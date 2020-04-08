 Від завтра в Києві почнуть планово відключати гарячу воду, - КМДА

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в адміністрації напрацьовуються позиції, щоб зменшити час непостачання в будинки гарячої води.
"Ми від завтра починаємо гідравлічні випробування. Починаємо тестувати обладнання, яке в наявності Київтеплоенерго, і така робота буде продовжуватися. Ми напрацьовуємо пропозиції, щоб зменшити час, коли в будинки не постачається гаряча вода. Ми будемо звертатися до Кабміну для внесення змін у профільне законодавство", - підкреслив замглави КМДА.
А летом нельзя? В жару? Когда прохладная вода в кайф????
Зеленые дебилы!!!!
Горячее водоснабжение частично отключили в Шевченковском, Подольском и Оболонском районах
11:08 10.04.2017
Пруф найдешь по ключевым словам в гугле
КГГА решила объединить гидравлические испытания перед отопительным сезоном и перезаключением договоров на поставки газа
14:28 27.04.2018
Прям точно Зеленые Дебилы
Отключение летом было. На заборе тоже *уй пишут. И только зебилы верят, что это *уй. С чем вас и поздравляю!
Ветяля, еще раз тебе спасибо от лица всех киевлян!
Веталя - современный европейский мер и срать хотел на масквабад.
В районе Интерплощади горячую воду так и не включили после прошлогодних "испытаний", в этом году эта европейская практика будет распространена и на другие районы города.
В Києві це не середньовічні квартали, а тупа та безрука влада, що не може навести елементарний порядок та не контролює нормально знахабнілих комугальників, що кожного року латають одні і ті самі труби, вже давно за всі кошти, що були витрачені і витрачаються, крадуться великою часткою, вже давно можна було замінити всі труби на ******* з контролем за проривами.
А менять трубы, это долго и накладно для его личной экономики.
сами жители.(Так заявляют ЖЕКи).
Аварийка отвечает только за наружные сети и подвал. Готовтесь.