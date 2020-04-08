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 Політика України, Суспільство
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 Обов'язкової вимоги кремації померлих від COVID-19 немає: це вирішують органи самоврядування з родичами, - МОЗ

Рішення про процедуру похорону - кремація чи поховання - має ухвалювати місцева влада з урахуванням думки родичів померлих.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що підходи до поводження з тілами померлих від коронавірусу вказані в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через коронавірусну хворобу. Також затверджено постанову головного санітарного лікаря, де прописані всі заходи безпеки, яких слід дотримуватися тим, хто допомагає похоронити тіло померлої людини, з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

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"Головна мета прописаних заходів – це уникнення контакту з тілом хворого. Оскільки саме через контакт, через наявність біологічних рідин, що виділяються з тіла померлого, можна передати збудник коронавірусу. Тому контактувати без засобів індивідуального захисту з тілом хворого забороняється. Також прописані чіткі вимоги до ритуальних обрядів. Питання в тому, кремація чи захоронення тіла в могилу, вирішують органи самоврядування з родичами. Обов'язкової вимоги про те, що всі летальні випадки коронавірусу підлягають кремації, немає", – розповів Ляшко, додавши, що коли в Україні розробляли свої нормативно-правові акти, то керувалися рекомендаціями ВООЗ та Європейського центру контролю за захворюваністю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187548
 
 
 Топ коментарі
 
Минздрав, когда обеспечите больницы лекарствами для лечения коронавируса по вашим протоколам? Люди умирают без лечения. Вы лгали народу, что лечение коронавируса в Украине БЕСПЛАТНОЕ.
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Минздрав, когда обеспечите больницы лекарствами для лечения коронавируса по вашим протоколам? Люди умирают без лечения. Вы лгали народу, что лечение коронавируса в Украине БЕСПЛАТНОЕ.
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так це "гуляе" бактеріологічна зброя по - планеті - чи що
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я мед не продаю...- у мене інші "протоколи " лікування
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руководствовались рекомендациями ВОЗ Источник: https://censor.net.ua/n3187548\\\\\\\\\\\

вы еще со Спортлото рекомендашку возьми.те
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