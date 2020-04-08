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 Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

Для того, щоб стати на облік з безробіття дистанційно, потрібно відсканувати всі необхідні документи і надіслати їх у Центр зайнятості електронною поштою.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

Мінцифри опублікувало покрокову інструкцію для онлайн-реєстрації.

"1. Завантажте з сайту Державної служби зайнятості дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги

2. Роздрукуйте, заповніть та підпишіть особисто заяви

3. Відскануйте їх (для цього можна використати безкоштовні додатки у Play Market чи App Store)

4. Зробіть фото- чи сканкопії документів, необхідних для реєстрації

5. Заархівуйте усі документи в єдиний файл та надішліть його на email центру зайнятості. Можна обрати будь-який центр зайнятості, зручний для обслуговування, незалежно від реєстрації місця проживання

6. Очікуйте відповіді та тримайте зв’язок з вашим кар’єрним радником

7. Впродовж 10 робочих днів після карантину подайте оригінали документів до центру зайнятості", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

Бланки заяв, перелік документів та всі необхідні контакти є на сайті Державного центру зайнятості.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за останні 2 тижні кількість вакансій на ринку праці скоротилася, за даними НБУ, на 34%.

Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187551
 
   
 Топ коментарі
 
было норм поменяться местами, безработные идут работать в кабмин и на должность президента, а президент и кабмин становятся безработными и сидят дома
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А ще безробітним треба купити апаратуру для сканування та навчитися комп'ютерній грамотності...
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было норм поменяться местами, безработные идут работать в кабмин и на должность президента, а президент и кабмин становятся безработными и сидят дома
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А Мінцихри знає що є такі безробітні які про Тирнет лише чули краєм вуха?
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А якщо безробітні не чули про Тирнет, бо глухі та сліпі?
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А сканер у каждого на кухне! Да что там в каждом углу.
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для особо одаренных - сканером может выступать любой смартфон...
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А ще безробітним треба купити апаратуру для сканування та навчитися комп'ютерній грамотності...
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обычного смартфона должно хватить - отсканировать хватит... другое дело конечно это не по однокласникам лазить - немного смекалку проявить нужно - как его "заархивировать в один файл". На то они и безработные что не идут в ногу со временем....
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Т.е нужно где-то взять все справки, пройти врачебную комиссию, потом это все отсканировать? И как это сделать, если транспорт только по пропускам, денег на такси у безработных не хватит, нет сканирующей аппаратуры. Супер правительство.
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та ти з дубу рухнуло...з ким це ти тільки що розмовляло? і кому це ти предлагало?...може ще безробітньому на своєму лендкрузері за справками поїздить?
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Скажіть чому банки і кредитні організації кошмарять людей хоча люди не зі своєї вини залишилися без фінансів ? Яке пси авакова мають право обмежувати права і свободи людей без введення карантину, при якому б заморозилися б виплати по кредитах і аренді... А так виходить людям залишили зобов'язання по аренді і кредитах але обмежили їх пересування і звільнили з роботи!!
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А деньги когда будут платить безработным? Сейчас ставят на учет тех, кто подал документы 27-31 марта, а деньги обещают аж в мае
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А деньги они начнут реально получать, когда предоставят реальные документы...
Сужу по тому, что заявление на пенсию сейчас можно подать и онлайн, а вот выплаты реально начнутся только после предоставления реальных документов. Так меня проконсультировали на горячей линии ПФУ. Непонятно только, зачем тогда делать подачу заявления только с ЭЦП, если на учет поставят, но платить все равно не будут до визита в ПФ.
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