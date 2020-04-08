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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (2387) Скороход Анна (29) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 Нардепка Скороход вже два тижні бореться з коронавірусом, захворіла її 2-місячна дитина

Позафракційна народна депутатка Анна Скороход досі хвора на СОVID-19, захворіла і її дитина, з якою вона перебуває в лікарні.

Про це Скороход повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Від суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні, так що, на жаль, всі в зоні ризику від немовлят до людей похилого віку ... Також сьогодні зрозуміла, що все-таки не одужала, на 15 день від перших симптомів сьогодні отримала все по-новому, подивимося, як буде далі", - написала вона.

Скороход розповіла, що після діагностування у неї COVID-19 на 11 день карантину почувалася нормально, і на 12-й день теж, незважаючи на те, що повторний тест дав позитивний результат.

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За словами Скороход, позитивний результат тесту був виявлений і в її дитини, яка почувалася погано і їх "по швидкій" привезли до інфекційного відділення.

"15 день - вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть, перехворіти повторно - не міф", - написала Скороход.

Як повідомлялося, 28 березня у Скороход було підтверджено захворювання СОVID-19. Вона перебувала вдома на самоізоляції.

Нардепка Скороход вже два тижні бореться з коронавірусом, захворіла її 2-місячна дитина 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187546
 
 
 Топ коментарі
 
Жалко ее, нормальная баба. Помню плакала в раде, когда ее поправку отклонили...
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Очень сочувствую. Выздоровления вам и вашему ребеночку.
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Жалко ее, нормальная баба. Помню плакала в раде, когда ее поправку отклонили...
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так то ж вона плакала через те, що тоді була вагітна на перших місяцях! Що, не знаєш, що на такому строці вагітності - в них нервова система ні в дугу?
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так она ж вроде вначале была от слуг, а к этим мудакам нормальный не пойдет.

потом чего-то с ними не поделила, да - но нормальному там все было бы ясно с самого начала.
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Повторно?А может не повторно,а первоначально.Просто болезнь так течет и развивается.Знатоки блин вместе с Шаховым.
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Очень сочувствую. Выздоровления вам и вашему ребеночку.
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P.S. нахожусь в государственной больнице, но это уже другая история.

Это какая же? что чинуши попадают в разворованную ими систему здравохранения, а не випбольницы Европы?
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скажімо так, заради правди - Анна до чинуш, які розворовували, не належала...
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Шо за маячня? Як це «повторно» захворіла? Чому вони не кажуть правду?
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Так справа в тому, що імунітет на COVID-19, якщо і ************ - то не стопроцентний; дуже і дуже слабкий... Принаймі, так пишуть...
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Про що Ви кажете? В неї що вже тест показував видужання? Щось про таке не чув.
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Це дезінформація. Вона щось приховує чи недоговорює. У жінок після пологів повинен бути залізобетонний імунітет, природа про це піклується, щоб жінка обов'язково змогла виходити та годувати немовля.
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Течение болезни достаточно специфическое, то улучшение, то ухудшение.
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% населения заболевшего коронавирусум необходимо вычислять по депутатскому корпусу, эти су.и уже наверное по 5 раз прошли тесты.
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За хворих нардепів чомусь всі знають, а скільки пересічних українців хворіє і всім пох? Чому ми маємо знати про болячки тих дармоїдів? Пан захворів, а у наймита серце за нього має боліти?
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Аня молодец, настоящий депутат - пошла против шоблы зеленой, против своей фракции, как и ее муж. За что их выключили из фракции. Выздоровления желаю, ей и ребенку!
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