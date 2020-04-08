 Кияни заборгували близько 6 млрд грн за комунальні послуги, - КМДА

Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Загалом на сьогодні заборгованість киян за комунальні послуги - це вивезення сміття, послуга з утримання будинку, прибудинкової території, опалення, гаряче водопостачання, 6 мільярдів гривень", - сказав Пантелеєв.
Він зазначив, що на сьогодні є тенденції щодо зменшення рівня оплати за комунальні послуги.
"Ми розуміємо причини, вони є об'єктивними на сьогодні, але все ж таки наше спільне завдання не допустити перебоїв з наданням комунальних послуг, адже наша з вами плата за комуналку - це більшою частиною заробітня платня того персоналу, який працює на підприємстві. Тому всіх, хто мають можливість, ми просимо не забувати про сплату за комунальні послуги", - наголосив чиновник
Хотят чтобы с каждой квартиры 120 грн./год платили за обслуживание счетчиков, что с дома на 200 квартир набегает 24 000 грн.
Стесняюсь спросить что за обслуживание счетчика за 24 тыс.??? Там счетчики с брильянтами стоят?
Откуда эти миллиарды?
офренівархів й бубочки - оманського