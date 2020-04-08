 Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня"

Про це Портнов написав у Telegram передає Цензор.НЕТ.

"Генеральна прокуратура і ДБР для дешевого піару повідомили про підозру черговому слідчому часів Майдану. Пишуть, що протидіяв мирним мітингам. За наш рахунок надаємо адвокатів і втретє за місяць повідомляємо члену громадянського суспільства, патріоту, активісту, побратиму і за сумісництвом Генеральному прокурору, що з цього нічого не вийде, тому що ми не дозволимо. Всі попередні спроби ви вже програли, програєте і цю. Справою займіться, а не цією дурною х##нею", - зазначив ексчиновник.

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