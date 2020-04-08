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 Політика України
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 Малюська спростував фейк про масове звільнення ув'язнених через пандемію: Йдеться про обмежену та обґрунтовану кількість

Через епідемію коронавірусу Мін'юст підтримує ідею дострокового звільнення частини засуджених, але не масового, як про це пишуть у соцмережах і деякі ЗМІ, а лише тих, "хто не становить небезпеки для суспільства".

Про це у Facebook повідомив глава відомства Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

На думку глави відомства, зараз, коли країна на карантині, вкрай мало засуджених, які можуть вийти на свободу і жити в себе вдома на заощадження. Тому масове звільнення, вважає він, тільки збільшить кількість хворих на коронавірус і суттєво погіршить криміногенну ситуацію.

Малюська пише, що Мін'юст підтримує "продумані заходи" - законопроєкт про амністію авторства нардепа Ігоря Фріса зі "Слуги народу": він передбачає звільнення близько 900 ув'язнених.

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"Ми підтримуємо ідею звільнення засуджених, проте не масового, а в обмеженій і обґрунтованій кількості. Слід вести мову тільки про тих, хто не становить небезпеки для суспільства", - акцентував Малюська.

Крім того, додав міністр, будуть запропоновані правки в законодавство, які дозволять "значно скоротити" кількість тих, кого направляють у СІЗО або в'язницю.

"Але ми не ініціюємо та не підтримуємо масових заходів щодо звільнення десятків тисяч засуджених. Такі процеси мають відбуватися лише поступово, підготовлено та контрольовано без створення небезеки для суспільства", - підкреслив глава Мін'юсту.

Малюська спростував фейк про масове звільнення увязнених через пандемію: Йдеться про обмежену та обґрунтовану кількість 01
Малюська спростував фейк про масове звільнення увязнених через пандемію: Йдеться про обмежену та обґрунтовану кількість 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187566
 
 
 Топ коментарі
 
Да выпускайте уже всех. Хуже всьоравно не будет! Малюська опроверг фейк о массовом освобождении заключенных из-за пандемии: Речь идет об ограниченном и обоснованной количестве - Цензор.НЕТ 4419
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Блин какие они идиоты !!! Выпустят --за какой хер будут жить 900 человек ? Правильно грабить вымогать и воровать . без вариантов !!! По моему в правительстве собрались одни полудурки и сейчас боряться за самого главного идиота Малюська спростував фейк про масове звільнення ув'язнених через пандемію: Йдеться про обмежену та обґрунтовану кількість - Цензор.НЕТ 8250
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Це не країна, це мрія злодіїв. Спочатку Портнов із КПК для злодіїв, потім Савчено із своїм пришелепкуватим Законом, тепер Зелені...
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Да выпускайте уже всех. Хуже всьоравно не будет! Малюська опроверг фейк о массовом освобождении заключенных из-за пандемии: Речь идет об ограниченном и обоснованной количестве - Цензор.НЕТ 4419
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Так они и отпустят. Он же не сказал, что не всех, а кого обоснуют. Что им мешает обосновать всех?
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Блин какие они идиоты !!! Выпустят --за какой хер будут жить 900 человек ? Правильно грабить вымогать и воровать . без вариантов !!! По моему в правительстве собрались одни полудурки и сейчас боряться за самого главного идиота Малюська спростував фейк про масове звільнення ув'язнених через пандемію: Йдеться про обмежену та обґрунтовану кількість - Цензор.НЕТ 8250
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Сказал, что выпустят только филателистов и ботаников.
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Зачем? Те кто побывал в тюрьме будут хотеть назад ведь тут ни работы не будет для них, ни жилья. А там для них 'всё включено' и ничего делать не надо.
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откуда ты знаешь про=там для них 'всё включено' =? если так классно становись в очередь
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ну дай. ты еще не понял что ссср закрылся ?
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быдло будет грабить быдло, а у людей высокие заборы и охрана...
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а только тех, "кто не представляет опасности для общества"

пфф, если они не представляют угрозы для общества - почему же они в местах заключения сидят, места занимают и налоги наши проедают?
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звісно, навіщо вони "закрили" тих, хто не є суспільно небезпечними?
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дичина )) закрили божих одуванчиків і то впускають, то випускають в залежності від епідемій, посух, дощів та інших об'єктивних факторів
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країна тотального лицемірства. Вони обгрунтовують це тим, що у нас погана статистика по кількості ув'язнених та тих, хто проходить превенцію.
Ось тільки одно але... у ЄС не існує сфальсифікованої мусорами статистики. Там не закривають 90% проваджень, за відсутністю складу злочину, тільки тому, що не встановили особу злодія. Якби у нас працювала правоохоронна система, то за гратами було би разів у 10 більше, ніж зараз.
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Це не країна, це мрія злодіїв. Спочатку Портнов із КПК для злодіїв, потім Савчено із своїм пришелепкуватим Законом, тепер Зелені...
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Манипуська, а какие преступники "не представляют угрозу для общества"? Кто эти безвредные создания?
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Красавцы. Научились у
лаптеноSSов…технология проста: закидываем тему в СМИ, смотрим на реакцию, если
негативная - говорим что это фейк….


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А Я то думаю что это под окнами тела подозрительные лазят.
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Випустять, а вони будуть вірус розповсюджувати. Бо клали вони великий болт на українські закони.
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