 У Львові вбили лідера рок-групи "Лесик Band" Олександра Дацюка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET, речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила, що подія сталася 7 квітня близько 21:00 на зупинці громадського транспорту на вул. Героїв УПА, 76. До поліції про напад повідомив перехожий, який став випадковим свідком.

Неподалік цього місця поліцейські затримали 67-річного безпритульного з ножем, якого підозрюють у вбивстві. За попередньою версією поліції, між чоловіками стався конфлікт. Точні мотиви злочину поки невідомі - затриманий не дає свідчень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Олександр Дацюк 1990 року створив у Львові гурт "Лесик Band", яка була популярною в середині 90-х. Гурт відомий своїми хітами "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія" тощо.

Також читайте: Підозра Стерненку буде в будь-якому разі. Питання у кваліфікації, - генпрокурор Венедіктова