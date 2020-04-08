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 Економіка, Суспільство
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 Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов пропонує виплатити по 5000 гривень тим, хто через карантин тимчасово залишився без роботи.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Свій пост Милованов назвав "непопулярним, але економічно чесним".

"Економічно найбільш під час кризи страждають не пенсіонери, а працівники, самозайняті і малі підприємці, які залишилися без роботи. Саме вони залишаються без грошей, а пенсіонери продовжують отримувати пенсії як і раніше", - написав він.

На думку Милованова, уряд повинен підтримувати фінансово насамперед підприємців і працівників, дохід яких впав нижче певної межі.

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"На мою думку було б правильно здійснити прямі виплати у розмірі 5 тис. грн для таких людей. Робоча сила в Україні становить 17,4 млн людей. Припустімо, 20% з цих людей потребують допомоги. За середньої виплати в 5 тис. грн потрібно 17 млрд грн. Це майже та сума, на яку пропонується збільшити фінансування Пенсійного фонду", - зазначив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, починаючи з 7 квітня пенсіонери старше 80 років отримуватимуть щомісячну компенсацію в сумі до 500 гривень.

1 квітня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонери старше 80 років будуть щомісяця отримувати "компенсаційну виплату до пенсії" в розмірі до 500 гривень.

Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов 01
Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187561
 
   
 Топ коментарі
 
Тут он прав. У пенсионеров хоть пенсия есть. А у нас, предпринимателей все остановилось.
Поступлений финансовых нет, расходы на содержание бизнеса остались. Проедаем деньги, которые остались и как они закончатся я не знаю, что делать дальше и чем семью кормить.
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Как работников официально нанимать - так на минималку, а чуть что, так "мывашикармильцы и платим бешаные налоги..." Не надо прибедняться, большинство "предпринимателей" имеют нехилую финансовую подушку, просто из-за особенностей менталитета все привыкли ныть и плакать. А насчет финансовой поддержки - она должна быть, но не всем подряд.
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как там говорил зебильный Доктор Смерть - все равно они сдохнут, они УЖЕ трупы! Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а предпринимателям и работникам, - Милованов - Цензор.НЕТ 5563
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Господа предприниматели - не прибедняйтесь ! Наверное вы слышали, что 90% пенсионеров получают пенсии до 5 тыс (львиная доля из них до 3-х тысяч). Так вот, зная по знакомым, так сказать бизнесменам, какое у них материальное положение , какие у них машины и дома, думаю, что они получали не по 5 тыс. За налоги молчу. Так что потерпите и поживите этот месяц не так кучеряво и в этом году не слетайте на Мальдивы. В Турцию отдохнете. Ну а матери пана, которого за не профпригодность вышвырнули из Кабмина, должно быть стыдно, что она родила такого сына, неуважающего старшее поколение. Это не по Богу и не по совести.
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Ты Бога не приплетай к своим финансовым подушкам. И за всех не расписывайся. Есть бизнесмены, а есть самозанятые. Они кучеряво не живут, и финансовой подушки у них нет.
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Він про підприємців, бо самозайняті мало заробляють!
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Або пенсіонер, якому заборонили купувати продукти!
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Тіпа при Пороху зараз було б інакше. Ну-ну.
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З тією пенсією щови виплачуєте пенсіонерам,то звісно їм не треба помагати їх навіть лікувати не треба,так дешевше для держави коли вони видохнуть не від хвороби так з голоду.А допомагати треба починаючи з олігархів і закінчуючи базарними баригами бо вони ніколи не працювали і працювати не збираються.
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30 років вітчизняний виробник дер зі своїх же українців в три шкіри... і раптом всі вони збідніли... іпотека почекає і Єгипет з коханкою теж..
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Ипотеки нет, в родительском доме живу. В Египте ни разу не был, на менделей бабок нет. В отпуске не был лет двадцать. Не по карману отдых. По налоги бухгалтер через неделю придет. А денег нет, от слова совсем. Хорошо, что бухгалтер на пенсии, и зарплату не требует, подождать согласился.
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Милонова и всю зедебильную банду на гиляки!
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Нам розповідають, що в Україні 30-40% бази оподаткування в тіні. То це пенсіонери в тіні і не платять? Пенсіонери виводять кошти в офшори? Пенсіонери спустошують автосалони під час епідемії? Платіть податки і не треба буде давати своїм батькам милостиню. Батьки вам віддадуть останнє самі коли до того дійде. Так було у всі часи у всіх народів. Ну а ваші діти вже подумають як бути колись з вами по вашому прикладу.
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Рік тому, коли ще не було жодних натяків на можливу епідемію грипу, але були натяки на ЗЕпідемію, економісти попереджали: певна частина підприємців середнього бізнесу (не зебілів) виведе своє бізнеси за кордон. Хвиля звільнень номер раз. Інша частина заляже на дноЮ можуть собі дозволити. Хвиля звільнень номер два. Решта скоротить оберти до мінімуму (самоокупованості). Хвиля звільнень номер три. Хто в першу чергу вилетить за двері у незебільних підприємців? Правильно, ті хто втратив довіру.
Більшість так званих "підприємців малого бізнесу" - це рівень оптових ринків. А більшість ринкових продавців - хто? Правильно, ЗЕлохторальні бабуськи.
Далі: студенти, які проголосували "по приколу", вже НІКОЛИ не знайдуть собі роботи.
Коронавірус - це лише каталізатор спрогнозованих процесів. Їжте і не обляпейтеся!
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МИЛОВАНОВ! ТЫ ДЕБИЛ!!!! ПРОЖИВИ НА МИНИМЛЬНУЮ ПЕНСИЮ-И ПОПАДЕШЬ В КНИГУ ГИНЕССА СО СВОИМИ КУРИННЫМИ МОЗГАМИ!!!!!!!!!!!
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Але ті, хто його обрав ще більші дебіли.
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Фифа, ты скажи лучше,где деньги дел государственные? Откуда у вас взялась дыра в бюджете?
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И...всё по закону....

Ключевой актив Петра Порошенко "Завод Кузня на Рыбальском" арестован по иску нашей команды.
https://youtu.be/nmE4tgWqjaoВор должен сидеть в тюрьме
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Почему этого дегенерата постоянно цитируют? Кто оно? Цицерон? Архимед? Бисмарк? Почему мы должны, ко всем неприятностям,еще и этого упыря- сальсочника видеть?
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Ну он в чем-то прав. Вот только я считаю что помогать надо тем кто работал по-белому и платил налоги в казну.
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"Короновирус в Китае это шанс Украинского бизнеса занять новые ниши"- Тимофей Милованов.
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Милованов!! Мнимый профессор!! Пошёл в жорпу!! Ты своё уже отскакал и накакал!! Будь здоров и езжай к своим заказчикам хозяйвам в США!!
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Бывший министр экономики Тимофей Милованов предлагает выплатить по 5000 гривен тем, кто из-за карантина временно остался без работы., а пенсионеры продолжают получать пенсии по-прежнему", - написал он,,,,, исключительный соросовский баран , и баран он потому что , минимальная пенсия в украинского пенсионера далеко не 5000 тыс грн....
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Минималка 1638 гривен у 14 % пенсионеров, и 2000 с копейками гривен у 18 % пенсионеров, а лекарства на месяц минимум 1700 - 2500 гривен.
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А если у человека пенсия по инвалидности 1640 гришек, а инвалидом он стал пистяча 20 лет на стройке а потом упал с лесов и инвалидом стал, то как ему прожить на такую пенсию ? Это офуеть, бла, чиновники ипучие. Эти гондоны хоть знают, шо в конце 80-х при горбачевском Совке и в 90-х при кучмизме 70% работяг по трудовой книжке вообще не брали на работу и все они пистячили без записей в трудовой, лишь-бы семья с голоду не померла ?
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Правильно! Помогать необходимо тем, кто получает небольшую зарплату, одновременно воспитывает детей, или просто работает чтобы жить и официально трудоустроен, т.е. платит налоги в казну и в тот же пенсионный фонд. Тогда человек, который работает неофициально, будет требовать, чтобы его трудоустроили. Только защищая интересы работающих, мы сможем поднимать экономику, а не вынуждать людей уезжать на заработки из страны.
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Ага ,а пенсионеры пусть подыхают ? Допомагати грошима на карантині потрібно не пенсіонерам, а підприємцям і працівникам, - Милованов - Цензор.НЕТ 409Ну **** точно ДЕБИЛ ....
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Пенсионеры на 90 % страдают уже 25 лет(и в кризисы,и без них...Да кому мы нужны,процветающую республику построили,было чего накрасть,наворовать на миллионы и миллиарды...А нам кро
хи с барского плеча,и те зажимают.
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Правильно говорит этот Чёрт, нахуххххя вообще помогать и платить пенсии пенсионерам? Хай себе повыздыхают нахухххй, шобы молодым ******* жить не мешали.

У этой трарюки или нет родителей и не было их вообще никогда, или его родители сволочи, шо такое говно выродили, или эта сволочь о собственной старости абсолютно не думает...
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Він правий не буде підприємців і працівників, нікому буде платити налоги, з яких пенси гроші отримують.
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Милованов и раньше выдавал умные революционные идеи по поводу реформ. Одна беда - как эти идеи воплотить в жизнь, он не знал...
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