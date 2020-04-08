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 Суспільство
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 Кабмін планує залучити 200 млн євро у Європейського інвестбанку для оновлення міського транспорту

Україна планує підписати фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком про залучення 200 млн євро на оновлення міського транспорту у великих українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що міністерство вже отримало заявки від 23 обласних центрів України про їхні потреби в оновленні парку тролейбусів, трамваїв, електробусів, а також вагонів метро.

"Для міст Південно-Східного регіону з населенням понад 100 тис. термін подачі заявок подовжено", - повідомили в міністерстві.

Згодом всі ці заявки будуть передані в ЄІБ для схвалення кредиту.

"Які українські міста отримають фінансування для відновлення об’єктів інфраструктури буде відомо вже за декілька місяців, у той час як фінансову Угоду між Україною та ЄІБ (Проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") на 200 млн євро планується підписати та ратифікувати Верховною Радою України до кінця 2020 року", - повідомляє Мінінфраструктури.

Зазначається, що нині в Україні реалізується аналогічний проєкт оновлення міського транспорту за рахунок Європейського інвестиційного банку. Ним передбачено реалізацію 21 підпроєкту з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України. На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення фінансування 13-ти із зазначених підпроєктів на загальну суму 176,2 млн євро, які після проведення тендерних процедур – до кінця цього року та на початку наступного, будуть спрямовані на придбання понад півтисячі одиниць міського транспорту для комунальних підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернігова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187544
 
 
 Топ коментарі
 
не стыдно у запада просить денег, как девушка из немецкого порнофильма
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Всё, сдулись ? Про МВФ речь уже не идет ?)
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А вкласти гроші у вітчизняне виробництво? ЛАЗ, вагоноремонтні та вагонобудівні заводи... Чи вони так "вірять" в 40% росту ВВП та 4к зарплати вчителям, що відмовляються вкладати гроші у власну економіку?
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не стыдно у запада просить денег, как девушка из немецкого порнофильма
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А может не надо, как то привыкли без него.
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А кондиціонери з системою фільтрів там будуть? Бо 2020 видається тільки початком...
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Всё, сдулись ? Про МВФ речь уже не идет ?)
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МВФ чекає закону про банки, але надані 16 тисяч поправок будуть розглядатись пів року-рік. Тому, на цей час, про МВФ усіляким зеленим, шмигалям та іншим разумково-дубінським можна забути
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Розпил під прикриттям Карантину!!! Злочинцям гроші недавати
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Уважаемый президент возьмёт степлер на прокат.
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А вкласти гроші у вітчизняне виробництво? ЛАЗ, вагоноремонтні та вагонобудівні заводи... Чи вони так "вірять" в 40% росту ВВП та 4к зарплати вчителям, що відмовляються вкладати гроші у власну економіку?
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Мер Киева Веталя вложил у власну экономику деньги которые якобы направил на Татра-Юг для покупки трамваев на Троещинскую скоростную линию.
Докладаю, вместо покупки трамваев на эту линию перевели убитые тамваи с борщаговской линии, которые находятся в гораздо худшем состоянии, чем те, которые эксплуатировались до этого.
Не поленились даже хз как перевезти их через Днепр, т.к. другой выдающийся мер Омельченко в свое время разорвал трамвайную связь между левым и правым берегом.
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Смотря чей это транспорт.
Если закажут в Украине - нормально. Надо подымать промышленность!
А если авакян во Франции, по цене вертолетов - плохо!
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Явно 200000 миллионов уже распилили теперь видимость привлечения надо создать под карантин всё спишут а транспорт скажут стерся.
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