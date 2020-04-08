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 Політика України
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Все про:РНБО (722) Єрмак Денис (54)

 Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року. ДОКУМЕНТ

Денис Єрмак працював радником заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що Денис Єрмак був позаштатним радником Литвиненка на громадських засадах.

Призначено його було на цю посаду розпорядженням секретаря РНБО Олександра Турчинова 17 березня 2015 року, а звільнено - розпорядженням Олександра Данилюка від 15 серпня 2019 року.

На цій посаді Єрмак займався організацією і проведенням заходів, пов'язаних з діяльністю заступника секретаря РНБО та інформаційно-аналітичною роботою.

Раніше Денис Єрмак повідомив, що як співробітник РНБО брав участь в АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За публікацією "плівок Лероса" можуть стояти ті, хто намагається таким чином тиснути на президента, - "слуга народу" Чернєв

Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року 01

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187558
 
 
 Топ коментарі
 
бляха, та ви там що подурiли! дЕрьмак же сам казав Волкеру, що його брата вбили порошенкiвськi карателi на донбасi.
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Та це ж "наші мальчікі", то чого прихильники Петра Олексійовича його брудом поливають?
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учафстфавал в ато...шпигував паскудо такі на бабкі завжди падкі
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ветерани згадували, що він приїжджав в гості до кума, сфоткався на фоні бронетехніки та й звалив
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бляха, та ви там що подурiли! дЕрьмак же сам казав Волкеру, що його брата вбили порошенкiвськi карателi на донбасi.
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Мабуть пуля була з какашки, від запаху втратив на довгий час свідомість, а пізніше втрату пам"яті і совісті.
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походу, для чогось була потрібна понтова ксіва...
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Та це ж "наші мальчікі", то чого прихильники Петра Олексійовича його брудом поливають?
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разница меж советником ермаком и советником сивухой в том, шо ермака на лавочке распятым не подловили и шаровую пиццу жрущим. а так - одних трусиков мальчики.
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Аж "радник на громадських засадах", страшне діло. Це не завадило єрмаку його вбити бандерівцями і києвською хунтою на доМбасі. Його звільнили в 2019 році. Ким він працює на даний момент? Які чини дозволяють йому торгувати держпосадами?
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У петикантропів черговий розрив пердаків на пару із сектою ТоматногоПастора Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року - Цензор.НЕТ 4893
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а яке відношення мають виборці Зеленського до Пастора?
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працював. Трагично загинув на фронтах (але це не точно).
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Свого часу воював в АТО . Загинув . Нині торгує посадами від імені брата . Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року - Цензор.НЕТ 1532
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Это что получается,Ермаки - порохоботы?их вышвырнули через дверь,а они пролезли обратно через окно мрази.
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Фігуранти з "плівок Єрмака" кажуть, що пішли в НАБУ із заявами,в яких викладені "факти шахрайства та ознаки корупції" і стосуються вони Андрія та Дениса Єрмаків.

-СБУ ГБР але вы в доли с ермаками ДА ?
Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року - Цензор.НЕТ 7776
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Так Порошенко его и убил, как собаку бешеную , а она, падла, не здохла. А жаль.
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зеленский ловко обул лохобанов и продолжил дерибан
мы проголосовали за конченого кидалу и проходимца
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