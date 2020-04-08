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 Київські новини
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Все про:гаряча вода (60) КМДА (834) Київ (7624) водопостачання (336) Пантелеєв (49)

 Від завтра в Києві почнуть планово відключати гарячу воду, - КМДА

Планове відключення гарячої води в Києві почнеться з 9 квітня.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в адміністрації напрацьовуються позиції, щоб зменшити час непостачання в будинки гарячої води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві опалення відімкнули у 99% житлових будинків, - КМДА

"Ми від завтра починаємо гідравлічні випробування. Починаємо тестувати обладнання, яке в наявності Київтеплоенерго, і така робота буде продовжуватися. Ми напрацьовуємо пропозиції, щоб зменшити час, коли в будинки не постачається гаряча вода. Ми будемо звертатися до Кабміну для внесення змін у профільне законодавство", - підкреслив замглави КМДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187553
 
 
 Топ коментарі
 
это чтоб приятней было под домашним арестом сидеть... С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА - Цензор.НЕТ 2127
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давно пора , заодно и електричество , в кабмине и администрации президента тоже отключить, пусть бойлер покупают
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раньше гидравлика была летом, а не в апреле!
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это чтоб приятней было под домашним арестом сидеть...
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давно пора , заодно и електричество , в кабмине и администрации президента тоже отключить, пусть бойлер покупают
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Ну что, выпросили у Отбитого отключения отопления и, бонусом, отключения горячей воды?
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Зазвичай гарячу воду не подають коли котельня стає на профілактику на 2 тижні.
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вы про мера Киева? я очень хочу его попросить что бы он не пускал в Киев депутатов ОПЗЖ и всяких коммунистов, хочу что бы Киев был свободным от нечисти )) всякие там РПЦ и экс-регионалы ) ну и так же от всяких русо-филов ))
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Зачем это делать весной????

А летом нельзя? В жару? Когда прохладная вода в кайф????

Зеленые дебилы!!!!
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Да ладно вам. Эти отключения каждый год независимо от власти.
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раньше гидравлика была летом, а не в апреле!
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Причем тут зеленые, если отключает КГГА и происходит это уже последние лет -цать как
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раньше гидравлика была летом, а не в апреле!
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112: В трех районах Киева отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний теплосетей
Горячее водоснабжение частично отключили в Шевченковском, Подольском и Оболонском районах

11:08 10.04.2017

Пруф найдешь по ключевым словам в гугле
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ты, мне, энергетику, будешь *ерню постить???
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В большинстве районов Киева отключили горячую воду до 1 июня
КГГА решила объединить гидравлические испытания перед отопительным сезоном и перезаключением договоров на поставки газа

14:28 27.04.2018


Прям точно Зеленые Дебилы
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написали для тупых зебилов.

Отключение летом было. На заборе тоже *уй пишут. И только зебилы верят, что это *уй. С чем вас и поздравляю!
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Раньше хоть в баньку за копеечку можно было сходить, а сейчас, даже до Днепра не допускают С завтрашнего дня в Киеве начнут планово отключать горячую воду, - КГГА - Цензор.НЕТ 1118
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Ну, наверное услышал рекомендации по зомбоящику, что для борьбы с вирусом желательно мыть посуду горячей водой.
Ветяля, еще раз тебе спасибо от лица всех киевлян!
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будет как в прошлом году в конце апреля отключили и в сентябре включили стабильность
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А як же мити руки милом з горячою водою як в телевізійному роліку 30 секунд чи більше проти віруса? Ні? Тоді хай Зеленська та її компанія з поліціантами Авакова прийдуть і зроблять порядок біля моєї раковини або складуть протокол
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Придурки,"гідравлічєскіє іспитанія" вже навіть в масквабаді давно проводять лише тиждень, максимум 10 днів, проводять чітко за графіком,включають гарячу воду навіть і раніше графіка, який є на декількох сайтах, взнати можна завчасно, розпочинають їх після травневих свят та закінчують не пізніше серидини серпня. Вчіться, недолугі чинуші, хоч у кацапо-орди,бо в деяких питаннях ви на жаль ще тупіші.
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Это тебе не какой то вонючий масквабад!
Веталя - современный европейский мер и срать хотел на масквабад.
В районе Интерплощади горячую воду так и не включили после прошлогодних "испытаний", в этом году эта европейская практика будет распространена и на другие районы города.
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У європейських столицях дійсно є старі будівлі з проблемами по гарячій воді і таке інше, там виходять з положення хоч бойлерами, але це тільки в старих, інколи середньовічних кварталах.
В Києві це не середньовічні квартали, а тупа та безрука влада, що не може навести елементарний порядок та не контролює нормально знахабнілих комугальників, що кожного року латають одні і ті самі труби, вже давно за всі кошти, що були витрачені і витрачаються, крадуться великою часткою, вже давно можна було замінити всі труби на ******* з контролем за проривами.
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Гораздо больше можно наварить бабла, если завезти пару самосвалов торфа и десяток лавочек, обустроив типо новый сквер, чем и занимается мер Кличко.
А менять трубы, это долго и накладно для его личной экономики.
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В ЖЕКах нет сварщиков, и по-этому порывы труб ГВС должны будут ликвидировать
сами жители.(Так заявляют ЖЕКи).
Аварийка отвечает только за наружные сети и подвал. Готовтесь.
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Тю.. Ну летом же отключали раньше, а тут "вот вам здрасте". Угораздило же без бойлера квартиру снять...
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это что бы скорее Вирус победить? а Ляшко разрешил?
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В апреле? Всю жизнь начиная с июня было в Киеве ,те кто может позволить даже в сауну не пойдет,так как закрыта на карантин
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ОСЁЛ КЛЯЧКО! И СЕБЕ ОТКЛЮЧИШЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ?
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третій рік це випробування тягнеться до початку наступного опалювального сезону
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Так кто больше "враги": те, кто без маски по улице пройдется, или те, кто лишает людей возможности полноценно помыть руки?
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