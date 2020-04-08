 Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Свій пост Милованов назвав "непопулярним, але економічно чесним".

"Економічно найбільш під час кризи страждають не пенсіонери, а працівники, самозайняті і малі підприємці, які залишилися без роботи. Саме вони залишаються без грошей, а пенсіонери продовжують отримувати пенсії як і раніше", - написав він.

На думку Милованова, уряд повинен підтримувати фінансово насамперед підприємців і працівників, дохід яких впав нижче певної межі.

Читайте також: Доплати до 500 гривень отримуватимуть 1,5 мільйона пенсіонерів, - ПФ

"На мою думку було б правильно здійснити прямі виплати у розмірі 5 тис. грн для таких людей. Робоча сила в Україні становить 17,4 млн людей. Припустімо, 20% з цих людей потребують допомоги. За середньої виплати в 5 тис. грн потрібно 17 млрд грн. Це майже та сума, на яку пропонується збільшити фінансування Пенсійного фонду", - зазначив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, починаючи з 7 квітня пенсіонери старше 80 років отримуватимуть щомісячну компенсацію в сумі до 500 гривень.

1 квітня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонери старше 80 років будуть щомісяця отримувати "компенсаційну виплату до пенсії" в розмірі до 500 гривень.



