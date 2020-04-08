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 У соборі Паризької Богоматері вперше після пожежі відбудеться служба в Страсну п'ятницю

У Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) в Страсну п'ятницю, 10 квітня, вперше після пожежі в 2019 році відбудеться невелика служба. У заході зможе взяти участь обмежена кількість людей через коронавірус.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що через пандемію коронавірусу на месі будуть присутні тільки сім осіб. Службу правитиме архієпископ Парижа Мішель Опет.

"Лише кілька священників відвідають меси, які ми проведемо під час Страсного тижня, і люди зможуть стежити за службами по радіо або телебаченню", - зазначив архієпископ.

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Великодню месу архієпископ проведе в церкві Сен-Жермен-л'Осерруа поблизу Лувру. Службу зможуть відвідати до 20 осіб.

Нагадаємо, увечері 15 квітня 2019 року в столиці Франції в Соборі Паризької Богоматері сталася пожежа. Через неї у будівлі обвалилися шпиль і дах. Вранці 16 квітня пожежу ліквідували. Мер Парижа Анна Ідальго повідомила, що частину творів мистецтва вдалося врятувати.

Собор Паризької Богоматері розташований у центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187560
 
 
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Там случайно не московский патриархат ?
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Вчера Дональд Трамп подписал документ согласно которому Луна стала омериканской территорией,кремлевские Хмыри в шоке...
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Ось Бубочка знов навідається до ПарЬІжу шоб заглянуть ***** вглаза і тоді тримайтесь.
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Кремлевский Чучхэ не покинет РАБссию,нефть упала,все пропало...,что осталось на кремле? В соборе Парижской Богоматери впервые после пожара состоится служба в Страстную пятницу - Цензор.НЕТ 2966Правильно...,нефть по 5 долларав за бокал
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