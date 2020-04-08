 Кабмін планує залучити 200 млн євро у Європейського інвестбанку для оновлення міського транспорту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що міністерство вже отримало заявки від 23 обласних центрів України про їхні потреби в оновленні парку тролейбусів, трамваїв, електробусів, а також вагонів метро.

"Для міст Південно-Східного регіону з населенням понад 100 тис. термін подачі заявок подовжено", - повідомили в міністерстві.

Згодом всі ці заявки будуть передані в ЄІБ для схвалення кредиту.

"Які українські міста отримають фінансування для відновлення об’єктів інфраструктури буде відомо вже за декілька місяців, у той час як фінансову Угоду між Україною та ЄІБ (Проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") на 200 млн євро планується підписати та ратифікувати Верховною Радою України до кінця 2020 року", - повідомляє Мінінфраструктури.

Зазначається, що нині в Україні реалізується аналогічний проєкт оновлення міського транспорту за рахунок Європейського інвестиційного банку. Ним передбачено реалізацію 21 підпроєкту з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України. На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення фінансування 13-ти із зазначених підпроєктів на загальну суму 176,2 млн євро, які після проведення тендерних процедур – до кінця цього року та на початку наступного, будуть спрямовані на придбання понад півтисячі одиниць міського транспорту для комунальних підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернігова.

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