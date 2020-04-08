 У Росії зафіксовано 1175 нових випадків коронавірусу. Кількість інфікованих наближається до 9 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє оперштаб.
Таким чином, загальна кількість заражених досягла 8762 у 82 регіонах.
За добу зареєстровано 5 летальних випадків, одужали 86 осіб.
За даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, загалом на ранок 8 квітня в РФ зафіксовано 58 летальних випадків.
31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу, якому присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавірусу пандемією. За останніми даними, у світі зареєстровано понад 1,4 млн інфікованих вірусом.
В учреждениях здравоохранения на сегодняшний день для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тыс. мест.
По состоянию на 08.04.2020 в Беларуси проведено около 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
После прохождения лечения выздоровели 77 человек.
Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Тримаємо кулаки за природну ліквідацію окупантів , де б вони не знаходились .
Кремль скрывает истинное количество погибших у себя от короны по тем же причинам - в условиях низких цен на нефть да еще и карантина в параше - крах недоимперии может произойти уже к осени.
бо в мішках усі лежать