EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
  4423  43
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2387) Росія (26810) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 У Росії зафіксовано 1175 нових випадків коронавірусу. Кількість інфікованих наближається до 9 тисяч

У Росії зафіксовано 1175 нових випадків коронавірусу в 56 регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє оперштаб.

Таким чином, загальна кількість заражених досягла 8762 у 82 регіонах.

За добу зареєстровано 5 летальних випадків, одужали 86 осіб.

За даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, загалом на ранок 8 квітня в РФ зафіксовано 58 летальних випадків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ". ВIДЕО

31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу, якому присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавірусу пандемією. За останніми даними, у світі зареєстровано понад 1,4 млн інфікованих вірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187563
 
   
 Топ коментарі
 
58 летальных-мерзкая московитская ложь.сотни умерших они идентифицируют,как обычную"пневмонию"
 показати весь коментар
 
мы в нашей жизни, правды из постсовка никогда не узнаем. любые озвученные цифры это так, даже не из потолка взятые. случайные числа для традиционного обмана своего населения и мировой отчётности.
 показати весь коментар
 
Кто сказал про 40000? Кацапы? Это вранье, Лукашенко несколько недель назад проговорился, что кацапы не все подают в СМИ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
В Беларуси на борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков. Именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции.
В учреждениях здравоохранения на сегодняшний день для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тыс. мест.
По состоянию на 08.04.2020 в Беларуси проведено около 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
После прохождения лечения выздоровели 77 человек.
Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
 показати весь коментар
 
 
В рфии,Беларуси,у нас,у Вас и в республиках Средней Азии,-что было сегодня,мы узнаем через неделю.
 показати весь коментар
 
 
мы в нашей жизни, правды из постсовка никогда не узнаем. любые озвученные цифры это так, даже не из потолка взятые. случайные числа для традиционного обмана своего населения и мировой отчётности.
 показати весь коментар
 
 
Единственно,что можно у Вас изменить,-что это НЕ случайные цифры,-а очень хорошо подобранные.
 показати весь коментар
 
 
Ага-ага, в Вітебську сотням хворих записали в діагноз пневмонію і навіть не тестували... Серед них і українці є, вони лежать в лікарні і розповідають, що їм тести ніхто не робив!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так они почти миллион тестов сделали.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это данные с сайта Worldometers.info на который все время ссылается Цензор. Сами посмотрите.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
 показати весь коментар
 
Информация на этом сайте берётся из официальных данных каждой страны. Хорошая попытка кацап, но нет....
 показати весь коментар
 
 
Кто это удалил,-я имел ввиду,что попытка кацапа в...штангу.
 показати весь коментар
 
 
На бумаге и стекле телевизора.Что-то,главного виновника торжества не видно...Захворал,что-ли,после рукопожатия с главным эпидемиологом? Или делает вид,что захворал,чтобы снять с себя ответственность,переложив ее ранее на губернаторов...
 показати весь коментар
 
 
да ладно. тамошние больные бабы, больных ихтамнетов ***** ещё нарожают.
 показати весь коментар
 
 
58 летальных-мерзкая московитская ложь.сотни умерших они идентифицируют,как обычную"пневмонию"
 показати весь коментар
 
 
Но там под 40 000 тестов ежедневно делают, а в Украине за все время 7 000.
 показати весь коментар
 
 
Кто сказал про 40000? Кацапы? Это вранье, Лукашенко несколько недель назад проговорился, что кацапы не все подают в СМИ
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко имел в виду, что занижают статистику, а не преувеличивают.
 показати весь коментар
 
у косяпен більша частина смертей з причини "позабольничная пневмония"
 показати весь коментар
 
это хорошо, что мордва дохнет как мухи зимой. но нужно бы побольше.
 показати весь коментар
 
 
Не чіпайте, дайте кацапам спокійно здохнути.
 показати весь коментар
 
 
Болей, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ. В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных приближается к 9 тысячам - Цензор.НЕТ 2645
 показати весь коментар
 
 
а если "болей" заменить на "сдьіхай"... ваще чудньій стих!
 показати весь коментар
 
 
Скажите,пожалуйста,а песня "Все хорошо,прекрасная маркиза...",-случайно не из Ордоланден? В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных приближается к 9 тысячам - Цензор.НЕТ 107
 показати весь коментар
 
 
Ну-у , то таке . Подивимось , може після свят у рашистів будуть "кращі" результати .
Тримаємо кулаки за природну ліквідацію окупантів , де б вони не знаходились .
 показати весь коментар
 
Кремлевская нечисть через своих информационных шлюх вбрасывает где только можно вранье про то что коронавирус не опасен. Оно то понятно, потому что карантин в странах обвалил цену на нефть, а без неё бензоколоночная смехдержава скопытиться раньше времени, аккурат к конце года. Поэтому они хотят через свою сеть информационных сил спровоцировать в демократических странах протесты, которые приведут к отмене карантина и к возврату цен на нефть, соответственно к спасению бензоколонки.
Кремль скрывает истинное количество погибших у себя от короны по тем же причинам - в условиях низких цен на нефть да еще и карантина в параше - крах недоимперии может произойти уже к осени.
 показати весь коментар
 
 
у косяпен все таки є один плюс...порівняно (як на колишню СССР) велика кількість апаратів ШВЛ...
 показати весь коментар
 
При ихних мозгах,есть вероятность,что они подключат эти приборы себе под хвост.
 показати весь коментар
 
 
кваліфікованих "операторів" цих девайсів вони теж в надлишку мають?
 показати весь коментар
 
Господи меня прости,пожелания рашке-стране-убийце к 9 мая получить ситуацию Италии.
 показати весь коментар
 
 
интересно, кто быстрей угробит расею - путен, или коронавирус?.....
 показати весь коментар
 
«У нас до сих пор нет работающей тест-системы, поэтому мы не можем дать даже приблизительную оценку масштаба проблемы», - говорит Алексей Куринный, депутат регионального парламента Ульяновска и член комитета здравоохранения городской администрации. Протестированы совсем мало людей. «Эти цифры не дают нам полной картины эпидемии», - считает он.
 показати весь коментар
 
 
Говорят,что полиция заблокировала общежитие в полукиллометре от меня -двое инфицированных.А я несколько раз ходил в магазин который между нами.Ребята -будьте осторожны!
 показати весь коментар
 
 
на паРаші "тишь да гладь"...
бо в мішках усі лежать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору