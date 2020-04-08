 Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня"

Про це Портнов написав у Telegram передає Цензор.НЕТ.
"Генеральна прокуратура і ДБР для дешевого піару повідомили про підозру черговому слідчому часів Майдану. Пишуть, що протидіяв мирним мітингам. За наш рахунок надаємо адвокатів і втретє за місяць повідомляємо члену громадянського суспільства, патріоту, активісту, побратиму і за сумісництвом Генеральному прокурору, що з цього нічого не вийде, тому що ми не дозволимо. Всі попередні спроби ви вже програли, програєте і цю. Справою займіться, а не цією дурною х##нею", - зазначив ексчиновник.
а це гімно вплив має.
смотри внимательно, тебе туда недавно зебилы насрали
Так это и есть первостепенное дело - Украину от ватных отрыжек отчистить.
«Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок -
и сразу же приведи в порядок свою планету» (с) Антуан де Сент-Экзюпери
Його фінансують з Москви, воно найняло хлопців з ДСО для охорони. Живе в Кончі на п'ятачку в заливі, їздить з ескортом на броньованих машинах.
Але ж, блін, ну було б бажання..
Я ж говорю, власть просто пытается найти козла отпущения, вместо того чтобы НАКАЗАТЬ РЕАЛЬНО виновных
Возникает подозрение, а не держат ли нашего бубочку в заложниках, выпуская только мордойлица на экраны почитать нужный текст.
- Портной, без штанов!
При порохе боялся бздонуть, а ща он какой Герой...
навіть Кримінальний кодекс і той в упор не бачить!
Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця
1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, а також близького родича державного виконавця або приватного виконавця з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, здійсненню судово-експертної діяльності або добитися прийняття незаконного рішення -
Як ти доведеш, що лінк Telegram належить оцьому покидьку, що на фото вгорі на інфі? І що саме він там висери робить?
слуги народа плесень !