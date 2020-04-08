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 Київські новини, Суспільство
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 15 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 294 хворих, - Кличко

У Києві станом на ранок 8 квітня 15 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, всього в столиці 294 хворих.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Всього в столиці вже 294 підтверджені випадки COVID-19", - зазначив він.

За словами Кличка, захворіли 8 жінок віком від 20 до 67 років. 6 чоловіків віком від 43 до 61 року, а також один 16-річний хлопець.

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"Серед киян, захворілих за минулу добу, троє медиків. У лікарні столиці були госпіталізовані 8 пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції", - додав він.

Крім того, Кличко підкреслив, що більшість жителів столиці, які заразилися COVID-19 - це люди молодого і середнього віку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187559
 
 
 Топ коментарі
 
Та оно может написать и255,как скажут,так и напишет.
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Це ГРВІ - гостра, нема при цьому вірусів на все життя.
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На все життя цей вірус тільки у бетменів.
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"Больше украинцев надо возвращать! БОЛЬШЕ!" 15 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 294 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 4349
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Видимо эти люди были протестированы экспресс тестами, а киевская лаборатория ещё не подтвердила результат путем проверки ПЦР тестом. Через пару дней МОЗ добавит.
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Та оно может написать и255,как скажут,так и напишет.
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а может тут разная трактовка Киево-Святошинского района : это в городе или уже область?
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Як справа з безсимптноми, коли немає імунної відповіді - вірус у них залишається на все життя, як у кажанів, герпесвіруси у людей.
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Це ГРВІ - гостра, нема при цьому вірусів на все життя.
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На все життя цей вірус тільки у бетменів.
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