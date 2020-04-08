 У Росії зафіксовано 1175 нових випадків коронавірусу. Кількість інфікованих наближається до 9 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє оперштаб.

Таким чином, загальна кількість заражених досягла 8762 у 82 регіонах.

За добу зареєстровано 5 летальних випадків, одужали 86 осіб.

За даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, загалом на ранок 8 квітня в РФ зафіксовано 58 летальних випадків.

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31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу, якому присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавірусу пандемією. За останніми даними, у світі зареєстровано понад 1,4 млн інфікованих вірусом.