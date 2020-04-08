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 Суспільство
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Все про:пенсіонери (280) Пенсійний фонд (160) пенсія (596)

 Пенсіонерам старше 80 років почали доплачувати по 500 грн, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України розпочав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пенсіонери старше 80 років починаючи з 7 квітня отримують щомісячну компенсацію до пенсії.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюючим пенсіонерам з 1 квітня підвищили виплати

Зазначається, що компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Водночас, після встановлення такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру

"Крім того, для громадян старше 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2600 гривень", - зазначили в ПФУ.

Пенсійним фондом проведено відповідні перерахунки для 1 480 тисяч пенсіонерів, які досягли віку 80 років, виготовлено виплатні відомості, які передано банкам та відділенням АТ "Укрпошта".

Виплата компенсації за квітень розпочата сьогодні тим пенсіонерам, у кого дата виплати по 7 число включно. Інші пенсіонери старше 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати разом з пенсією за квітень.

Нагадаємо, 1 квітня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонери старше 80 років будуть щомісяця отримувати "компенсаційну виплату до пенсії" в розмірі до 500 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187543
 
 
 Топ коментарі
 
А где 1000 обещанная величайшим до этого?
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А какая разница пенс он или не пенс?
Главзебил майку на грудях рвал...пяткой себя в грудь бил ..и обещал что с 1 апреля все пенсионеры у которых пенсия меньше 5000 гривен получат по 1000 гривен...
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Зеленський пообіцяв пенсіонерам по 1000 грн. Як завжди - він пожартував, вони посміялися ... За це його і люблять ... Веселі дебіли
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Ну, тільки здоров'я їм лишається побажати, тоді.
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В том и фишка, можно сказать доплатим по 100 000 пенсионерам старше 130 лет и пиариться
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Они зробили разом таких тупых как ты.
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А где 1000 обещанная величайшим до этого?
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Чтоб понять мозг нужен. Если я не пенс вопрос задать нельзя или у тебя есть факты получения этой 1000?
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А какая разница пенс он или не пенс?
Главзебил майку на грудях рвал...пяткой себя в грудь бил ..и обещал что с 1 апреля все пенсионеры у которых пенсия меньше 5000 гривен получат по 1000 гривен...
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Обещать было не правильным. На каком основании? ПФУ и так дотационен, а тут еще ополнительна. не предусмотренная законом нагрузка в виде 500 или 1000 грн. Их где то надо взять. Т.е. кто то должен заработать и уплатить в виде налогов, и потрачены они будут не на того, кто деньги непосредственно зарабатывает. Ерунда полная. Повторюсь. это не пенсии, а непонятно что. и это не законно.
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А где обещанная и разрекламированная тысяча для пенсионеров? Опять зеленые обделались и заврались?
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Трампыч богаче,аж штуку баксов на каждого члена семьи...
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Палучается что главзебил опять обосрался....жиденьким..
Что в принципе уже даже и не удивляет..
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А где же 1000 грн? ...здят как дышат,без остановки.
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Я тоже удівльон! З дня обрання прєзідєнт Зєлєнський ні разу не збрехав народу-а тут на тобі! Шо ж ним таке случилось? Може тлєтворноє вліяніє Запада? Був чесний та правдівий-а тут ....Ніхто ж не ожидав!
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На внеочередном заседании Рады примут изменения в бюджете и с 14.04 начнут копошиться в пенс.фонде. Обещанную 1 тыс. те пенсионеры, которые получают пенсию через Укрпошту, начнут получать уже с 15. 04, все остальные получать в майскую. ( Это сообщила очередная новая министерка- как её зовут ? Черт ее знает...)
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Эпоху бедностьи Зеленский завершил еще 19 мая,забыли? Мы сделали это вместе... Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 2518
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Зеленський пообіцяв пенсіонерам по 1000 грн. Як завжди - він пожартував, вони посміялися ... За це його і ******* ... Веселі дебіли
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96 летний пенсионер.ветеран 2 Мировой живет на кухне в московской квартире.а знаете что ему ответили.Ваша жилая площадь превышает лимит на 2 квадратных метра....поэтому льготы нет....
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АЖ 500 ГРИВЕНЬ! Ось це потрапляють наші старі за 8- то прожитих років.
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в заголовке по 500 а в тексте до 500 если до то это цирк , кому 10 гривен кому 100 и т.д.
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АЖ 500 ГРИВЕНЬ! Ось це попануют наші старі за 80 то прожитих років. Шкода, що мамі Риммі і татові Саші нема 80. Ні в чому б собі не відмовляли.

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Перерасчет пенсий начнут с 1 мая.Я внимательно прочитал текст и вычилил те 11% что хотят добавть..Это типа Мыкола Азиров накинут сотню гривен чтоб народ не возмущам-с......,а одобрям-с...
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Пенсии надо уменьшить до 500 гривен,тогда 1 гривня станет равна 1 доллару и мы догоним Омерику... Пенсіонерам старше 80 років почали доплачувати по 500 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 2793
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Ну нарешті закінчилася епоха бідності.Ця влада заслуговує смерті, за знущання і обкрадання людей.
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А тем, кому 65-70-75-79 не нужно? Ахеренно здоровы и обеспечены?
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Также как и пересчитали работающим пенсионерам? Папе принесли сегодня пенсию и она ни на копейку не увеличилась. А эти 500 грн видно там же останутся где и 1000 грн помощи пенсионерам с пенсией меньше 5000, и там же где индексация пенсий в марте - в голове у Бубочки его правительства.
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... издеж. вони вже третій день пенсію затримують. такого ще не було.
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Моим родителям выплатили вовремя, но без изменений. У мамы меньше 5000грн и никакой 1000 единаразовой нет, как не было и положенной индексации этой весной. Папа как работающий пенсионер должен был получить индексированную пенсию (индексация работающим пенсионерам каждый апрель) и тоже ничего.
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Докладываю: разговаривала сегодня со знакомой бабушкой, ей 81 год и ей вчера перечислили пенсию. Никаких 500 грн к пенсии нет!
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Подтверждаю: Вчера моему отцу (81 год) начислили пенсию на карточку (пришло сообщение на Вайбер), а через минуту пришло ещё 500 грн. на ту же карточку.
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