 Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Свій пост Милованов назвав "непопулярним, але економічно чесним".
"Економічно найбільш під час кризи страждають не пенсіонери, а працівники, самозайняті і малі підприємці, які залишилися без роботи. Саме вони залишаються без грошей, а пенсіонери продовжують отримувати пенсії як і раніше", - написав він.
На думку Милованова, уряд повинен підтримувати фінансово насамперед підприємців і працівників, дохід яких впав нижче певної межі.
"На мою думку було б правильно здійснити прямі виплати у розмірі 5 тис. грн для таких людей. Робоча сила в Україні становить 17,4 млн людей. Припустімо, 20% з цих людей потребують допомоги. За середньої виплати в 5 тис. грн потрібно 17 млрд грн. Це майже та сума, на яку пропонується збільшити фінансування Пенсійного фонду", - зазначив він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, починаючи з 7 квітня пенсіонери старше 80 років отримуватимуть щомісячну компенсацію в сумі до 500 гривень.
1 квітня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонери старше 80 років будуть щомісяця отримувати "компенсаційну виплату до пенсії" в розмірі до 500 гривень.
Більшість так званих "підприємців малого бізнесу" - це рівень оптових ринків. А більшість ринкових продавців - хто? Правильно, ЗЕлохторальні бабуськи.
Далі: студенти, які проголосували "по приколу", вже НІКОЛИ не знайдуть собі роботи.
Коронавірус - це лише каталізатор спрогнозованих процесів. Їжте і не обляпейтеся!
Ключевой актив Петра Порошенко "Завод Кузня на Рыбальском" арестован по иску нашей команды.
https://youtu.be/nmE4tgWqjaoВор должен сидеть в тюрьме
хи с барского плеча,и те зажимают.
У этой трарюки или нет родителей и не было их вообще никогда, или его родители сволочи, шо такое говно выродили, или эта сволочь о собственной старости абсолютно не думает...