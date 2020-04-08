 Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.
Мінцифри опублікувало покрокову інструкцію для онлайн-реєстрації.
"1. Завантажте з сайту Державної служби зайнятості дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги
2. Роздрукуйте, заповніть та підпишіть особисто заяви
3. Відскануйте їх (для цього можна використати безкоштовні додатки у Play Market чи App Store)
4. Зробіть фото- чи сканкопії документів, необхідних для реєстрації
5. Заархівуйте усі документи в єдиний файл та надішліть його на email центру зайнятості. Можна обрати будь-який центр зайнятості, зручний для обслуговування, незалежно від реєстрації місця проживання
6. Очікуйте відповіді та тримайте зв’язок з вашим кар’єрним радником
7. Впродовж 10 робочих днів після карантину подайте оригінали документів до центру зайнятості", - йдеться в повідомленні.
Бланки заяв, перелік документів та всі необхідні контакти є на сайті Державного центру зайнятості.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за останні 2 тижні кількість вакансій на ринку праці скоротилася, за даними НБУ, на 34%.
Сужу по тому, что заявление на пенсию сейчас можно подать и онлайн, а вот выплаты реально начнутся только после предоставления реальных документов. Так меня проконсультировали на горячей линии ПФУ. Непонятно только, зачем тогда делать подачу заявления только с ЭЦП, если на учет поставят, но платить все равно не будут до визита в ПФ.