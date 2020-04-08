 Пенсіонерам старше 80 років почали доплачувати по 500 грн, - Пенсійний фонд

Про це повідомляє пресслужба ПФУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Пенсіонери старше 80 років починаючи з 7 квітня отримують щомісячну компенсацію до пенсії.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Водночас, після встановлення такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру

"Крім того, для громадян старше 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2600 гривень", - зазначили в ПФУ.

Пенсійним фондом проведено відповідні перерахунки для 1 480 тисяч пенсіонерів, які досягли віку 80 років, виготовлено виплатні відомості, які передано банкам та відділенням АТ "Укрпошта".

Виплата компенсації за квітень розпочата сьогодні тим пенсіонерам, у кого дата виплати по 7 число включно. Інші пенсіонери старше 80 років отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати разом з пенсією за квітень.

Нагадаємо, 1 квітня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонери старше 80 років будуть щомісяця отримувати "компенсаційну виплату до пенсії" в розмірі до 500 гривень.