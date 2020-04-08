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 Київські новини, Суспільство
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Все про:КМДА (834) Київ (7624) комунальні послуги (164) Пантелеєв (49)

 Кияни заборгували близько 6 млрд грн за комунальні послуги, - КМДА

Кияни заборгували за житлово-комунальні послуги майже 6 млрд гривень.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Загалом на сьогодні заборгованість киян за комунальні послуги - це вивезення сміття, послуга з утримання будинку, прибудинкової території, опалення, гаряче водопостачання, 6 мільярдів гривень", - сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що на сьогодні є тенденції щодо зменшення рівня оплати за комунальні послуги.

"Ми розуміємо причини, вони є об'єктивними на сьогодні, але все ж таки наше спільне завдання не допустити перебоїв з наданням комунальних послуг, адже наша з вами плата за комуналку - це більшою частиною заробітня платня того персоналу, який працює на підприємстві. Тому всіх, хто мають можливість, ми просимо не забувати про сплату за комунальні послуги", - наголосив чиновник

Читайте на "Цензор.НЕТ": За борги за комуналку в період карантину субсидії пенсіонерам не скасовуватимуть, - Лазебна. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187557
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно делают. Жить за что-то надо и кормить свою семью и детей.
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Зеленые мародеры, вы ввели карантин, из-за этого потеряна работа! Чем платить? Пошли на *уй!
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Звертаєтеся до Зеленського проти ломбардів та швидких кредитів? А ви знаєте кому належать ці ломбарди?
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Правильно делают. Жить за что-то надо и кормить свою семью и детей.
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Стесняюсь спросить, а это точно "коммуналка", когда рассказывают, что должны ежедневно подъезды дезинфицировать, а по факту вот уже пол года даже не моют их?
Хотят чтобы с каждой квартиры 120 грн./год платили за обслуживание счетчиков, что с дома на 200 квартир набегает 24 000 грн.
Стесняюсь спросить что за обслуживание счетчика за 24 тыс.??? Там счетчики с брильянтами стоят?
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а работникам водоканала не надо жить и кормить детей? Электрикам с электросетей? Водителю который мусор вывозит?
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помню по NEWSONE крутили "не платите за комуналку , голосуйте за ОПЗЖ, мы вам все долги простим" ...вот и не платят и все ждут что россия придет и все долги простит...но в крыму так не вышло, пришлось отдавать кредиты в украинских банках
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Заплати комуналку і з чистою совістю помри з голоду?
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лучше вообще не жить чем платить за комуналку, и за проезд в транспорте, и за продукты в магазине тоже платить не надо
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крім метро та наземного транспорту забороніть ще користування приватними авто і усьо наладиться..
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Лісапет вам в поміч. Проїдеш де завгодно. До речі, вчора бачив чувака на електролісапеті.
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Нормальний електровелосипед коштує не менше 28000 грн.
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це дуже допоможе піплу їздити на роботу..
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Якби вони не стали їздити, як в дитинстві, на палочці.
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Простой вопрос. А откуда взять деньги? Нам как в США 1200 уе на нос не падает. Даж к ак в РФ кредитные каникулы не обьявили.
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Откройте счет-може киевлянам помочь?Гривню скину(больше не могу),а так сам последний х... без соли доедаю.
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х... в Британии хоть вкусные, что ты их доедаешь?
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Звертаєтеся до Зеленського проти ломбардів та швидких кредитів? А ви знаєте кому належать ці ломбарди?
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Зеленые мародеры, вы ввели карантин, из-за этого потеряна работа! Чем платить? Пошли на *уй!
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Минуточку, помнться мне, что одному ДАУНбаскому козлику по кличке Гудок Леонидович, один ДАУНбасский шапкокрад списал долги на 12 миллиардов гр., якобы этот долг у Гудка образовался т.к. населения за отопление и гор. воду Гудку задолжало и он не может платить в бюджет. Но при этом долги с населения Гудок взымал и перешли эти долги городу Киева, но уже прощёнными Гудку, а населению нет.
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Цікаво знати суми заборгованності по районам Києва. Можливо в лідерах Печерський.
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Там педалик предлагает лифты выключить - должно помочь
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не здивуюсь..сміттєпроводи вже позаварювали..
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В Киеве давно самые большие долги. "В сентябре 2019 среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3,4 млрд гривен), Харьковской (2,6 млрд гривен) и Днепропетровской (2,2 млрд гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2,3 млрд гривен), Днепропетровской (2,2 млрд гривен) и Одесской (2,5 млрд гривен) областях. Наибольшая задолженность по квартирной плате в сентябре зафиксирована в Киеве (940,4 млн гривен), Днепропетровской (1 млрд гривен) и Донецкой (395,7 млн гривен) областях". Я вот не могу понять почему. Там же самые большие зарплаты. И квартиры сдают. И аренда самая дорогая. И такие задолженности у них давно. Почему?
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рискну предположить, что бОльшее количество населения при бОльших платежках даст бОльшие цифры в абсолютных значениях, при сравнительно одинаковых процентных долях неплательщиков в каждом регионе.
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Я и мои друзья не платим уже 2 месяца , гандонам у власти придется списать все , если нашему примеру последуют тысячи .Олгархам списуют миллиарды , а нам нельзя ? По миру везде послабления , а нам нельзя ? Идут наХ , заплатить успеем ,если что .
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Можете не сомневаться) Олигархам спишут((( Нам-нет(((
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никуда не денутся - нас слишком много, ни я ни одни из моих знакомых не платят. Жрать надо за что-то и детей кормить. Акция гражданского неповиновения поставит зажравшихся тварей на место
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ну так и не удивляйся если электрик которому из-за тебя не платят зарплату, откажется выезжать на ремонт подстанции и ты останешься без электричества.
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Вот не понимаю - мы платим, родители платят, знакомые платят....
Откуда эти миллиарды?
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Кличко на заметку: Гражданское неповиновение всё ближе. Ближе и русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
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Форс мажор...! Все списати...! Невідомо хто виживе....Карантин за рахунок олігофренівархів й бубочки - оманського
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НА КАЖДОГО БОКСЁРА ЕСТЬ ДОСКА ОТ ЗАБОРА! ДАЖЕ НА ЗЕЛЕНОГО ОСЛА ПО КЛИЧКЕ КЛЯЧКО!
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вот парадокс - у нас дом кооперативный задолженность по коммуналке по дому около миллиона - вывесили список должников в нем нет пенсионеров а в основном люди таки не нищие - и сейчас грозятся отключить горячую вводу всем кто платил и кто не платил - вот что с такими ***..ми делать
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