировал для Трампа какое-то говно.
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що ж то у кацяпів за абарудованііє як що в них і пітухі з гімна на взльоті вибухають...
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Интересно, что за схема? Это Трамп себе такой офшор нашел? Понятно ж, что кацапы не могут продавать никакого медоборудования, бо максимум, что они производят медицинского - это подорожник...

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 7779
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Эту "сенсацию" специально выставили, чтоб хоть как-то отмыть обосравшееся с масками украинское правительство?
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Обосрались как раз без масок. С масками у них всё путём - не хило заработали.
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BILD: Полиция Берлина: акции протеста против мер Правительства Германии, направленных на борьбу с #коронавирус в Берлине, были организованы людьми, связанными с российскими пропагандистскими каналами «RT Deutsch» и «Sputnik Deutschland» в Германии..



https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/verbotene-demos-gegen-massnahmen-kreml-propagandisten-********-corona-aufruhr-69866638.bild.html?wtmc=twttr.shr

РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 330
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Німці радуйтесь пропутінській політиці фрау Меркель, її лобизаням і заграванням з блазнем Кремля, В ВАС СФОРМОВАНА ПРОМОСКОВСЬКА П'ЯТА КОЛОНА. ВОНА ВЖЕ ПРАЦЮЄ В ЄВРОПІ, США. ТРАВИТЬ І ВБИВАЄ ГРОМАДЯН ЄВРОПИ, ВЛАШТОВУЄ ТЕРАКТИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ РАДИКАЛІВ. ЦІКАВО СКІЛЬКИ ЗА ЦЕ ОТРИМУЮТЬ АГЕНТИ КРЕМЛЯ В ЄВРОПІ? ЗОКРЕМА, ПІОНЕРКА АНГЕЛА, КОМСОМОЛЕЦЬ МАКРОША ...
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Какое медоборудование может продавать зачуханная паРаша в высокоразвитую страну . ? РФ продолжает продавать в США медоборудование, но из-за негативной реакции населения не освещает это в прессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 9713 .Бред какой то . Небось сами у них закупают .
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кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17

никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд

никому не напоминает "добреньких ихтамнетов" ?

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Вот реальная суть парашенской власти. Ни свой народ ни соседние народы не имеют для них никакого значения. Лишь сильные Штаты. Вот перед ними путлеровцы готовы на колени ползать. Украине они даже из Узбекистана машину не пропустят, а Штатам последние портки отдадут. Что бы умилостивить. ...
Вот. Такие это подлые шкуры!
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Файно . Фашистський уряд позбавляє рядових фашистів доступу до ліків . Значить поголів'я різко скоротиться і фашизму на землі стане менше .
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Непонятно, или трамп дебил, или идет какая то игра с кремлевским мясником против Украины?
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Зебилы торговлю на крови с кацапов срисовали))
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Беспрецедентная мера: Белый дом признал "русских имперцев" террористами

Госдепартамент США внес "Русское имперское движение" (РИД) в список террористических организаций, о чем ранее на этой неделе сообщил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс, подчеркнув, что данная мера является беспрецедентной.

о сих пор в список террористических организаций Вашингтон вносил в основном исламские экстремистские группы, отмечает в среду, 8 апреля, сайт новостной службы CNN.
Этот шаг означает, что имущество РИД в США, если такое найдется, будет заморожено, любые контакты и транзакции с представителями движения запрещены, заблокированы страницы РИД в социальных сетях Facebook и Instagram, разъясняет издание "Газета.Ру".
Кроме того, в отношении трех человек, которых Госдеп США назвал лидерами движения - Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова, который, как указывается на странице "Русского имперского движения" "ВКонтакте", с 2019 года не является членом организации - будут введены персональные санкции.
Власти США убеждены, что РИД исповедует принципы превосходства белой расы - "белого супрематизма". Впервые сторонники подобных идей объявляются в США террористами, что отмечается в статье экс-главы отдела национальной безопасности Департамента юстиции США Мэри МакКорд, опубликованной газетой The New York Times.
Она подчеркивает, что интернациональный характер деятельности "Русского имперского движения" послужил формальной причиной для объявления его членов террористами. Сейлс утверждает, что представители РИД активно пытаются "сплотить единомышленников-европейцев и американцев в общий фронт против их предполагаемых врагов.
Вашингтон призвал Россию и другие страны принять соответствующие меры в отношении организации, однако не известно, будет би подан официальный запрос в Москву с просьбой принять меры в отношении движения
В России в настоящее время не отнесено к списку экстремистских организаций, однако официальный сайт движения и издания печатных органов РИД числятся в списке экстремистских материалов минюста РФ.
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Какие же вы блд уроды, украинские журнашлюхи!
У нас, в Украине, на пороге карантина, продали все защитные средства под чистую, а вы на кацапов киваете? Это для того, шо б было легче самим переживать предательство и бардак собственных властей? Радуетесь, шо у нас токо одна корова сдохла, а у соседа их сдохло сразу две?
Как это мило... Как это всё по украински...
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ну чик би мовчало
у вас більше проблем немає всі канали про Україну брешуть
а тут правду написала що просія президент збрехали про допомогу велікой а вийшло продали
в італію відправили военних?для чого
читай уважно
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на паРаші "тишь да гладь"...
бо в мішках усі лежать РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5201
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Те медобладнання може бути з "душком" наподобі "новічка", продезинфікувати треба буде його добре, щоб Задорнов в пеклі не злорадствував.
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