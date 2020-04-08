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Все про:Львів (1241) музика (229) Нацполіція (9269) вбивство (2102)

 У Львові вбили лідера рок-групи "Лесик Band" Олександра Дацюка

У Львові невідомий напав на лідера рок-групи "Лесик Band" Олександра Дацюка і завдав йому два ножові удари в область серця. Від ран 57-річний музикант помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET, речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила, що подія сталася 7 квітня близько 21:00 на зупинці громадського транспорту на вул. Героїв УПА, 76. До поліції про напад повідомив перехожий, який став випадковим свідком.

Неподалік цього місця поліцейські затримали 67-річного безпритульного з ножем, якого підозрюють у вбивстві. За попередньою версією поліції, між чоловіками стався конфлікт. Точні мотиви злочину поки невідомі - затриманий не дає свідчень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Олександр Дацюк 1990 року створив у Львові гурт "Лесик Band", яка була популярною в середині 90-х. Гурт відомий своїми хітами "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія" тощо.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187549
 
 
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а тудыт...не корона,так бомжи на остановке
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Соболезную. И где полиция Авакова ? Штрафы бабкам за молоко выписывает ?
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авакян ещё нам покажет где раки зимуют
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А Аваков гоняет пенсов и безмасочников.

Проверьте алиби 95 Квартала.
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что с бомжа взять пельмешек накрутить и мыло сварить??
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Вбивця - внук асвабадітєлєй. Вони такі у Львові - вічно п'яні, агресивні, рускогаварящіє - одним словом кацапська гєна не вмирає.
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Теж помітив, що у Львові 100% бомжів - носії мокшанського нарєчія. Символічно
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Убийца - озлобленный порохобот, обиженный, им сейчас кругом враги мерещятся
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