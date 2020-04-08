 Малюська спростував фейк про масове звільнення ув'язнених через пандемію: Йдеться про обмежену та обґрунтовану кількість

Про це у Facebook повідомив глава відомства Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

На думку глави відомства, зараз, коли країна на карантині, вкрай мало засуджених, які можуть вийти на свободу і жити в себе вдома на заощадження. Тому масове звільнення, вважає він, тільки збільшить кількість хворих на коронавірус і суттєво погіршить криміногенну ситуацію.

Малюська пише, що Мін'юст підтримує "продумані заходи" - законопроєкт про амністію авторства нардепа Ігоря Фріса зі "Слуги народу": він передбачає звільнення близько 900 ув'язнених.

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"Ми підтримуємо ідею звільнення засуджених, проте не масового, а в обмеженій і обґрунтованій кількості. Слід вести мову тільки про тих, хто не становить небезпеки для суспільства", - акцентував Малюська.

Крім того, додав міністр, будуть запропоновані правки в законодавство, які дозволять "значно скоротити" кількість тих, кого направляють у СІЗО або в'язницю.

"Але ми не ініціюємо та не підтримуємо масових заходів щодо звільнення десятків тисяч засуджених. Такі процеси мають відбуватися лише поступово, підготовлено та контрольовано без створення небезеки для суспільства", - підкреслив глава Мін'юсту.



