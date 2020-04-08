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 Політика України, Суспільство
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Все про:Портнов (197) злочини проти Майдану (119)

 Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня"

Колишній заступник голови АП Януковича Андрій Портнов назвав "дурною х##нею" справу проти ексміліціонера, який під час Революції гідності безпідставно затримав учасника протесту і здійснив згодом службове підроблення.

Про це Портнов написав у Telegram передає Цензор.НЕТ.

"Генеральна прокуратура і ДБР для дешевого піару повідомили про підозру черговому слідчому часів Майдану. Пишуть, що протидіяв мирним мітингам. За наш рахунок надаємо адвокатів і втретє за місяць повідомляємо члену громадянського суспільства, патріоту, активісту, побратиму і за сумісництвом Генеральному прокурору, що з цього нічого не вийде, тому що ми не дозволимо. Всі попередні спроби ви вже програли, програєте і цю. Справою займіться, а не цією дурною х##нею", - зазначив ексчиновник.

Також читайте: Справи Майдану: прокуратура повідомила про підозру чинному поліцейському

Портнов: Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187554
 
 
 Топ коментарі
 
это явный и нескрывающийся враг Украины
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Що робить Портнов в Telegram? У нього повинна бути тільки одна серйозна та відповідальна робота - це висіти на фонарному стовпі.
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портянку - випрати і підвісити сушитися
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портянку - випрати і підвісити сушитися
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У ПОРТНОВА ПОХОЖЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ФОРМА ИМПОТЕНЦИИ НЕ СТОИТ А ЗРЯ СМЕЕТЕСЬ ЭТО ГОРМОННЫЙ ФОН.. и проблема с психическим состоянием плюс вегетатика нервов психозы агрессия матюки искючительно на тему мужского органа полового...Андрюха скоро явно с катушек слетает даже психотропы энергетики наркотики и транквилизаторы вкупе с коньк-бренди не помогают..геть пацан мозгом поехал и причем давно попытки менять жен любовниц увы результат ноль он холостяк но кому воно импотентное то нужно мужик в норме хоть иногда становиться мужиком а Портнов как чокнулся на Майдане мести и матюках на интимную сферу....
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Так он же ***** ,причем ,открытый ,за плохой смысл этого слова вообще вопросов нет....
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а хто більш небезпечний - оцей відкритий лідор портянка, чи прихована онуча бенедіктова?
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тому що в раді і в міністерствах тоже істоти сидят
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потому что его спонсирует и защищает враг Украины баба Беня.
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а нафига этого умалешонного чела в новости пихают?
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нафіга? аби бачили, хто в цій країні має вплив.
а це гімно вплив має.
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Зебіли тупо ховають голову в пісок від результату свого вибора.
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ты окрошку уже проверил?
смотри внимательно, тебе туда недавно зебилы насрали
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То вам вже соросята серуть, чи ще досі Порох?
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Чиє б нявчало,а твоє зебільне б мовчало,портновський холуй.
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Що робить Портнов в Telegram? У нього повинна бути тільки одна серйозна та відповідальна робота - це висіти на фонарному стовпі.
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Портнов як був когутом репаним, так і ним лишився. Горбатого могила справить.
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Кацапи глибоко переконані що всі думбасіти жлоби . Порода така "хомо думбасіт жлобус" .
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что будет если в одной банке поместить всех пауков ))
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ну что - вот какой "посыл" этот украинофоб ФСБэшный дает Генпроку и остальным....- неужели в Державе нет ни одной "институции" и с мозгами , что бы упрятать эту мразь на долго ....- или нет именованого "политического решения
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шоб знали що це матюклива мразь,небезпечна тому що може наймати тітушок та впливати на владу
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Чтоб дебилы насладитесь результатом своего выбора!
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бандит он, а все бандюги мат на мате извергают.
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этих сцыкунов развелось столько, что уже не понятно кого первым среди них на кол сажать при первом удобном случае.
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Пора бы уже отправить этого выб*ядка на концерт к Кобзону.
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Почему же так подгорело из-за "глупой фигни" ? Значит не такая уж она и глупая.
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Наверное и сапожник не выражается такими словами, не такое образование и не такая культура.Видать верно сказано, если нет аргуметов - то оскорбления и брань.
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менi одна ясновидиця казала, що портянку заб`ють до смертi ногами
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Нифига, его удушат огромным членом зажавши нос.
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...Делом займитесь...
Так это и есть первостепенное дело - Украину от ватных отрыжек отчистить.

«Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок -
и сразу же приведи в порядок свою планету» (с) Антуан де Сент-Экзюпери
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И об этом и к общем...Призванных в российскую армию крымчан не будут преследовать на материковой Украине - прокурор АРК... я одного не пойму если крымчанин служил в армии оккупанта России,то почему его не будут преследовать? За шесть лет войны люди сильно меняются,даже если он возил воду в армии оккупантов.
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И вообще что делает агент Кремля "Челнок " в Украине?
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Все чекаю, коли цю тварюку хтось пристрелить.
Його фінансують з Москви, воно найняло хлопців з ДСО для охорони. Живе в Кончі на п'ятачку в заливі, їздить з ескортом на броньованих машинах.
Але ж, блін, ну було б бажання..
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Певно найбільшу кількість переглядів на Ю-туб збере сюжет про цього жлобобика " Четвертий день на тупо загостреній палі" .
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Здається ця мерзота вже давно затрималася на цьому світі!
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красава!
Я ж говорю, власть просто пытается найти козла отпущения, вместо того чтобы НАКАЗАТЬ РЕАЛЬНО виновных
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Не знаю... Эта особь вызывает у меня просто рефлекторное отвращение, как блевотина посреди тротуара...
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заняться им некому...поэтому ноу комент! надоело с пустого в порожнее про его борзые угрозы и заявления содрогать воздух..дела до него нет никому в стране...(( Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня" - Цензор.НЕТ 9566
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коли вже з цією потворою станеться "нещасний випадок"?...
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Венедіктова з бабіковим утруться, подякують і вибачаться. Риги ригу око не виклють
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Зеля, а кто президент? Ты или портнов?
Возникает подозрение, а не держат ли нашего бубочку в заложниках, выпуская только мордойлица на экраны почитать нужный текст.
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я того же мнения, авокян тоже всё командует, сунет свой нос куда его не просят.
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- Кто такой Портнов?
- Портной, без штанов!
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Портно мені все більше нагадує вєчна нємитую Таню Монтян
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Когда эту падлу взорвут?
При порохе боялся бздонуть, а ща он какой Герой...
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Так сейчас при "любимом" зе, все уроды - бандюги - сепарюги оперились, потому что он ихний кореш.
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молодець Портнов - показує хто в хаті хазяїн!
навіть Кримінальний кодекс і той в упор не бачить!


Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця
1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, а також близького родича державного виконавця або приватного виконавця з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, здійсненню судово-експертної діяльності або добитися прийняття незаконного рішення -
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Ну то ви бачили, як прокурори реагують на погрози цього покидька - замість арешту та висунення обвинуваченнь по цій статті - просто нагадують про існування статті і все - таке враження, що прокурори цього портянку чомусь бояться.
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так це і є насправді - бояться. Бо знають, як працює ця система.
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слухай, а ти юрист, чи тільки біля нього стояв? Чи просто недовчився?
Як ти доведеш, що лінк Telegram належить оцьому покидьку, що на фото вгорі на інфі? І що саме він там висери робить?
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Об этом грязном,вонючем животном, уважающим себя информационных изданиях оповещать не допустимо.Оно должно располагаться в циклах о ядовитых тварей. Говорящие об этой твари- близкие родственники.Цензор задумайся и не заражай общество,оно и без тебя хронически больно.
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Плешивый, закомплексованный, опущенный после Революции Достоинства кацапский черт Портнов куражится как может при режиме Зеленского. Это возможно только в одном случае - Президент Зеленский и его банда зеленых отморозков во главе с Емраками/Шефирами непублично поддерживают все то, что пишет Потрнов. Это как на россии/на параше. Все то, о чем думает карлик-педофил путин - озвучивают мрази типа Жириновского, Соловьева, Скабеевой и т.д. Только у нас это делают Портнов, Дубинский, Бужанский, Поляков и т.д.
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Этот чел - подтверждение того, на сколько ЮВТ (Тимошенко) не умеет разбираться в людях. И Портнов не одна такая истота. Королевская, Ляшко, Омельченко, Писаренко...
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Их там у ЮВТ большинство моральных уродов путёвку в политическую жизнь получили.Даже называть ФИО не хочется.Многие на орде тусуются.
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вона не просто так "ЮВТ (Тимошенко) не умеет разбираться в людях". Вона - торгувала і досі торгує політикою. А тоді, коли названі тобою (не всі, не всі, Григорій Омельченко був лицем її списку) пройшли до її списку - вона з них бабло взяла.
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Как раз Тимошенко прекрасно разбирается в людях, иначе столько мрази не прошло бы по ее списку.
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Кто посадит портнова, тот и будет следующим Президентом.
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Сумнівно . Скоріше за все "мутрийнарід" обере жирного підараса з кролячого дуету .
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да чего уж там, уже один посадил и порошенко и олигархов и даже коррупцию искоренил, хорош уже верить ихней брехне.
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Все предыдущие попытки вы уже проиграли, проиграете и эту. Делом займитесь, а не этой глупой х##ней", вот все самокритично сказал, и этим бы занялся ,а так ,только доказывает ,что он рашистский служивый,который против того,дабы Украине и ее народ жили в европейском доме,но не в о,,,,пе рашиста..
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Хорошо, что ЦН сослался на телеграм Портнова, заодно заглянул и на его сайт, там много всяких измышлений, вроде того, что ООН рекомендует отменить т.н. "амнистию Майдана" и что Портнов уже законопроект о том сочинил.
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Немаэ курва на цю паскуду кацапську Сашка Білого.. на жаль
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зеленского в отставку !
слуги народа плесень !
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