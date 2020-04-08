 Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

Мінцифри опублікувало покрокову інструкцію для онлайн-реєстрації.

"1. Завантажте з сайту Державної служби зайнятості дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги



2. Роздрукуйте, заповніть та підпишіть особисто заяви



3. Відскануйте їх (для цього можна використати безкоштовні додатки у Play Market чи App Store)



4. Зробіть фото- чи сканкопії документів, необхідних для реєстрації



5. Заархівуйте усі документи в єдиний файл та надішліть його на email центру зайнятості. Можна обрати будь-який центр зайнятості, зручний для обслуговування, незалежно від реєстрації місця проживання



6. Очікуйте відповіді та тримайте зв’язок з вашим кар’єрним радником



7. Впродовж 10 робочих днів після карантину подайте оригінали документів до центру зайнятості", - йдеться в повідомленні.

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Бланки заяв, перелік документів та всі необхідні контакти є на сайті Державного центру зайнятості.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за останні 2 тижні кількість вакансій на ринку праці скоротилася, за даними НБУ, на 34%.